موازين القوى تتغير: "هبوط تاريخي، غزارة تهديفية وفشل متنوع للكبار".. حصاد النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

"سقوط الكبار، صعود الحصان الأسود وانقلاب السحر على الساحر".. هذه ليست عناوين لرواية خيالية، بل هو واقع فرض نفسه على المشهد الختامي لمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ التي نُقِلت عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

نعم.. مع انطفاء أضواء الملاعب، وإسدال الستار على هذا الموسم الاستثنائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، استيقظ عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية على حقيقة واحدة؛ وهي: "موازين القوى في كرة القدم تتغيّر".

وأثبتت "النسخة الأولى" من مسابقة دوري جوّي للنخبة، أنه لم يعد هُناك مكان للمسلمات؛ ففريق لم يكن مرشحًا أبدًا هو من حصل على اللقب في النهاية، في إشارة إلى الحزم.

فريق الحزم تحت 21 عامًا توّج بلقب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز (3-1) على نادي الفتح، في المباراة النهائية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز "حصاد" مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي 2025-2026..