دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يواصل انتفاضته في أعنف جولات المسابقة.. ومن الأهلي إلى الاتحاد "لن تسير وحدك أبدًا"!

نادي الاتحاد كان أمامه فرصة كبيرة للغاية؛ من أجل الابتعاد أكثر عن غريمه التاريخي الأهلي، في صراع "صدارة" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

وتقدم الاتحاد بهدف مقابل لا شيء على الأهلي، في الدقيقة 17 من عمر الديربي السعودي الكبير؛ وذلك عن طريق نجمه عبدالعزيز الشمري.

وظل العميد الاتحادي محافظًا على تقدمه (1-0)؛ حتى الدقيقة 90+4، عندما عاد فريق الأهلي تحت 21 عامًا بـ"التعادل القاتل".

هذا الهدف القاتل؛ سجله نجم الاهلي المتألق موسى آدم، الذي يثبت نفسه من مباراة إلى أخرى كأحد أهم المواهب السعودية.

المهم.. الأهلي "الوصيف" حافظ بهذا التعادل، على فارق الـ4 نقاط مع الاتحاد "المتصدر"، في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ ليواصل مطاردته للعميد، وعدم تركه يسير لوحده أبدًا.