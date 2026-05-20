أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الهلال والنصر دفعا الثمن!.. نهائي "العزيمة والطموح" بين الفتح والحزم

الفتح تحت 21 ضد الحزم تحت 21
من يعتلي عرش دوري جوّي للنخبة؟!..

طويت صفحات الترشيحات، ورُميت التوقعات في سلة النسيان، فميدان النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ لم يعترف سوى بعرق الجبين، وسحر المفاجأة.

وبينما استعد الجميع لقمة كلاسيكية بين القوى السعودية التقليدية؛ كان لناديا الفتح وخاصة الحزم رأيًا آخر، وذلك بوصولهما إلى نهائي دوري جوّي للنخبة.

الفتح والحزم سيتنافسان على لقب النسخة الأولى من هذه المسابقة الوليدة، التي اِنطلقت الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث ستشهد المباراة النهائية مواجهة بين فريق يتمتع بالعزيمة، وآخر يمتلك من الطموح الكثير.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك قبل مباراة الفتح والحزم، في نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا..

  • نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    نادي الفتح الممتع سيواجه "الحصان الأسود" الحزم، في نهائي مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    المباراة ستُقام يوم 23 مايو الجاري، على ملعب "ميدان تمويل الأولى" في الإحساء؛ حيث سيتعرف الشارع الرياضي السعودي، على "هوية" حامل لقب هذه البطولة الوليدة.

    * تفاصيل المباراة النهائية:

    - المباراة: الفتح ضد الحزم.

    - اليوم: 23 مايو 2026.

    - الساعة: 20:45 بتوقيت مكة المكرمة.

    - الملعب: ميدان تمويل الأولى "الإحساء".

    وخلال اليومين الماضيين، تم الكشف عن "الكأس" الذي سيتسلمه بطل دوري جوّي للنخبة؛ والذي جاء على شكل هندسي جذاب، يبدأ "ضيقًا" من الأسفل و"يتسع" تدريجيًا حتى الأعلى.

    وينتهي الكأس من الأعلى بزاوية مائلة وحادة، محتوية على شعار دوري جوّي للنخبة؛ ما يمنحه طابعًا ديناميكيًا، يحاكي الحركة والسرعة.

    أما في الأسفل؛ يستقر الكأس على "قاعدة مربعة الشكل" باللون الفضي، بها اسم دوري جوّي للنخبة وموسم 2025-2026.

  • كيف تأهل الفتح إلى نهائي دوري جوّي للنخبة؟

    مشوار نادي الفتح نحو نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، لم يكن سهلًا أبدًا؛ بل جاء بعد جهد وتعب كبيرين، مع تخطي الكثير من العقبات الصعبة.

    وأنهى الفتح "مرحلة الدوري"، في المركز السادس بجدول الترتيب؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 20.

    * نقاط: 35.

    * فوز: 10.

    * تعادل: 5.

    * هزيمة: 5.

    * أهداف مسجلة: 42.

    * أهداف مستقبلة: 21.

    وبناء على ذلك؛ حجز النموذجي مقعدًا في "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، بشكلٍ رسمي.

    وفي الملحق.. واجه فريق الفتح تحت 21 عامًا نظيره الوحدة؛ حيث خسر "ذهابًا" خارج أرضه بهدفين مقابل ثلاثة، ولكنه رد إيابًا بنتيجة (4-2).

    هذه الريمونتادا التي تحققت في الشوطين الإضافيين ضد الوحدة، قادت الفتح إلى ربع النهائي؛ حيث وجد نفسه مضطرًا لمواجهة عملاق الرياض النصر، "ذهابًا وإيابًا" أيضًا.

    إلا أنه عكس "الملحق"، لم يجد الفتح أي صعوبة ضد العالمي؛ وذلك بتحقيقه الفوز (4-1) على أرضه، قبل تجديد الانتصار في الرياض بثلاثية مقابل اثنين.

    وبدور نصف النهائي؛ كان الفريق الفتحاوي على موعد مع "ريمونتادا" جديدة، عندما تقابل مع فريق القادسية تحت 21 عامًا.

    وخسر الفتح على أرضه (0-1) ذهابًا؛ ولكنه تمكن من الرد "إيابًا" في ميدان القادسية، وبهدفين مقابل لا شيء.

  • هكذا تأهل الحزم إلى نهائي دوري جوّي للنخبة!

    ومن ناحيته.. نادي الحزم هو "الحصان الأسود" في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث واصل تحقيق المفاجأة تلو الأخرى، من المرحلة الأولى وحتى نصف النهائي.

    ويُمكن تلخيص مسيرة الحزم، في "مرحلة الدوري" من هذه المسابقة الوليدة؛ على النحو التالي:

    * مباريات: 20.

    * نقاط: 33.

    * فوز: 10.

    * تعادل: 3.

    * هزيمة: 7.

    * أهداف مسجلة: 29.

    * أهداف مستقبلة: 27.

    ولذا.. وجد الحزم نفسه في "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة؛ حيث قدّم أفضل مستوياته، بداية من مواجهة فريق الأخدود تحت 21 عامًا.

    وفاز الحزم (3-0) على الأخدود "ذهابًا"، قبل أن يتعادل "إيابًا" بهدف لمثله؛ ليحجز مقعده في ربع النهائي ضد نادي الاتفاق، بطل مرحلة الدوري.

    ورغم أن كل الترشيحات كانت تذهب للاتفاق؛ إلا أن الحزم حقق المفاجأة الكبرى، ونجح في الفوز "ذهابًا" على أرضه ووسط جماهيره بسداسية نظيفة.

    هذا الفوز الكاسح، جعل الحزم يخوض "الإياب" بأريحية شديدة؛ حيث لم تؤثر خسارته (1-3)، على تأهُله إلى نصف النهائي.

    ومرة أخرى.. دخل الحزم نصف النهائي ضد عملاق الرياض الهلال، وهو غير مرشح؛ ولكنه نجح في تحقيق المفاجأة على أنقاض كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب، من خلال التالي:

    * مباراة الذهاب: التعادل على أرضه (2-2).

    * مباراة الإياب: الفوز في الرياض (2-0).

    أي أن الحزم الذي لم ينجح في الفوز على أرضه؛ أثبت أنه يتمتع بشخصية قوية للغاية، وذلك عندما انتصر (2-0) في معقل الهلال بالذات.

  • "إحصائيات" عامة لمسابقة دوي جوّي للنخبة

    تميّزت مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بـ"الغزارة التهديفية" الكبيرة للغاية؛ وذلك على مدار 20 جولة من عمر المرحلة الأولى، ثم "الملحق" وربع ونصف النهائي.

    وخلال الـ20 جولة الماضية والأدوار الإقصائية "الملحق، ربع ونصف النهائي"؛ لُعِبت 260 مباراة في دوري جوّي للنخبة، أسفرت عن 207 انتصارات مقابل 53 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 14 لقاءً فقط، من أصل الـ260 مباراة في مرحلة الدوري والأدوار الإقصائية، انتهوا بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، لهذه المسابقة الحديثة.

    وإجمالًا.. تم تسجيل 778 هدفًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا - حتى الآن -؛ بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة، تقريبًا.

    * أرقام دوري جوّي للنخبة 2025-2026:

    - مباريات: 260.

    - فوز: 207.

    - تعادل: 53.

    - أهداف: 778.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

