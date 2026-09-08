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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | قاهر النصر و"خائن" الأهلي على رأسهم!.. أفضل 5 مواهب في الجولة الثالثة

فقرات ومقالات
NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتحاد تحت 21
الفتح تحت 21
الحزم تحت 21
القادسية تحت 21

هذا هو الهدف الحقيقي من البطولة..

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة ثالثة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل مباراتي الوطن ضد الأنصار ونيوم أمام الأخدود، إلى 21 ديسمبر و25 يناير القادمين - على التوالي -.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة الثالثة من دوري جوّي، للموسم الحالي..

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  • 5- مهند القضيبي

    شهدت الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، قمة كروية كبيرة للغاية؛ وذلك عندما فاز فريق القادسية ضد نادي الاتفاق، بأربعة أهداف مقابل اثنين.

    وبرز في هذه القمة الكروية الكبيرة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ نجم القادسية مهند القضيبي، الذي سجل هدفًا في الدقيقة 32.

    الهدف الذي سجله هذا اللاعب، في شباك الفريق الاتفاقي؛ أظهر من خلاله العديد من المميزات التي يتمتع بها، على النحو التالي:

    * أولًا: المهارات الفردية؛ في حالات "1 ضد 1".

    * ثانيًا: التسديد المتقن؛ من زوايا ميتة وصعبة.

    المهم؛ القضيبي استحق أن يكون ضمن أبرز المواهب، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

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  • 4- لؤي المحيميد

    استحق لؤي المحيميد، نجم نادي التعاون، أن يدخل قائمة أفضل اللاعبين في الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ويأتي اختيار المحيميد ضمن القائمة؛ لمجموعة من الأسباب المهمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بذل الكثير من الجهد في قمة كروية كبيرة؛ مثل مواجهة عملاق الرياض الهلال.

    * ثانيًا: ترك بصمة تهديفية؛ بتسجيل هدف في شباك الهلال في الدقيقة 47.

    وساعد هدف المحيميد في فوز التعاون (2-1) ضد الهلال؛ وتصدر جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 9 نقاط "العلامة الكاملة".

  • 3- عدنان البشري

    في صيف عام 2025.. نجح عملاق جدة الاتحاد في خطف صفقة هجومية واعدة، من داخل صفوف الغريم التاريخي النادي الأهلي؛ وذلك بتعاقده مع عدنان البشري، الذي أطلق عليه جمهور الراقي اسم "الخائن".

    تطلعات الجماهير الاتحادية كانت كبيرة جدًا على البشري؛ إلا أن اللاعب لم يستطع إثبات نفسه بقوة، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    ودخل البشري الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على أمل تعويض ما فاته؛ حيث نجح في خطف الأنظار إليه بقوة، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    وشارك هذا اللاعب "بديلًا" في الشوط الثاني ضد نادي الوحدة؛ ليقدّم دقائق أكثر من رائعة، مع تسجيله هدفًا خرافيًا.

    وتلاعب عدنان البشري بدفاعات الوحدة، داخل منطقة الـ18؛ قبل أن يسدد كرة صاروخية داخل الشباك، ليقود الاتحاد للفوز (4-1) في النهاية.

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  • 2- أمادو ديانج

    قدّم أمادو ديانج، نجم نادي الحزم، أوراق اعتماده بقوة في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك بعد تسجيله هدفين في مواجهة فريق الفيحاء، مساء يوم الأحد.

    ومنح ديانج بهدفيه، أول 3 نقاط للحزم - حامل اللقب -، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وجاء الهدف الأول لمحترف الحزم، في الدقيقة 24 من عمر المباراة؛ ليدرك التعادل (1-1) مع الفيحاء، وقتها.

    ثم منح ديانج التقدم للحزم (2-1)، في الدقيقة 90+1؛ قبل أن يؤمن زميله حسان إدريس النتيجة، بعدها بدقيقتين.

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  • 1- عبدالعزيز الفواز

    في المركز الأول بقائمة أفضل اللاعبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027؛ يأتي عبدالعزيز الفواز، نجم نادي الفتح.

    الفواز أبدع في مواجهة عملاق الرياض النصر؛ ليقود الفتح للفوز (2-1)، مساء يوم الأحد.

    وسجل الفواز هدفي الفتح في الشباك النصراوية، وبنفس الطريقة تمامًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدقيقة 12: تحويل عرضية من كرة ثابتة برأسه إلى داخل الشباك.

    * الدقيقة 57: تحويل عرضية من كرة ثابتة برأسه إلى داخل الشباك.

    وبالتالي؛ استحق الفواز نجومية الجولة الثالثة من مسابقة دوري جوّي، بكل جدارة واستحقاق.