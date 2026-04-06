دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يعلم الهلال ومحمد الشلهوب درسًا قاسيًا.. تفاصيل الهابطين والمُتأهلين للمنافسة على اللقب!

اُختتِمت المرحلة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة العشرون "الأخيرة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت يوم الإثنين 6 أبريل 2026، الكثير من الأحداث الكروية المثيرة؛ وذلك قبل بدء "الأدوار الإقصائية"، للمُنافسة على اللقب الغالي.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة العشرين، تمثّلت في بعض النتائج المُفاجئة؛ مع حسم هوية "البطل الشرفي" والمُتأهلين إلى الأدوار الإقصائية والهابطين.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة العشرين "الأخيرة" من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

