دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "رافينيا الهلال" يقتحم القائمة بقوة.. أفضل 5 مواهب في شهر سبتمبر

مع إسدال الستار على الشهر الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من أبرز المواهب الشابة، التي قدّمت أوراق اعتمادها بقوة.

نعم.. هذه المواهب التي قدّمتها لنا الجولات من الثالثة وحتى الرابعة بمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ تنوعت بين عديد الاسماء المحلية، وبعض المحترفين الأجانب.

وبالتأكيد؛ ليست هذه الأسماء إلا شرارة البداية لفيض من المواهب، المتوقع انفجارها في مسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أفضل "5 مواهب" في مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال شهر سبتمبر 2026..