دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جولة ثالثة "حزينة" للهلال والنصر.. وصغار الاتحاد يقلدون الكبار!

فشل "كبار" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في تحقيق الفوز خلال الجولة الثالثة من نسخة العام الحالي 2026؛ باستثناء عملاق جدة الاتحاد، الذي انتصر ضد مستضيفه الوحدة.

وفاز الاتحاد (4-1) ضد الوحدة؛ حيث تقدّم العميد بواسطه نجمه عمار الغامدي في الدقيقة السادسة، قبل أن يُعادل فارس العميري للفريق المكي في الدقيقة 20.

ومن ثم.. ضرب الاتحاد بثلاثة أهداف متتالية؛ عن طريق كل من أسامة البركاتي بـ"الخطأ في مرماه" وعدنان البشري وإبراهيم المتعب، في الدقائق 51 و62 و78 تواليًا.

وبالتالي؛ يسير "صغار الاتحاد" على خطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من خلال الانتفاضة القوية بعد البداية المتعثرة.

أما عملاق الرياض النصر خسر (1-2) ضد نادي الفتح، في قمة الجولة الثالثة؛ حيث شهدت هذه المباراة تألُق عبدالعزيز الفواز، نجم النموذجي.

الفواز سجل ثنائية الفتح، في الدقيقتين 12 و57؛ بينما لم يشفع الهدف الذي سجله سلمان الصغير في الدقيقة 90+5، في إنقاذ فريقه النصر من الهزيمة.

ومثل النصر؛ خسر عملاق الرياض الآخر الهلال (1-2) ضد نادي التعاون، مساء يوم الإثنين.

وأحرز لؤي المحيميد ويافاي كاندي، ثنائية التعاون في الدقيقتين 47 و74؛ بينما سجل ثاري سعيد هدف الزعيم الهلالي الوحيد، في الدقيقة 50.

ومن ناحيته.. عاش عملاق جدة الأهلي واقعًا آليمًا، رغم أنه تجنب الخسارة ضد نادي الجبلين؛ وذلك في مباراة الجولة الثالثة من دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.

الأهلي تقدّم بهدفين عن طريق موسى وآدم وعبدالرحمن صيادي، في الدقيقتين 15 و23؛ إلا أن الجبلين نجح في تحقيق "الريمونتادا"، عندما عادل النتيجة في الدقائق الأخيرة.

وقلل خالد الشمري النتيجة للجبلين، في الدقيقة 67 من عمر المباراة؛ قبل أن يحرز بدر فرج التعادل القاتل، في الدقيقة 90+6.