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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | حصاد الجولة السابعة.. الاتحاد "جاهز للقب" والهلال يهرب من مصير النصر والأهلي!

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الاتحاد تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21
القادسية تحت 21
الحزم تحت 21
الاتفاق تحت 21
التعاون تحت 21
الفيحاء تحت 21
التضامن تحت 21
فقرات ومقالات

نسخة ثانية مثيرة للغاية..

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت مؤشرات "النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي للنخبة الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام؛ مع تأجيل 3 مباريات دفعة واحدة، إلى شهري نوفمبر ويناير القادمين.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ حصاد الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

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  • الاتحاد جاهز لانتزاع لقب دوري جوّي للنخبة

    رغم أننا لازلنا في الجولة السابعة فقط؛ إلا أن عملاق جدة الاتحاد أثبت أنه جاهز لانتزاع لقب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. الاتحاد حقق انتصارًا خارج ميدانه، وأمام خصم عنيد للغاية هو نادي التعاون؛ وذلك بهدفين مقابل واحد، مساء يوم الإثنين.

    وافتتح التعاون النتيجة في الدقيقة 45، بواسطة اللاعب عادل فلاته؛ قبل أن يرد الاتحاد بـ"ريمونتادا" غالية، في الدقائق الأخيرة.

    الاتحاد أدرك التعادل في الدقيقة 82، عن طريق لاعب التعاون سعد المبارك بـ"الخطأ في مرماه"؛ بينما سجل عبدالعزيز الشمري هدف الفوز، في الدقيقة 90+6.

  • الهلال يفوز.. وتعثر النصر والأهلي بـ"التعادل"

    بعيدًا عن الاتحاد؛ فقد حقق عملاق الرياض الهلال فوزًا كبيرًا على الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا 2026-2027.

    فوز الهلال على مضيفه فريق الفيحاء تحت 21 عامًا؛ جاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مساء يوم الأحد.

    وسجل ثلاثية الزعيم الهلالي؛ كل من لؤي العبيدي "هدفين" في الدقيقتين 31 و42، وتركي الغميل في الدقيقة 69.

    أما عملاق الرياض وجدة النصر والأهلي؛ فقد تعثرا بالتعادل في الجولة السابعة، على النحو التالي:

    * الوحدة (2-2) النصر.

    * التضامن (3-3) الأهلي.

    النصر تقدم مرتين، إلا أن الوحدة كان يعود في النتيجة دائمًا؛ بينما حول الأهلي تأخره (1-3) إلى التعادل، ولكنه خسر نقطتين في مباراة كان يفترض أن يفوز فيها.

  • تأجيل 3 مباريات.. ونتائج متفاوتة في باقي اللقاءات

    باقي مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، جاءت متفاوتة.

    مثلًا.. فريق الاتفاق سقط (1-2) ضد نيوم، مساء يوم السبت الماضي؛ حيث تقدم الأخير بهدفين عن طريق حمد عسيري وزيسيلي بياكا، قبل أن يقلل "فارس الدهناء" النتيجة بواسطة عبدالحكيم مغفوري.

    ومن ناحيتها.. انتهت مباراة نادي القادسية ضد حامل اللقب فريق الحزم تحت 21 عامًا، والذي لا يمر بأفضل فتراته على الإطلاق، بالتعادل السلبي (0-0).

    أما نادي الجبلين فقد فاز على نظيره النجمة (1-0)؛ في الوقت الذي تعادل فيه فريق الفيصلي مع ضيفه الرياض (2-2)، والخلود والخليج سلبيًا.

    كما تأجلت 3 مباريات دفعة واحدة في الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي، كما ذكرنا في بداية تقريرنا؛ وذلك على النحو التالي:

    * الأربعاء 18 نوفمبر 2026: الوطن ضد العروبة.

    * الإثنين 25 يناير 2027: ضمك ضد الأنصار.

    * الثلاثاء 26 يناير 2027: الفتح ضد الأخدود.

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  • أرقام الجولة السابعة من دوري جوّي للنخبة

    شهدت الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ تراجعًا كبيرًا في المعدل التهديفي، وذلك بالمقارنة مع الأسابيع الماضية.

    وتم تسجيل 24 هدفًا فقط في 9 مباريات من الجولة السابعة، بواقع "2.7 هدف" في اللقاء الواحد؛ حيث لا يزال الأسبوع الأول هو الأفضل - حتى الآن -، برصيد 36 هدفًا كاملًا.

    وتُعتبر مباراة عملاق جدة الأهلي ضد فريق التضامن تحت 21 عامًا، هي الأكثر غزارة تهديفية في الجولة السابعة؛ حيث شهدت تسجيل 6 أهداف كاملة، مقسمة بالتساوي بين الناديين.

    وأشهر حكام المباريات - سالفة الذكر - 40 إنذارًا؛ مع حصول لاعب واحد فقط على "كارت أحمر" في الجولة السابعة، وهو بندر العثمان "التعاون".

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة السابعة

    وسع عملاق جدة الاتحاد الفارق في "صدارة" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد الفوز على نادي التعاون، في الجولة السابعة.

    وبفوزه على التعاون؛ وصل الاتحاد إلى نقطته التاسعة عشر، جمعهم من 6 انتصارات وتعادل وحيد.

    ويبتعد العميد بفارق 4 نقاط كاملة، عن عملاق جدة الآخر الأهلي؛ الذي يحتل "وصافة" دوري جوّي للنخبة، برصيد 15 نقطة.

    وفيما يلي.. المراكز الخمسة الأولى في الدوري:

    * الاتحاد "الأول": 19 نقطة.

    * الأهلي "الثاني": 15 نقطة.

    * الهلال "الثالث": 13 نقطة - مع مباراة مؤجلة -.

    * الفتح "الرابع": 13 نقطة - مع مباراة مؤجلة -.

    * الاتفاق "الخامس": 12 نقطة.

    أما في صراع "الهبوط" مؤقتًا؛ فيتواجد كل من الأخدود والتضامن والأنصار والنجمة، في المراكز من "24 إلى 21" تواليًا.