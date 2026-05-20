دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الهلال والنصر دفعا الثمن!.. نهائي "العزيمة والطموح" بين الفتح والحزم

طويت صفحات الترشيحات، ورُميت التوقعات في سلة النسيان، فميدان النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ لم يعترف سوى بعرق الجبين، وسحر المفاجأة.

وبينما استعد الجميع لقمة كلاسيكية بين القوى السعودية التقليدية؛ كان لناديا الفتح وخاصة الحزم رأيًا آخر، وذلك بوصولهما إلى نهائي دوري جوّي للنخبة.

الفتح والحزم سيتنافسان على لقب النسخة الأولى من هذه المسابقة الوليدة، التي اِنطلقت الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث ستشهد المباراة النهائية مواجهة بين فريق يتمتع بالعزيمة، وآخر يمتلك من الطموح الكثير.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك قبل مباراة الفتح والحزم، في نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا..