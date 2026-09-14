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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | صراع "القمة" يشتعل بين الاتحاد والأهلي.. والنصر يواصل الانهيار في الجولة الرابعة!

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتفاق تحت 21
الحزم تحت 21
القادسية تحت 21
فقرات ومقالات

بداية مُبشرة لـ"النسخة" الثانية..

متعة كروية، إثارة تهديفية ومفاجآت لن تنتهي؛ هكذا جاءت المؤشرات الأولية، لـ"النسخة الثانية" من بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

دوري جوّي الذي خرج للنور، في الموسم الرياضي الماضي؛ ها هو انطلق بـ"نسخته الثانية" رسميًا، يوم 23 أغسطس 2026.

ولُعِبت الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل مباراة ناديي الأخدود والتعاون، إلى يوم 21 ديسمبر القادم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، حصاد الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

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  • فوز الهلال والأهلي.. وسقوط جديد للنصر!

    حقق عملاقا الرياض وجدة الهلال والأهلي، فوزين مهمين للغاية في الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027

    الهلال فاز (4-0) على نادي نيوم؛ وذلك بواسطة كل من أحمد بن حميد ولؤي العبيدي "ثنائية" وأحمد علي، في الدقائق 2 و10 و45 و84.

    وبنفس النتيجة، فاز الأهلي على نادي الوطن؛ حيث سجل رباعية الراقي كل من "محمد المالكي، موسى آدم، رامز العطار ويزيد الشريف"، في الدقائق 16 و41 و61 و70 تواليًا.

    ومن ناحيته.. واصل عملاق الرياض النصر نتائجه المخيبة؛ وذلك بالخسارة (2-3) ضد نادي الفيحاء، مساء يوم الأحد.

    والغريبة أن النصر تقدّم بثنائية، عن طريق يوسف الطحان وعبدالرحمن العنزي، في الدقيقتين 19 و28؛ قبل أن يستقبل 3 أهداف متتالية من الفيحاء، ليخسر للمرة الثانية تواليًا.

    ريمونتادا الفيحاء ضد الفريق الأهلاوي؛ جاءت بواسطة محمد الدويش ومعاذ الحبيب وفهد الحبيشي، في الدقائق 45+2 و45+5 و82.

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  • الاتحاد يحسم قمة الجولة الرابعة أمام القادسية

    حسم عملاق جدة الاتحاد، قمة الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 سنة؛ وذلك بفوز غالٍ على نادي القادسية، بهدفين مقابل لا شيء.

    الاتحاد حسم الـ3 نقاط أمام القادسية، في قمة ليلة الإثنين؛ بهدف متأخر في الشوط الأول، وآخر في وقتٍ مبكر بالنصف الثاني للمباراة.

    الهدف الأول سجله نواف الجدعاني، في الدقيقة 45؛ قبل أن يضيف المهاجم المتألق عمار الغامدي "الثاني"، في الدقيقة 58.

  • نتائج "طبيعية" في باقي مباريات الجولة الرابعة!

    باقي مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، شهدت نتائج "طبيعية" إلى حدٍ بعيد؛ مع خسارة نادي الحزم - حامل اللقب - ضد فريق الفتح، مساء يوم الإثنين.

    الفتح تقدّم بثنائية نظيفة، بواسطة كل من محمد الجزيري وجيفرسون راموس، في الدقيقتين 9 و47 تواليًا؛ قبل أن يقلص أمادو ديانج النتيجة في الدقيقة 55، لكن دون إنقاذ الفريق من الخسارة.

    وفيما يلي.. نتائج باقي المباريات:

    * الخليج (2-2) ضمك.

    * الاتفاق (6-0) الوحدة.

    * الرياض (2-0) التضامن.

    * النجمة (0-1) الخلود.

    * العروبة (0-1) الفيصلي.

    * الأنصار (1-1) الجبلين.

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  • أرقام الجولة الرابعة من دوري جوّي للنخبة

    تواصلت الغزارة التهديفية في الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ رغم تأجيل مباراة ناديي الأخدود والتعاون، إلى يوم 21 ديسمبر القادم.

    الجولة الرابعة شهدت تسجيل 32 هدفًا في 10 مباريات، بواقع "" في اللقاء الواحد؛ ليظل الأسبوع الأول هو الأفضل حتى الآن، حيث بصم على 36 هدفًا كاملًا.

    وتُعتبر مباراة نادي الاتفاق ضد فريق الوحدة تحت 21 عامًا، هي الأكثر غزارة تهديفية في الجولة الرابعة؛ حيث شهدت تسجيل 6 أهداف كاملة، جميعهم لمصلحة "النواخذة".

    وأشهر حكام المباريات - سالفة الذكر - 37 إنذارًا؛ مع حصول لاعبين اثنين على "كارت أحمر" في الجولة الرابعة، وهما دخيل الشمري "الجبلين" ورائد فرج "العروبة".

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة الرابعة

    بعد نهاية الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ اشتعل الصراع بين عملاقي جدة الاتحاد والأهلي، على "الصدارة".

    الاتحاد والأهلي وصلا إلى النقطة العاشرة، من 3 انتصارات وتعادل وحيد؛ متقدمان بذلك عن عديد الأندية، بفارق نقطة وحيدة فقط لا غير.

    وفيما يلي.. المراكز الخمسة الأولى في الدوري:

    * الأهلي "الأول": 10 نقاط.

    * الاتحاد "الثاني": 10 نقاط.

    * الاتفاق "الثالث": 9 نقاط.

    * الفتح "الرابع": 9 نقاط.

    * الهلال "الخامس": 9 نقاط.

    أيضًا.. يمتلك فريق التعاون تحت 21 عامًا، 9 نقاط في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة؛ ولكنه حقق ذلك في 3 مباريات فقط "العلامة الكاملة"، مع لقاء مؤجل.

    أما في صراع "الهبوط" مؤقتًا؛ فيتواجد كل من التضامن والعروبة والوطن والأخدود، في المراكز من "24 إلى 21" تواليًا.