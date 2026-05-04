Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الهلال يطير إلى نصف النهائي على أنقاض الاتحاد.. وأسبوع النصر "السيئ" يكتمل

الهلال تحت 21 ضد الاتحاد تحت 21

ربع نهائي كان مليئًا بالمفاجآت المدوية..

لم تكن مجرد مباريات في ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي يُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ بل ساحات لمعارك كروية حبست الأنفاس، حتى الرمق الأخير.

وبنهاية يوم الإثنين "4 مايو 2026"؛ تحدد بشكلٍ رسمي هوية الأندية الأربعة، التي تأهلت من ربع نهائي دوري جوّي للنخبة إلى المربع الذهبي.

هذه الأندية الأربعة، هي "الهلال، القادسية، الفتح والحزم"؛ ليواصلوا الحلم نحو لقب النسخة الأولى، من هذه البطولة المستحدثة في الموسم الحالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز حصاد ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • الأندية المُتأهلة إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة

    كما ذكرنا.. تأهلت 4 أندية إلى نصف نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * نادي الهلال.

    * نادي القادسية.

    * نادي الفتح.

    * نادي الحزم.

    وبناء على ذلك؛ سنجد أن 3 أندية متأهلة من "الملحق"، هي من واصلت رحلتها في مسابقة دوري جوّي للنخبة بشكلٍ رسمي.

    نعم.. القادسية والفتح والحزم هي أندية صعدت من "الملحق"، إلى ربع النهائي ثم المربع الذهبي؛ بينما عملاق الرياض الهلال هو الوحيد الذي تجاوز عقبة دور الـ8، من الفرق التي تجاوزت مرحلة الدوري بشكلٍ مباشر.

  • الهلال يكسر صمود الاتحاد.. ويطير إلى نصف النهائي

    عملاق الرياض الهلال استطاع كسر صمود نظيره الاتحاد، في دور ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بالفوز عليه (3-2)، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

    ويدين الهلال بالفضل إلى لاعبه علي المهداوي؛ الذي سجل هدف التعادل (1-1) في مباراة الإياب، التي أقيمت في العاصمة الرياض.

    وأساسًا.. الزعيم الهلالي فاز (2-1) في جدة؛ قبل أن يأتي الاتحاد إلى الرياض "إيابًا"، ويسجل هدف التقدم بواسطة مهاجمه المتألق عمار الغامدي.

    الغامدي سجل هدفه في الدقيقة 38؛ والذي كان يعني وصول المباراة إلى الشوطين الإضافيين، ثم "ركلات الجزاء الترجيحية".

    إلا أن المهداوي أنهى كل ذلك، بعد دقيقتين فقط من هدف الغامدي؛ وذلك عندما سجل هدف التعادل، والذي حافظ عليه الهلال حتى إطلاق صافرة النهاية.

    وبصفةٍ عامة.. انتهى موسم الاتحاد رسميًا، بدون أي بطولة على مستوى الكبار أو "فريق 21"؛ حيث عانى هذا العملاق الجدّاوي الكبير، فنيًا أو إداريًا.

  • الفتح يتلاعب بالنصر.. وكتيبة 21 تكمل مأساة الفريق الأول!

    ومن ناحيته.. تلقى عملاق الرياض الآخر النصر، ضربة جديدة في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد صدمة الفريق الأول لكرة القدم، ضد نادي القادسية.

    فريق النصر الأول خسر (1-3) ضد القادسية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليتجمد رصيده عند النقطة 79 في "الصدارة"، ويعيد الأمل إلى الغريم التاريخي الهلال.

    الهلال "الوصيف" يمتلك 74 نقطة في رصيده، مع مباراة أقل من النصر، ومواجهة مباشرة بين الناديين؛ الأمر الذي أعاد لقب الدوري إلى يد الزعيم، من جديد.

    المهم.. فريق النصر تحت 21 عامًا أكمل مأساة هذا الأسبوع؛ عندما ودع مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، من دور ربع النهائي رسميًا.

    توديع كتيبة "العالمي 21" مسابقة دوري جوّي، جاء بعد الخسارة "ذهابًا وإيابًا" ضد نادي الفتح؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباراة الذهاب: الفتح (4-1) النصر.

    * مباراة الإياب: النصر (2-3) الفتح.

    وتألق جميع نجوم الفتح، على مدار مباراتي "الذهاب والإياب"؛ وخاصة النجم الرأس أخضري جيفرسون راموس، جناح فريق تحت 21 عامًا.

  • القادسية ينجو أمام التعاون.. والحزم يحقق المفاجأة الأكبر ضد الاتفاق

    على جانب آخر.. نجا نادي القادسية ضد نظيره التعاون، في دور ربع النهائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    القادسية فاز (2-1) على أرضه ووسط جماهيره، في مباراة الذهاب؛ قبل أن يخسر بنفس النتيجة "إيابًا"، في ميدان التعاون.

    ولجأ الفريقان إلى "ركلات الجزاء الترجيحية"؛ التي ابتسمت لمصلحة بنو قادس في النهاية، بنتيجة (4-3).

    أما فريق الحزم تحت 21 عامًا حقق أكبر مفاجأة؛ وذلك بتخطيه عقبة نادي الاتفاق "بطل مرحلة الدوري"، ليتأهل إلى نصف النهائي رسميًا.

    الحزم فاز (6-0) على أرضه ووسط جماهيره؛ وهو الأمر الذي سهل عليه لقاء "الإياب" كثيرًا، عندما حل ضيفًا على الاتفاق.

    وسقط الحزم (1-3) ضد الاتفاق "إيابًا"؛ وهي النتيجة التي لم تأثر على تأهُله إلى نصف النهائي، أبدًا.

  • إحصائيات عامة من ربع نهائي دوري جوّي

    لُعِبت 8 مباريات في ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ما بين لقاءات الذهاب، ومواجهات الإياب.

    خلال هذه المباريات الثماني؛ سُجِل 31 هدفًا بدون أي لقاء سلبي (0-0)، أي بمعدل 3.9 هدف في المواجهة الواحدة.

    ولم يتمكن أي فريق من الحفاظ على نظافة شباكه، ما بين لقاءات الذهاب والإياب؛ بينما يُعتبر ناديا الفتح والحزم الأقوى هجومًا، في دور ربع النهائي.

    - أرقام ربع نهائي دوري جوّي للنخبة:

    * مباريات: 8.

    * أهداف: 31.

    * الأقوى هجومًا: الفتح والحزم "7".

    * الأقوى دفاعًا: الهلال "2".

    * الأضعف هجومًا: الاتحاد "2".

    * الأضعف دفاعًا: النصر والاتفاق "7".

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.