أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | هبوط عملاق السعودية رسميًا.. معاقبة النصر على طريقة ريال مدريد وجوهرة الاتحاد يكتب التاريخ

جولة شهدت الكثير من الأحداث المُثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار 3 أيام "من 8 إلى 10 مارس 2026"؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، مع تأجيل 4 مواجهات دفعة واحدة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة الثامنة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج المفاجئة، بالإضافة إلى تأكُد "هبوط" أحد عمالقة المملكة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • الأهلي يقترب من النجاة.. وهبوط عملاق السعودية رسميًا

    قطع فريق الأهلي تحت 21 عامًا، شوطًا كبيرًا للغاية، نحو النجاة من "الهبوط"؛ وذلك بعد فوزه الكبير على نادي الجبلين، في الجولة 18 من دوري جوّي للنخبة.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا 

    الأهلي فاز (3-0) على الجبلين؛ بواسطة كل من النجم البرازيلي ريكاردو سيلفا "ثنائية"، وصالح الرديعان لاعب الفريق المنافس بـ"الخطأ في مرماه".

    ويأمل العملاق الجدّاوي أن يتجاوز الجولتين الأخيرتين؛ حتى لا يكرر مأساة الفريق الأول لكرة القدم، الذي هبط في صيف عام 2022.

    وبينما قطع الأهلي شوطًا كبيرًا للنجاة؛ ها هو عملاق سعودي آخر يهبط بشكلٍ رسمي، بعد نهاية الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    هذا العملاق السعودي المقصود؛ هو فريق الشباب تحت 21 عامًا الذي هبط رسميًا، بعد الخسارة (0-2) من نادي نيوم.

    وسجل ثنائية نيوم في الشباك الشبابية؛ نفس اللاعب غالي الشمري، في الدقيقتين 31 و63.

    ورغم تبقي جولتين؛ إلا أنه بات من المستحيل حسابيًا على الشباب، أن ينجو من "الهبوط".

  • الهلال يتعثر.. وحارس النجمة يعاقب النصر بـ"طريقة تروبين"

    على جانب آخر.. واصل نادي النصر نتائجه المتراجعة، في الجولات الأخيرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    النصر سقط في فخ التعادل (1-1) أمام ضيفه نادي النجمة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي.

    وتقدّم النصر بهدف في الدقيقة 45+2، بواسطة نجمه العراقي المتألق حيدر عبدالكريم؛ قبل أن يُعدل النجمة النتيجة عن طريق عادل العنزي، في الدقيقة 90+7.

    العنزي الذي سجل الهدف القاتل في شباك النصر، هو حارس مرمى النجمة أساسًا؛ حيث تقدّم في الكرة الثابتة التي تحصل عليها فريقه، في الثواني الأخيرة من المباراة.

    وأعاد العنزي بذلك، ذكريات الحارس الأوكراني أناتولي تروبين، الذي سجل هدفًا في فوز فريقه البرتغالي بنفيكا (4-2) على العملاق الإسباني ريال مدريد، في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وأرسل هدف تروبين بنفيكا، إلى "الملحق" المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ قبل الخروج أمام نفس الفريق ريال مدريد، بعد ذلك.

    أما الهلال؛ فسقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام مستضيفه الحزم، مساء يوم الثلاثاء.

    وبات الزعيم الهلالي بهذه النتيجة؛ مهددًا بخسارة "صدارته" لمسابقة الدوري، إذا ما فاز نادي الاتفاق بمباراتيه المؤجلتين.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tv

  • الاتحاد يضرب بقوة أمام البكيرية في ليلة طلال حاجي التاريخية

    الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ شهدت انتصارًا كاسحًا لنادي الاتحاد على فريق البكيرية، مساء يوم الأحد.

    الاتحاد فاز (7-1) على البكيرية؛ في مباراة تاريخية للجوهرة طلال حاجي، الذي سجل سداسية كاملة.

    حاجي سجل سداسيته، في الدقائق "8، 9، 11، 31، 36، 40"؛ بينما تكفل حامد الغامدي بالهدف الآخر، في الدقيقة 15.

    وأعاد حاجي بذلك؛ ذكريات أساطير الكرة السعودية مثل ماجد عبدالله وسامي الجابر، الذين سبقوا وسجلوا 6 أهداف في مباراة واحدة فقط.

    عبدالله سجل سداسيته ضد الخليج عام 1979؛ بينما قام الجابر بهذا الإنجاز في 1990، أمام الرائد.

     والحديث هُنا عن المسابقات السعودية بصفة عامة؛ وليس دوري جوّي للنخبة، الذي لم يكن موجودًا وقتها بالطبع.

  • نتائج مثيرة في باقي مباريات الجولة 18 من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من النتائج المثيرة، بصفةٍ عامة.

    أبرز هذه النتائج على الإطلاق؛ كانت فوز فريق الفيحاء تحت 21 عامًا (6-1) على نادي الخليج، بجانب انتصار القادسية بـ"ثلاثية مقابل واحد" ضد العدالة.

    أيضًا.. خطف الخلود فوزًا مثيرًا للغاية (3-2)، ضد فريق ضمك تحت 21 عامًا؛ وذلك في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء يوم الأحد.

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا؛ تأجلت 4 مباريات دفعة واحدة من الجولة 18 بمسابقة دوري جوّي، وذلك على النحو التالي:

    * الاتفاق ضد الرائد.. تأجلت إلى يوم 27 مارس. 

    * الرياض ضد الوحدة.. تأجلت إلى يوم 1 أبريل.

    * الأخدود ضد التعاون.. تأجلت إلى يوم 1 أبريل.

    * العروبة ضد الفتح.. تأجلت إلى يوم 1 أبريل.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tv

  • جدول "ترتيب" دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة 18

    أسفرت الجولة 18 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، عن ثبات كبير في مراكز المقدمة "مؤقتًا"؛ لحين لعب المباريات المؤجلة، خلال الأيام القادمة.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا 

    نادي الهلال حافظ على "صدارته" لدوري جوّي للنخبة، بعد تعادله مع نظيره الحزم؛ حيث وصل إلى نقطته الـ39، من 11 انتصارًا و6 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة.

    ويبتعد الهلال بفارق 4 نقاط كاملة، عن عملاق الرياض الآخر النصر؛ الذي يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 35 نقطة.

    ويأتي الاتفاق في "المركز الثالث" برصيد 34 نقطة، لكن مع مباراتين مؤجلتين؛ حيث سيكون بإمكانه انتزاع "الصدارة" من الهلال، حال الفوز فيهما.

    وفي المركز الرابع.. يتواجد نادي القادسية، برصيد 33 نقطة من 18 مباراة؛ وبفارق الأهداف عن نظيره الأخدود "الخامس"، والذي لعب لقاء أقل.

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * الأهلي "السادس عشر": 20 نقطة.

    * الرائد "الثاني والعشرين": 14 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 9 نقاط.

    ويمتلك الرائد مباراة مؤجلة؛ بينما هبط فريق الشباب تحت 21 عامًا بشكلٍ رسمي، مثلما ذكرنا في بداية التقرير.

  • "إحصائيات" مهمة بعد نهاية الجولة 18 من دوري جوّي

    الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 31 هدفًا في 8 مواجهات، بمعدل 3.9 هدف في اللقاء الواحد.

    والغزارة التهديفية في الجولة 18؛ جاءت على الرغم من تأجيل 4 مباريات دفعة واحدة، تحدثنا عنهم في السطور الماضية.

    وتُعتبر مباراة الاتحاد مع نظيره البكيرية؛ هي الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذه الجولة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وذلك برصيد 8 أهداف - 7 للعميد و1 للفريق الضيف -.

    ونجحت 4 أندية في الحفاظ على نظافة شباكها، خلال المباريات الثماني التي لُعِبت في الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري؛ في الوقت الذي قام فيه لاعب واحد بالتسجيل بـ"الخطأ في مرماه"، وهو صالح الرديعان من الجبلين.

    وتواصلت في الجولة الثامنة عشر، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة الثامنة عشر؛ شاهدنا إشهار 43 كارت أصفر في 8 مباريات، بينما لم يُطرد أي لاعب في انتظار المؤجلات.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tv
    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا 

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.


