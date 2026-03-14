Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مهمش ماتياس يايسله في الأهلي والعائد الكبير للنصر.. مواهب تستحق المتابعة في الجولة 19

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 18 جولة ماضية؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة التاسعة عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب من السبت إلى الإثنين - مع مباراة مؤجلة -؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • التعاون والنصر.. هداف دوري جوّي أمام العائد الكبير!

    أولى المباريات التي ستخطف الأنظار في الجولة 19 من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع عملاق الرياض النصر مع نادي التعاون، مساء يوم الأحد.

    هذه المباراة الشيقة بين النصر والتعاون؛ ستخطف الأنظار بسبب اسمين كبيرين، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سامي النجعي "النصر".

    * ثانيًا: باسم العريني "التعاون".

    النجعي عاد إلى الملاعب مجددًا، بعد غياب لمدة سنة كاملة بسبب الإصابة؛ حيث شارك لمدة نصف ساعة تقريبًا خلال مواجهة فريق النصر تحت 21 عامًا مع نادي النجمة، في الجولة 18.

    ورغم أن النجعي لاعب فريق أول؛ إلا أنه لعب مع نصر 21 حتى يستعيد حساسية المباريات مجددًا، وهو الأمر المتوقع أن يستمر في الجولة 19.

    ولذلك.. سيحظى هذا اللاعب باهتمام الجماهير جميعًا؛ لمتابعة مدى تطور لياقته البدنية وحالته الفنية، قبل تعزيز كتيبة الفريق الأول.

    أما العريني الذي يبدع مع التعاون؛ فهو هداف دوري جوّي للنخبة حتى الآن، وذلك بتسجيله 13 هدفًا في 18 جولة.

  • الأهلي والفتح.. "مهمش" ماتياس يايسله ضد نجم جوّي

    ثاني المباريات التي ستخطف الأنظار في الجولة 19 من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ تلك التي ستجمع عملاق جدة الأهلي مع مستضيفه الفتح، مساء الأحد.

    وستوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في السعودية؛ إلى ثنائي أجنبي محترف هذه المرة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: البرازيلي ريكاردو ماتياس دا سيلفا "الأهلي".

    * ثانيًا: الرأس أخضري جيفرسون راموس "الفتح".

    ريكاردو الذي انضم إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، مقابل 10 ملايين يورو، قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي؛ بدأ يثبت نفسه مع فريق الأهلي تحت 21 عامًا.

    وسجل ريكاردو هدفين من ثلاثية الأهلي ضد الجبلين، في الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي؛ على أمل أن يستطيع إثبات نفسه أكثر في المباريات القادمة، ويلفت نظر المدير الفني الألماني للفريق الأول ماتياس يايسله.

    ولم يلعب النجم البرازيلي سوى 38 دقيقة فقط، مع الفريق الأهلاوي الأول؛ موزعة على 3 مباريات، في دوري روشن السعودي للمحترفين والنخبة الآسيوية.

    أما جيفرسون فهو أحد أفضل نجوم دوري جوّي على الإطلاق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث يترك بصمة في كل مباراة يُشارك فيها، تقريبًا.

  • مباراة عاطفية.. نجم الخلود يلتقي بنادي طفولته الهلال

    ثالث المباريات التي ستخطف الأنظار في الجولة 19 من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ تلك التي ستجمع عملاق الرياض الهلال مع الخلود، مساء يوم السبت.

    وهُناك شيء سيجعل هذه المباراة تخطف الأنظار بشدة؛ وهي المواجهة المنتظرة للنجم راكان الجمعان، متوسط ميدان الخلود، ضد فريق طفولته الهلال.

    نعم.. الجمعان أبدع مع الزعيم الهلالي؛ قبل أن يقرر الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي، متجهًا إلى الرس.

    ويتمتع هذا اللاعب المبدع، الذي يجيد في مركز خط الوسط، بعديد المواصفات الرائعة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الربط الرائع بين خطوط فريقه الثلاث.

    * ثانيًا: الذكاء التكتيكي في التحرك من الخلف للأمام.

    * ثالثًا: التسديدات الصاروخية من خارج منطقة الـ18.

    وسجل الجمعان هدف، في فوز الخلود (3-2) على نادي ضمك، في الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة. 

  • بطل "سداسية الاتحاد" ضد جوهرة السعودية القادمة

    رابع المباريات التي ستجذب الأنظار في الجولة 19 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع عملاق جدة الاتحاد مع مستضيفه نادي الخليج، مساء يوم الإثنين.

    لقاء الاتحاد والخليج سيخطف الأنظار؛ بسبب موهبتين سعوديتين من العيار الثقيل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: طلال حاجي "الاتحاد".

    * ثانيًا: عبدالله زين الدين "الخليج".

    حاجي سيكون هو أكثر اسم يخطف الأنظار أساسًا، في الجولة 19 من دوري جوّي؛ بسبب ما فعله في الأسبوع الماضي، خلال مواجهة الاتحاد والبكيرية.

    وقتها.. سجل جوهرة الاتحاد 6 أهداف؛ وذلك في الفوز (7-1) على نادي البكيرية.

    والمثير في الأمر أن سداسية طلال حاجي؛ جاءت جميعها في الشوط الأول، في إنجاز تاريخي سيظل مُخلدًا باسمه.

    وبخصوص زين الدين؛ فهو من بين المواهب الأفضل في دوري جوّي على الإطلاق، رغم انخفاض مستواه مؤخرًا عن السابق.

  • حارس بخصائص هداف يتقدّم مواهب الجولة 19 من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة 19 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ستكون مليئة بالمواهب، وذلك على النحو التالي:

    * ضمك: محمد العمري.

    * الفيحاء: معاذ الحبيب.

    * نيوم: غالي الشمري.

    * العدالة: جاسم الباشا.

    * الاتفاق: جلال السالم.

    إلا أن أكثر من سيجذب الأنظار هو حارس نادي النجمة عادل العنزي؛ بسبب ما فعله ضد عملاق الرياض النصر، ضمن منافسات الجولة 18.

    العنزي تقدّم في الثواني الأخيرة من مباراة النجمة والنصر، خلال كرة ثابتة لفريقه؛ ونجح في تسجيل هدف التعادل القاتل (1-1).

    لذلك.. ستكون الأنظار موجهة إلى هذا الحارس، فيما تبقى من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

