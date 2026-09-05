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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جوهرة الهلال وهدّاف يغفل عنه "كبار" الاتحاد .. مواهب منتظرة في الجولة الثالثة!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتحاد تحت 21

مواهب ننتظر رؤيتها في ثالث جولات دوري جوّي للنخبة..

منجم لا ينضب من المواهب، يجعلنا نترقب على أحرّ من الجمر، ظهورها في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مع انطلاق الأسبوع الثالث من موسم 2026-2027، من المسابقة التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الهلال يعول على أسلحته وقوته الضاربة أمام التعاون، في الجولة الثالثة، بعنوان "من ينهي سلسلة العلامة الكاملة؟"، بينما يتأهب النصر لقمة كروية ضد الفتح، الذي يبحث عن التعويض بعد سقوطه أمام الأهلي، فيما يخوض الاتفاق مواجهة ضارية على أرض القادسية.

ويخوض الأهلي مواجهة خارج الديار أمام الجبلين "قاهر البطل"، الذي مني برباعية النصر، فيما يتأهب الاتحاد لملاقاة الوحدة في الشرائع.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..

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  • عمار الغامدي .. هجوم الاتحاد ينتظر تأشيرة فيسينج

    هدّاف الاتحاد في النسخة الماضية "2025-2026"، والذي يمتاز بطوله الفارع "1.84 متر"، وقدرته على الإنهاء أمام المرمى، والتعامل مع الكرات الرأسية، والذكاء في التمركز وإيجاد المساحة للتسديد، بل وترك أكثر من بصمة أمام الكبار، فضلًا عن هدفه الرائع في شباك التضامن، في الجولة الثانية، بمهارة في الاستلام والالتفاف، ومن ثمّ التسديد على يسار الحارس.

    صاحب الـ14 هدفًا، في الموسم الماضي، يعد أحد أبرز مواهب الاتحاد، ومستقبل واعد لهجوم العميد، حيث يستطيع اللعب كرأس حربة، أو جناح أيمن، وخلف المهاجم، كما يعد شقيق لاعب الاتحاد السابق، عبد الرحمن الغامدي، والذي أثبت بأنه ربما يكون حلًا للفريق الأول، في ظل الانتقادات التي تطول المغربي يوسف النصيري.


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  • أحمد حمزة .. سلاح الشلهوب

    أحد مواهب الهلال، الذي يراهن عليه المدير الفني محمد الشلهوب، مواليد 2008، والذي يعد حلًا مثاليًا لمركز الجناح، حيث يمكنه اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر، فضلًا عن مهارته في التوغل إلى داخل منطقة الجزاء.

    أحمد حمزة، النيجيري "المواليد" ابن الـ18 عامًا، الذي تقرر تصعيده إلى فريق الهلال تحت 21 عامًا، للمشاركة في دوري جوّي، والذي كانت بدايته التهديفية مع الزعيم، بمهارة رائعة أمام الأخدود في الموسم الماضي، كما وقّع على هدف في ودية ما قبل الموسم، في شباك ألانيا سبور، فضلًا عن صناعته لتمريرة حاسمة أمام الخلود، بتمريرة طويلة رائعة إلى أحمد بن حميد، وإن أهدر فرصة محققة أمام المرمى.

  • حيدر عبد الكريم .. فارس النصر "العراقي"

    متوسط ميدان النصر، الذي يملك مهارة اللعب كرقم "6" أو "8"، والذي كان ضمن كتيبة أنج بوستيكلوجلو، في إعداد ما قبل الموسم مع الفريق الأول، وسجل هدفًا في مرمى إستريا أمادورا البرتغالي.

    حيدر عبد الكريم، الذي يجيد اختراق العمق، كما يملك حلولًا هجومية داخل منطقة الجزاء، خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة، وألعاب الرأس، ليثبت بأن وسط النصر، سيصبح في أمان، في دوري جوّي للنخبة.


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  • موسى آدم .. صاحب معزوفة الهلال

    إذا ما شاهدت قمة الهلال والأهلي، في الموسم الماضي من دوري جوّي للنخبة، التي انتهت بالتعادل (3-3)، ستشاهد مهاجمًا فارع الطول، نجح في إحراز هدف بين مدافعين، ذلك هو موسى آدم، الذي لا يزال محل رهان الراقي في دوري جوّي.

    موهبة كروية، أثبتت خطورتها داخل منطقة الجزاء، والذي استغل كرة ركنية، ليضع رأسية الانتصار على الفتح في الدقائق الأخيرة من الجولة الماضية، ليؤكد أن هجوم الأهلي، لا يقتصر على الهدّاف زياد الملا.


  • مواهب أخرى تنتظرها الجولة الثالثة

    وهناك الكثير من المواهب المبشّرة التي أنجبتها الجولات الماضية من دوري جوّي للنخبة، والتي ينتظر أن تواصل التألق في المسابقة، ونستعرضهم على النحو التالي..

    الاتفاق: عبد الحكيم مغفوري

    الرياض: معاذ الحربي

    القادسية: مهند القبيضي


  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".