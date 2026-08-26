دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مهاجم الهلال "المظلوم" بينهم.. 5 مواهب تخطف الأنظار في الجولة الأولى

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة أولى فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة الأولى من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار 3 أيام "الأحد، الإثنين والثلاثاء"؛ مع تأجيل مبارتي الوطن ضد النصر، والخلود أمام الأخدود.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة الأولى من دوري جوّي، للموسم الحالي..