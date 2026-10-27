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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | أحدهم أحبط الهلال بـ"القاضية".. أفضل 5 مواهب في شهر أكتوبر

NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
الأهلي تحت 21
النصر تحت 21
التعاون تحت 21
الفتح تحت 21
الفيحاء تحت 21
فقرات ومقالات

السلسلة الثالثة من نجوم الشهر..

مع إسدال الستار على الشهر الثالث من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وجدنا أنفسنا أمام مجموعة من أبرز المواهب الشابة، التي قدّمت أوراق اعتمادها بقوة.

نعم.. هذه المواهب التي قدّمتها لنا الجولات من السادسة وحتى الثامنة بمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ تنوعت بين عديد الاسماء المحلية، مع اسم أجنبي وحيد.

وبالتأكيد؛ ليست هذه الأسماء إلا شرارة البداية لفيض من المواهب، المتوقع انفجارها في مسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أفضل "5 مواهب" في مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال شهر أكتوبر 2026..

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  • 5/ عبدالرحمن العنزي - النصر

    قدّم عبدالرحمن العنزي، نجم عملاق الرياض النصر، نفسه بقوة في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال شهر أكتوبر 2026.

    نعم.. سجل العنزي هدفين في مباراتين؛ حيث تأجل لقاء النصر ضد نادي التضامن، في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي 2026-2027.

    وجاءت ثنائية العنزي مع فريق النصر تحت 21 عامًا، خلال شهر أكتوبر، على النحو التالي:

    * الجولة السابعة: هدف في تعادل النصر (2-2) مع نادي الوحدة.

    * الجولة الثامنة: هدف في فوز النصر (2-1) على نادي القادسية.

    أي إن العنزي ساهم بشكلٍ مباشر في منح الفريق النصراوي 4 نقاط مهمة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة.

  • 4/ دانيال آل حبيب - الفيحاء

    الحقيقة أن نادي الفيحاء فاز بمباراة وخسر اثنتين، خلال شهر أكتوبر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    لكن ما فعله دانيال آل حبيب في المباراة الوحيدة التي فاز فيها الفيحاء، جعله يستحق دخول قائمة "أفضل لاعبي" الجولة الثامنة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    آل حبيب سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في فوز الفيحاء (3-0) على مضيفه الأخدود؛ وذلك في الدقائق 36 و47 و68.

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  • 3/ جيفرسون راموس - الفتح

    منذ الموسم الماضي 2025-2026، هناك اسم يتردد أكثر من غيره عند ذكر مواهب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وهو النجم الرأس أخضري جيفرسون راموس.

    راموس واصل تألقه مع نادي الفتح، خلال شهر أكتوبر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وخلال هذا الشهر، سجل راموس هدفين في مباراتين فقط، هما:

    * الجولة السادسة: هدف في تعادل الفتح (2-2) مع نادي النجمة.

    * الجولة الثامنة: هدف قاتل في تعادل الفتح (1-1) مع نادي الهلال.

    وتأجلت مباراة الفتح ضد فريق الأخدود تحت 21 عامًا؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الحالي.

    ويكفي هدف راموس في الشباك الهلالية؛ لكي يدخل هذا اللاعب قائمة "أفضل لاعبي" شهر أكتوبر، من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

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  • 2/ عبدالمجيد شريف - التعاون

    فوزان وخسارة؛ هذا ملخص نتائج نادي التعاون في شهر أكتوبر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وفي الفوزين اللذين حققهما التعاون، كان هناك لاعب بمثابة كلمة السر، وهو عبدالمجيد شريف.

    شريف سجل 3 أهداف في المباراتين اللتين فاز فيهما التعاون، خلال شهر أكتوبر؛ على النحو التالي:

    * الجولة السادسة: هدفان في فوز التعاون (5-4) على نادي الخليج.

    * الجولة الثامنة: الهدف الافتتاحي في فوز التعاون (5-1) على نادي الاتفاق.

    وبناءً على كل ما قدمه شريف، حتى بعيدًا عن الأهداف، استحق هذا اللاعب أن يدخل ضمن قائمة "أفضل لاعبي" شهر أكتوبر، من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

  • 1/ موسى آدم - الأهلي

    على جماهير الأهلي أن يسعدوا بتواجد واحد من أهم مواهب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا في صفوف فريقهم؛ والحديث هنا عن النجم الشاب موسى آدم، الذي يبدع في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    آدم واصل إبداعاته في شهر أكتوبر من مسابقة الدوري؛ بتسجيله 4 أهداف في 3 مباريات، على النحو التالي:

    * الجولة السادسة: هدفان في فوز الأهلي (2-1) ضد نادي الوحدة.

    * الجولة السابعة: لم يسجل في تعادل الأهلي (3-3) مع نادي التضامن.

    * الجولة الثامنة: سجل هدفان في فوز الأهلي (3-1) ضد نادي ضمك.

    وبعيدًا عن لغة الأرقام؛ أثبت هذا اللاعب الشاب أنه يتمتع بمهارة فنية كبيرة، بالإضافة إلى ذكاء تكتيكي في التحرك خلف المدافعين.

    ولهذا وقع اختيارنا على جوهرة الأهلي؛ ليكون هو نجم شهر أكتوبر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي.