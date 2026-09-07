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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جولة ثالثة "حزينة" للهلال والنصر.. وصغار الاتحاد يقلدون الكبار!

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الاتحاد تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21
التعاون تحت 21
الاتفاق تحت 21
القادسية تحت 21
فقرات ومقالات

بداية مُبشرة لـ"النسخة" الثانية..

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت المؤشرات الأولية، لـ"النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ ها هو انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل مباراتي الوطن ضد الأنصار ونيوم أمام الأخدود، إلى 21 ديسمبر و25 يناير القادمين - على التوالي -.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، حصاد الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

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  • سقوط كبار دوري جوّي.. باستثناء الاتحاد!

    فشل "كبار" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في تحقيق الفوز خلال الجولة الثالثة من نسخة العام الحالي 2026؛ باستثناء عملاق جدة الاتحاد، الذي انتصر ضد مستضيفه الوحدة.

    وفاز الاتحاد (4-1) ضد الوحدة؛ حيث تقدّم العميد بواسطه نجمه عمار الغامدي في الدقيقة السادسة، قبل أن يُعادل فارس العميري للفريق المكي في الدقيقة 20.

    ومن ثم.. ضرب الاتحاد بثلاثة أهداف متتالية؛ عن طريق كل من أسامة البركاتي بـ"الخطأ في مرماه" وعدنان البشري وإبراهيم المتعب، في الدقائق 51 و62 و78 تواليًا.

    وبالتالي؛ يسير "صغار الاتحاد" على خطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من خلال الانتفاضة القوية بعد البداية المتعثرة.

    أما عملاق الرياض النصر خسر (1-2) ضد نادي الفتح، في قمة الجولة الثالثة؛ حيث شهدت هذه المباراة تألُق عبدالعزيز الفواز، نجم النموذجي.

    الفواز سجل ثنائية الفتح، في الدقيقتين 12 و57؛ بينما لم يشفع الهدف الذي سجله سلمان الصغير في الدقيقة 90+5، في إنقاذ فريقه النصر من الهزيمة.

    ومثل النصر؛ خسر عملاق الرياض الآخر الهلال (1-2) ضد نادي التعاون، مساء يوم الإثنين.

    وأحرز لؤي المحيميد ويافاي كاندي، ثنائية التعاون في الدقيقتين 47 و74؛ بينما سجل ثاري سعيد هدف الزعيم الهلالي الوحيد، في الدقيقة 50.

    ومن ناحيته.. عاش عملاق جدة الأهلي واقعًا آليمًا، رغم أنه تجنب الخسارة ضد نادي الجبلين؛ وذلك في مباراة الجولة الثالثة من دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.

    الأهلي تقدّم بهدفين عن طريق موسى وآدم وعبدالرحمن صيادي، في الدقيقتين 15 و23؛ إلا أن الجبلين نجح في تحقيق "الريمونتادا"، عندما عادل النتيجة في الدقائق الأخيرة.

    وقلل خالد الشمري النتيجة للجبلين، في الدقيقة 67 من عمر المباراة؛ قبل أن يحرز بدر فرج التعادل القاتل، في الدقيقة 90+6.

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  • حامل اللقب يعود.. والقادسية يحسم قمة التعاون

    نجح نادي الحزم في تحقيق أول 3 نقاط، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد التعثُر في الجولة الأولى، وتأجيل مباراته في الأسبوع الثاني.

    تحقيق الحزم حامل لقب دوري جوّي للنخبة، لأول ثلاث نقاط في الموسم الرياضي الحالي؛ جاء بعد فوزه (3-1) ضد نادي الفيحاء، في الجولة الثالثة.

    الفيحاء تقدم بواسطة نجمه وسيم العتيبي، في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة؛ قبل أن يظهر الحزم شخصية البطل، بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية.

    ثلاثية الحزم؛ سجلها محترفه أمادو ديانج "هدفين" وحسان إدريس، في الدقائق 24 و90+1 و90+3.

    وعلى جانب آخر.. حسم نادي القادسية قمة الجولة الثالثة؛ عندما فاز (4-2) ضد فريق الاتفاق، مساء يوم الأحد.

    وتمكن باسل العبادي ومهند القضيبي، في منح التقدم إلى القادسية (2-0)؛ إلا أن الاتفاق رد بواسطة كل من عيسى الشراري ومحمد العيسى، في الدقيقتين 34 و45+1.

    ثم حسم بنو قاس الثلاث نقاط لمصلحتهم، في الشوط الثاني من قمة الجولة الثالثة؛ بهدفين جديدين من مارتينهو كوميكار وسعيد الدوسري، في الدقيقتين 47 و64.

  • نتائج "طبيعية" في باقي مباريات الجولة الثالثة!

    باقي مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، شهدت نتائج "طبيعية" إلى حدٍ بعيد؛ بفوز معظم الأندية المرشحة، مع نجاح فريق النجمة في خطف التعادل من مستضيفه الفيصلي.

    الفيصلي تقدم على أرضه ووسط جماهيره، بواسطة زياد عبدالله في الدقيقة 32؛ لينجح بعدها مؤيد الخزيم في خطف التعادل للنجمة، في الدقيقة 73.

    وفيما يلي.. نتائج باقي المباريات:

    * التضامن (1-2) الخليج.

    * الخلود (3-0) العروبة.

    * ضمك (1-1) الرياض.

    وكما ذكرنا.. تأجلت مباراتي الوطن ضد الأنصار ونيوم أمام الأخدود، إلى 21 ديسمبر و25 يناير القادمين - على التوالي -.

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  • أرقام الجولة الثالثة من دوري جوّي للنخبة

    تواصلت الغزارة التهديفية في الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ رغم تأجيل مباراتي الوطن ضد الأنصار ونيوم أمام الأخدود، إلى 21 ديسمبر و25 يناير القادمين - على التوالي -

    الجولة الثالثة شهدت تسجيل 35 هدفًا في 10 مباريات، بواقع "3.5 هدف" في اللقاء الواحد؛ لتكون الأفضل بعد الأسبوع الأول، الذي بصم على 36 هدفًا كاملًا.

    وتُعتبر مباراة نادي القادسية ضد فريق الاتفاق تحت 21 عامًا، هي الأكثر غزارة تهديفية في الجولة الثالثة؛ حيث شهدت تسجيل 4 أهداف لمصلحة فارس الشرقية، مقابل ثنائية للنواخذة.

    وأشهر حكام المباريات سالفة الذكر، 43 "كارتًا أصفر"؛ بينما كانت الجولة الثالثة مليئة بالكروت الحمراء، بواقع 3 حالات.

    وفيما يتعلق بـ"قائمة الهدافين"، فيتصدر نجم الاتفاق محمد العيسى بـ"6 أهداف"؛ متفوقًا بذلك على عديد اللاعبين، على النحو التالي:

    * زياد أبا ملا "الأهلي": 4 أهداف.

    * جيفرسون راموس "الفتح": 4 أهداف.

    * تركي الغميل "الهلال: 3 أهداف.

    * فهاد الشمري "القادسية": 3 أهداف.

    * يوسف السالم "التعاون": 3 أهداف.

    * دايو أوشو "الفيصلي": 3 أهداف.

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة الثالثة

    بعد نهاية الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ انفرد نادي التعاون في "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة".

    التعاون يبتعد بفارق نقطتين عن عملاقي جدة الاتحاد والأهلي؛ اللذين يحتلان "المركزين الثاني والثالث" برصيد 7 نقاط، مع تفوق العميد بفارق الأهداف فقط.

    وفيما يلي.. المراكز الخمسة الأولى في الدوري:

    * التعاون "الأول": 9 نقاط.

    * الاتحاد "الثاني": 7 نقاط.

    * الأهلي "الثالث": 7 نقاط.

    * الاتفاق "الرابع": 6 نقاط.

    * الفتح "الخامس": 6 نقاط.

    أيضًا.. يمتلك عملاق الرياض الهلال، بالإضافة إلى ناديي القادسية والخليج، "6 نقاط" في رصيد كل منهم؛ وذلك بمسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    أما في صراع "الهبوط" مؤقتًا؛ فيتواجد كل من التضامن والأنصار والعروبة والأخدود، في المراكز من "24 إلى 21" تواليًا.