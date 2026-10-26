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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | حصاد الجولة الثامنة.. يا ليت زملاء عبدالرزاق حمدالله يتعلّمون و"من يستطيع إيقاف الاتحاد؟!"

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الاتفاق تحت 21
القادسية تحت 21
الحزم
فقرات ومقالات

نسخة ثانية مثيرة للغاية..

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت مؤشرات "النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي للنخبة الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين فقط؛ هما الأحد والإثنين "25 و26 أكتوبر 2026".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ حصاد الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

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  • بـ10 لاعبين.. النصر يقهر القادسية في قمة مثيرة

    حقق عملاق الرياض النصر 3 نقاط غالية للغاية؛ بفوزه الصعب على نادي القادسية (2-1)، في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    القادسية تقدم بهدف مبكر في الدقيقة 19؛ سجله اللاعب باسل العبادي في الشباك النصراوية، وسط تطلعات بإضافة المزيد.

    لكن.. النصر عاد وقلب النتيجة تمامًا؛ بإحرازه ثنائية ممتالية عن طريق عبدالرحمن العنزي وعاصم محمد، في الدقيقتين 36 و45+1.

    وتلقى النصر ضربة قوية، بطرد لاعبه يوسف الطحان في الدقيقة 62؛ إلا أنه نجح في الحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية، ليخرج بـ3 نقاط غالية للغاية.

  • فوز عملاقي جدة.. وتعثر الهلال بالتعادل

    واصل عملاق جدة الاتحاد سلسلة انتصاراته؛ وذلك في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. الاتحاد عانى ضد نادي نيوم؛ ولكنه حقق الأهم وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث، مساء يوم الأحد.

    وجاء فوز العميد ضد نيوم، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي؛ بهدف وحيد سجله نواف الجدعاني، في الدقيقة 17.

    ومن ناحيته.. فاز عملاق جدة الآخر الأهلي (3-1) ضد فريق ضمك تحت 21 عامًا، مساء يوم الأحد أيضًا.

    وتقدم الأهلي بثنائية متتالية، سجلهما النجم المتألق موسى آدم في الدقيقتين 33 و62؛ قبل أن يقلل يعقوب سفياني الفارق لمصلحة ضمك، في الدقيقة 70.

    وعاد الأهلي لتسجيل الهدف الثالث، الذي حسم كل شيء بشكلٍ رسمي؛ بواسطة اللاعب الشاب وائل الجهني، في الدقيقة 90+7.

    أما عملاق الرياض الهلال؛ فسقط في فخ التعادل (1-1) أمام فريق الفتح تحت 21 عامًا، ليخسر نقطتين في غاية الأهمية.

    وظل الهلال محافظًا على تقدمه بهدف سلطان الشجاع، الذي سجله في الدقيقة 35؛ وذلك حتى جاء النجم الرأس أخضري جيفرسون راموس، ليدرك التعادل للفتح في الدقيقة 90+3.

  • التعاون يحسم قمة الاتفاق.. ونتائج مثيرة في باقي المباريات

    حسم نادي التعاون واحدة من قمم الجولة الثامنة بمسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي 2026-2027؛ وذلك بفوزه الكبير على فريق الاتفاق تحت 21 عامًا، بخمسة أهداف مقابل واحد.

    خماسية التعاون في شباك الاتفاق؛ جاءت بواسطة كل من "عبدالمجيد شريف، لؤي المحيميد (ثنائية)، يافاي كاندي ويوسف النهدي"، في الدقائق 3 و7 و45+3 و56 و87.

    والاتفاق من جانبه؛ سجل هدفه الوحيد في شباك التعاون، عن طريق النجم أحمد الدحيم في الدقيقة 30.

    وبصفةٍ عامة؛ واصل التعاون تحت 21 عامًا مشواره الرائع في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك في وقت يعاني فيه الفريق الأول بقيادة المغربي عبدالرزاق حمدالله، في "المركز قبل الأخير" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    - باقي نتائج الجولة الثامنة:

    * الخليج (0-3) الفيصلي.

    * الرياض (0-1) الخلود.

    * النجمة (5-2) الوطن.

    * العروبة (0-0) الجبلين.

    * الحزم (5-0) الوحدة.

    * الأخدود (0-3) الفيحاء.

    * الأنصار (0-1) التضامن.

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  • أرقام الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة

    شهدت الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ غزارة تهديفية كبيرة، وذلك بعد التراجع في الأسبوع السابع.

    وتم تسجيل 36 هدفًا فقط في 12 مباراة من الجولة الثامنة، بواقع "3 أهداف" في اللقاء الواحد؛ ليكون الأفضل في مسابقة دوري جوّي حتى الآن، بالتساوي مع الأسبوع الأول.

    وتُعتبر مباراة نادي النجمة ضد ضيفه فريق الوطن تحت 21 عامًا، هي الأكثر غزارة تهديفية في الجولة الثامنة؛ حيث شهدت تسجيل 7 أهداف كاملة، منها خمسة لأصحاب الأرض.

    وأشهر حكام المباريات - سالفة الذكر - 61 إنذارًا؛ مع حصول 4 لاعبين دفعة واحدة على "كارت أحمر" في الجولة الثامنة، وهم يوسف الطحان "النصر" والبراء عداوي "الفيحاء" ونايف الغامدي ورياض يامي "ضمك".

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة الثامنة

    واصل عملاق جدة الاتحاد صدارته منفردًا، في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد الفوز على نادي نيوم، في الجولة الثامن.

    وبفوزه على فريق نيوم تحت 21 عامًا؛ وصل الاتحاد إلى نقطته الثانية والعشرين، حيث جمعهم من 7 انتصارات وتعادل وحيد.

    ويبتعد العميد بفارق 4 نقاط كاملة، عن عملاق جدة الآخر الأهلي؛ الذي يحتل "وصافة" دوري جوّي للنخبة، برصيد 18 نقطة.

    وفيما يلي.. المراكز الخمسة الأولى في الدوري:

    * الاتحاد "الأول": 22 نقطة.

    * الأهلي "الثاني": 18 نقطة.

    * التعاون "الثالث": 15 نقطة - مع مباراة مؤجلة -.

    * الهلال "الرابع": 14 نقطة - مع مباراة مؤجلة -.

    * الفتح "الخامس": 14 نقطة - مع مباراة مؤجلة -.

    أما في صراع "الهبوط" مؤقتًا؛ فيتواجد كل من الأخدود والأنصار والوطن والتضامن، في المراكز من "24 إلى 21" تواليًا.