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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | مايسترو وسط الهلال وهدّاف يبشر مستقبل كبار النصر .. مواهب منتظرة في الجولة الثامنة!

فقرات ومقالات
NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
الاتحاد تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتفاق تحت 21

مواهب ننتظر رؤيتها في الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة..

مخطئ من يظن أن الكرة السعودية لا تنجب المواهب، إذن عليه أن يتابع مباريات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، بالتزامن مع انطلاق الجولة الثامنة من المسابقة التي تُنقل بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الجولة الثامنة ستشهد قمة بين النصر والقادسية في الرياض، وعن الاتحاد، الذي ضمن الصدارة في تلك الجولة - على الأقل - فإنه يتأهب لملاقاة نيوم، من أجل مواصلة الابتعاد عن سباق الأهلي، الذي يواجه ضمك، على أمل التعافي من تعادله "المخيب" أمام التضامن، بينما يخوض الهلال مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الفتح، في لقاء يُعد الأبرز بالجولة، والذي يجمع بين الثالث والرابع برصيد الـ13 نقطة.

ومع الوصول للجولة الثامنة، فقد سجل 129 لاعب، في دوري جوّي للنخبة، إلا أن الصراع لا يزال على أشده، من أجل صدارة الهدافين، ما بين تواجد محمد العيسى، مهاجم الاتفاق، في القمة، بأهدافه الثمانية، بينما يأتي عمار الغامدي، نجم الاتحاد، في الوصافة بـ"السبعة"، ثم يتساوى موسى آدم وجيفرسون راموس، ثنائي الأهلي والفتح، في رصيد الـ6 أهداف.

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وعبر السطور التالية، نستعرض معًا أبرز الأسماء التي ننتظر حضورها في الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا..

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  • سيف دارسي "الأهلي"

    منذ أن صعد لفريق تحت 21 عامًا، استبشر الجميع برؤية موهبة "أهلاوية" صاعدة بقوة، خاصة بعدما أبهر الجميع بهدف رائع على طريقة "جالينو" في شباك الأخدود، من خارج المنطقة.

    ورغم أنه انتظر إلى الجولة السابعة، ليسجل أول أهدافه مع الأهلي، هذا الموسم، في دوري جوّي للنخبة، إلا أن الشقيق الأصغر لعبد الكريم دارسي، لا يزال يبرز مهاراته، سواءً في الهروب من الأظهرة على الطرف الأيسر، أو بناء اللعب في العمق، وكذلك مهاراته في مواجهات (واحد ضد واحد) ودقته في تنفيذ الركلات الركنية، حيث كاد أن يصنع تمريرة حاسمة، بخلاف هدفه في شباك التضامن.


  • إبراهيم الهملان "الهلال"

    أحد قادة "شباب" الهلال، صاحب الـ21 عامًا، والذي يمثل "الجوكر"، الذي بإمكانه ضبط إيقاع الملعب في وسط الميدان، وكذلك اللعب كظهير وصانع ألعاب، في ظل قدرته على افتكاك الكرة، والخروج من ضغط الخصوم، وكذلك حسن التمركز من أجل البناء من الخلف.

    مايسترو الوسط الذي تمت إعارته إلى "شباب" العروبة، في موسم 2024-2025، وعاد ليصبح أحد المواهب الواعدة في كتيبة محمد الشلهوب، الذي يتم استدعاؤه للتدرب مع الفريق الأول.

  • سالم الظفيري "الاتحاد"

    بينما كان الفريق الأول بنادي الاتحاد، يبحث عن جناح أيمن بديل للفرنسي موسى ديابي، فإن كتيبة الشباب، تملك مقاتلًا يرتدي الرقم "11"، وهو سالم الظفيري، الذي شارك بديلًا، فساهم في ريمونتادا العميد أمام التعاون، في الجولة الماضية.

    الظفيري هو الخيار المثالي عند المرتدّات الهجومية، نظرًا لما يملكه من سرعات في استغلال المساحات، والتوغل إلى منطقة الجزاء، وجرأة في المواجهات (واحد ضد واحد)، مع عرضياته المتقنة، ومنها أرسل كرة سددها سعد المبارك بالخطأ في مرماه.

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  • فارس السالم "النصر"

    قتاليته "تُدرس" في عمق الملعب، لاعب وسط مهاجم، وهدّاف يعشق التوغل لمنطقة الجزاء، والإنهاء أمام المرمى، ولم يكن تألقه أمام الوحدة وليد اللحظة، بل إنه سجله مع الفئات السنية، جعله أحد المواهب الواعدة، الذي شارك مع الفريق الأول في فترة التوقف، فضلًا عن خبرته مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، حيث لعب دور البطولة، في قيادة الأخضر للتأهل إلى كأس آسيا للشباب بالعلامة الكاملة، بعدما سجل في شباك عمان وقطر.

    صاحب الـ19 عامًا، الذي قاد الأخضر أيضًا للتتويج بلقب كأس الخليج للشباب، مسجلًا هدفًا ضد اليمن في النهائي، ليكرّس نفسه كأحد المواهب الكبيرة في دوري جوّي للنخبة، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن نادي الفتح طلب استعارته رسميًا من النصر، فهل نراه قريبًا في دوري روشن؟.

  • جلال السالم "الاتفاق"

    هناك من ينافس على صدارة الهدافين، وآخرون في صناعة الأهداف، وهناك من يحارب في الجبهتين معًا، وأبرزهم هو جلال السالم، نجم الاتفاق.

    الجناح الأيمن، صاحب الـ21 عامًا، يتمتع بذكائه الكبير في التحرك خلف المدافعين، لاستغلال الكرات البينية، فضلًا عن تراجعه لمنتصف الملعب لاستلام الكرات، وفتح المساحات لزملائه، وما بين تسجيله لـ3 أهداف وصناعة أربع تمريرات حاسمة، يتقاسم بها صدارة صناع الأهداف في دوري جوّي للنخبة، مع مهند القضيبي، بات جلال السالم، أحد النجوم الواعدة التي ينتظر منها المزيد.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".