دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الصراع يشتعل في الجولة 19.. التعثُر ممنوع يا النصر ومهمة معقدة للأهلي

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ18 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع التاسع عشر.

الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا السبت - الرابع عشر من مارس 2026 -، على أن ينتهي الإثنين الموافق 16 من نفس الشهر - مع تأجيل لقاء النجمة والأخدود إلى يوم 27 القادم -.

