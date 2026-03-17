أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الشباب "الهابط" يقدم خدمة إلى الهلال.. ولغز غريب في النصر

جولة شهدت الكثير من الأحداث المُثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار 3 أيام "من 14 إلى 16 مارس 2026"؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، مع تأجيل 4 مواجهات دفعة واحدة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة التاسعة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج المفاجئة، بالإضافة إلى تزايد اشتعال المنافسة في المقدمة ومراكز الهبوط.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • تعثر جديد للهلال.. والشباب "الهابط" يُساعده!

    للمباراة الثانية على التوالي.. فشل نادي الهلال بقيادة المدير الفني محمد الشلهوب، في تحقيق الفوز أو تسجيل أي هدف؛ وذلك ضمن منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

     الهلال سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام الخلود، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري؛ وهي نفس النتيجة التي حدثت في الأسبوع الثامن عشر، عندما التقى بنادي الحزم.

    وآخر تعادلين للزعيم الهلالي، جعلاه مهددًا بخسارة "صدارته" لدوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حال فاز نادي الاتفاق بمؤجلاته.

    لكن.. نادي الشباب الذي هبط رسميًا، منذ الجولة 18 من مسابقة الدوري؛ قام بتقديم خدمة كبيرة إلى الهلال، مساء يوم الإثنين.

    الشباب فاز (2-1) على الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 19؛ وسط تألُق لاعبه حمد الخريف.

    الخريف سجل ثنائية الشباب، في الدقيقتين 48 و64؛ بينما أحرز المهاجم الرائع جلال السالم هدف الاتفاق الوحيد، في الدقيقة 55.

    وبذلك.. الاتفاق إذا فاز بمباراتيه المؤجلتين في دوري جوّي للنخبة؛ فهو سيصل إلى نفس رصيد الهلال 40 نقطة، ولن يتخطاه.

  • لغز غريب.. ماذا يحدث في نادي النصر؟!

    على جانب آخر.. أصبح نادي النصر لغزًا محيرًا، خلال الجولات الأخيرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    النصر فشل في تحقيق أي انتصار، خلال الجولات الأربع الأخيرة من مسابقة الدوري؛ حيث اكتفى بتعادلين مقابل هزيمتين.

    آخر هزائم الفريق النصراوي؛ كانت ضد نادي التعاون في الجولة 19، وبهدفين مقابل أربعة.

    وسجل ثنائية النصر في شباك سكري القصيم؛ نفس اللاعب حمزة بن سالم، في الدقيقتين 23 و45+1.

    أما التعاون فقد تألق منه المهاجم باسم العريني كالعادة، بتسجيله 3 أهداف "هاتريك"، في الدقائق 12 و73 و81؛ بينما تكفل آدم سيني بالرابع، في الدقيقة 85.

    وفيما يلي.. نتائج النصر في آخر 4 جولات بمسابقة دوري جوّي:

    * الجولة 16: النصر (1-1) الفتح.

    * الجولة 17: ضمك (3-2) النصر.

    * الجولة 18: النصر (1-1) النجمة.

    * الجولة 19: التعاون (4-2) النصر.

    والعامل المشترك في كل هذه المباريات؛ هي أن النصر يكون متقدمًا بهدف أو أكثر، ثم يعود منافسه بالتعادل أو الفوز.

  • نتائج مثيرة في باقي مباريات الجولة 19 من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة 19 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت نتائج متفاوتة، بصفةٍ عامة.

    على رأس هذه النتائج؛ فوز نادي القادسية (3-2) على نظيره الرياض؛ ليواصل فارس الشرقية تقدّمه المذهل في سلم الترتيب، بمسابقة دوري جوّي للنخبة.

    كما انتصر الحزم (3-2) على فريق ضمك تحت 21 عامًا؛ مع تحقيق الرائد فوزًا مهمًا للغاية على نادي نيوم، بهدفين مقابل واحد.

    أيضًا.. حقق البكيرية الفوز على الفيحاء، والجبلين ضد العروبة؛ وذلك في صراع "النجاة من الهبوط"، والذي اشتعل للغاية في الجولات الأخيرة.

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا؛ تأجلت 4 مباريات دفعة واحدة من الجولة 19 بمسابقة دوري جوّي، وذلك على النحو التالي:

    * النجمة ضد الأخدود.. تأجلت إلى يوم 27 مارس. 

    * الوحدة ضد العدالة.. تأجلت إلى يوم 27 مارس.

    * الفتح ضد الأهلي.. تأجلت إلى يوم 27 مارس.

    * الخليج ضد الاتحاد.. تأجلت إلى يوم 1 أبريل.

  • جدول "ترتيب" دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة 19

    أسفرت الجولة 19 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، عن تغيّرات مثيرة في مراكز المقدمة؛ وذلك لحين لعب المباريات المؤجلة، خلال الأيام القادمة.

    نادي الهلال حافظ على "صدارته" لدوري جوّي للنخبة، بعد تعادله مع نظيره الخلود؛ حيث وصل إلى نقطته الـ40، من 11 انتصارًا و7 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.

    ويبتعد الهلال بفارق 4 نقاط كاملة، عن فريق القادسية تحت 21 عامًا؛ والذي خطف "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، من عملاق الرياض الآخر النصر.

    النصر تراجع بدوره إلى "المركز الثالث"، برصيد 35 نقطة من 19 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن التعاون "الرابع" الذي خاض 18 مواجهة، والاتفاق "الخامس" الذي خاض 17 لقاءً.

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * الأهلي "السادس عشر": 20 نقطة.

    * الرائد "الثاني والعشرين": 17 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 12 نقطة.

    ويمتلك الأهلي والرائد مباراة مؤجلة لكل منهما؛ بينما هبط فريق الشباب تحت 21 عامًا بشكلٍ رسمي، مثلما ذكرنا في بداية التقرير.

  • "إحصائيات" مهمة بعد نهاية الجولة 19 من دوري جوّي

    الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 31 هدفًا في 8 مواجهات، بمعدل 3.9 هدف في اللقاء الواحد.

    والغزارة التهديفية في الجولة 19؛ جاءت على الرغم من تأجيل 4 مباريات دفعة واحدة، تحدثنا عنهم في السطور الماضية.

    وتُعتبر مباراتا التعاون مع نظيره النصر، وكذلك الجبلين ضد فريق العروبة تحت 21 عامًا؛ هما الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذه الجولة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، حيث تم تسجيل 6 أهداف في كل منهما.

    ونجحا ناديان فقط في الحفاظ على نظافة شباكهما، خلال المباريات الثماني التي لُعِبت في الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري؛ في الوقت الذي لم يقم فيه أي لاعب بالتسجيل بـ"الخطأ في مرماه".

    وتواصلت في الجولة التاسعة عشر، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة التاسعة عشر من الدوري؛ شاهدنا إشهار 52 كارت أصفر في 8 مباريات، بالإضافة إلى 3 حالات طرد.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

