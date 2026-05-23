Goal.com
مباشرالتذاكر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

موازين القوى تتغير: "هبوط تاريخي، غزارة تهديفية وفشل متنوع للكبار".. حصاد النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

دوري جوّي للنخبة تحت 21
NxGN دوري جوّي للنخبة
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الشباب تحت 21
القادسية تحت 21
الحزم تحت 21
الفتح تحت 21
الاتفاق تحت 21
الفتح تحت 21 ضد الحزم تحت 21
فقرات ومقالات

نسخة أولى مليئة بالمفاجآت "الغريبة"..

"سقوط الكبار، صعود الحصان الأسود وانقلاب السحر على الساحر".. هذه ليست عناوين لرواية خيالية، بل هو واقع فرض نفسه على المشهد الختامي لمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ التي نُقِلت عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

نعم.. مع انطفاء أضواء الملاعب، وإسدال الستار على هذا الموسم الاستثنائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، استيقظ عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية على حقيقة واحدة؛ وهي: "موازين القوى في كرة القدم تتغيّر".

وأثبتت "النسخة الأولى" من مسابقة دوري جوّي للنخبة، أنه لم يعد هُناك مكان للمسلمات؛ ففريق لم يكن مرشحًا أبدًا هو من حصل على اللقب في النهاية، في إشارة إلى الحزم.

فريق الحزم تحت 21 عامًا توّج بلقب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز (3-1) على نادي الفتح، في المباراة النهائية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز "حصاد" مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي 2025-2026..

stc tv JawwyGetty/Goal

  • هكذا توّج نادي الحزم بلقب دوري جوّي للنخبة!

    نادي الحزم كان هو "الحصان الأسود" في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي 2025-2026؛ حيث واصل تحقيق المفاجأة تلو الأخرى، من المرحلة الأولى وحتى النهائي.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    ويُمكن تلخيص مسيرة الحزم، في "مرحلة الدوري" من هذه المسابقة الوليدة؛ على النحو التالي:

    * مباريات: 20.

    * نقاط: 33.

    * فوز: 10.

    * تعادل: 3.

    * هزيمة: 7.

    * أهداف مسجلة: 29.

    * أهداف مستقبلة: 27.

    هُنا.. وجد الحزم نفسه في "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة؛ حيث قدّم أفضل مستوياته، بداية من مواجهة فريق الأخدود تحت 21 عامًا.

    وفاز الحزم (3-0) على الأخدود "ذهابًا"، قبل أن يتعادل "إيابًا" بهدف لمثله؛ ليحجز مقعده في ربع النهائي ضد نادي الاتفاق، بطل مرحلة الدوري.

    ورغم أن كل الترشيحات كانت تذهب للاتفاق؛ إلا أن الحزم حقق المفاجأة الكبرى، ونجح في الفوز "ذهابًا" على أرضه ووسط جماهيره بسداسية نظيفة.

    هذا الفوز الكاسح، جعل الحزم يخوض "الإياب" بأريحية شديدة؛ حيث لم تؤثر خسارته (1-3)، على تأهُله إلى نصف النهائي.

    ومرة أخرى.. دخل الحزم نصف النهائي ضد عملاق الرياض الهلال، وهو غير مرشح؛ ولكنه نجح في تحقيق المفاجأة على أنقاض كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب، من خلال التالي:

    * مباراة الذهاب: التعادل على أرضه (2-2).

    * مباراة الإياب: الفوز في الرياض (2-0).

    أي أن الحزم الذي لم ينجح في الفوز على أرضه؛ أثبت أنه يتمتع بشخصية قوية للغاية، وذلك عندما انتصر (2-0) في معقل الهلال بالذات.

    وفي المباراة النهائية؛ فاز الحزم (3-1) على فريق الفتح تحت 21 عامًا، ليتوّج بلقب "النسخة الأولى" من بطولة دوري جوّي للنخبة.

    • إعلان

  • الاتفاق بطل "المرحلة الأولى".. ومفاجأة في الإقصائيات

    قدّم نادي الاتفاق بداية موسم رائعة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حيث أنهى "المرحلة الأولى"، في صدارة جدول الترتيب.

    نعم.. الاتفاق كان هو البطل الشرفي لـ"مرحلة الدوري"؛ حيث صعد إلى دور ربع النهائي مباشرة، ودون أن يضطر لخوض منافسات "الملحق".

    * أرقام الاتفاق في "مرحلة الدوري" 2025-2026:

    - مباريات: 20.

    - فوز: 13.

    - تعادل: 2.

    - خسارة: 5.

    - أهداف مسجلة: 40.

    - أهداف مستقبلة: 24.

    لكن.. المفاجأة جاءت في دور ربع النهائي؛ عندما سقط "فارس الدهناء" ضد نادي الحزم، بنتيجة إجمالية (7-3) ذهابًا وإيابًا.

    وخسر الاتفاق (0-6) على ملعب الحزم "ذهابًا"؛ قبل أن يفوز "إيابًا" على ميدانه (3-1)، لكنه لم يكن كافيًا من أجل التأهُل.

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن

  • هبوط صادم.. وسقوط الكبار "الواحد تلو الآخر"

    إذا ألقينا نظرة على "كبار القوم" في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي 2025-2026؛ سنجد أن جميعهم سقطوا، على النحو التالي:

    * الشباب: هبط رسميًا؛ بعد احتلاله "المركز 24" في جدول الترتيب.

    * الأهلي: أنقذ نفسه من الهبوط؛ ولكنه لم يتمكن من المنافسة على اللقب عبر "المحلق" أو التأهُل المباشر.

    * الاتحاد: ودع من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة أمام نادي الهلال.

    * النصر: ودع من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة أمام نادي الفتح.

    * الهلال: ودع من دور نصف النهائي؛ بعد الخسارة أمام نادي الحزم.

    حتى أن نادي القادسية، الذي يمتلك مواهب من العيار الثقيل، ودع من دور نصف النهائي بشكلٍ درامي؛ بعد أن خسر "إيابًا" على أرضه ضد الفتح (0-2)، رغم فوزه "ذهابًا" خارج ميدانه (1-0).

  • "إحصائيات" عامة لمسابقة دوي جوّي للنخبة

    تميّزت مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي 2025-2026، بـ"الغزارة التهديفية" الكبيرة للغاية؛ وذلك على مدار 20 جولة من عمر المرحلة الأولى، ثم "الملحق" وربع ونصف النهائي والمشهد الختامي.

    وخلال الـ20 جولة من "المرحلة الأولى" والأدوار الإقصائية والنهائي؛ لُعِبت 261 مباراة في دوري جوّي للنخبة، أسفرت عن 208 انتصارات مقابل 53 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 14 لقاءً فقط، من أصل الـ261 مباراة في مرحلة الدوري والأدوار الإقصائية والنهائي، انتهوا بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، لهذه المسابقة الحديثة.

    وإجمالًا.. تم تسجيل 782 هدفًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ بواقع 3 أهداف في المباراة الواحدة، تقريبًا.

    * أرقام دوري جوّي للنخبة 2025-2026:

    - مباريات: 261.

    - فوز: 208.

    - تعادل: 53.

    - أهداف: 782.

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • "جوائز" دوري جوّي لموسم 2025-2026

    تم الكشف عن عدد من "الجوائز"، في نهاية مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أفضل حارس: عبدالله المحيسن "القادسية".

    * هداف البطولة: باسم العريني "التعاون".

    * أفضل لاعب في النهائي: حسان إدريس "الحزم".

    وظهر المحيسن بمستوى أكثر من رائع، في مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ خاصة في دور ربع النهائي، عندما تصدى لـ"3 ركلات جزائية" ضد نادي التعاون.

    أما العريني؛ فقد سجل 20 هدفًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة، بواقع 18 في "المرحلة الأولى" وثنائية في الأدوار الإقصائية.

    ومن ناحيته.. كان إدريس نجم نهائي دوري جوّي بين الحزم والفتح، وبدون أي منازع؛ وذلك بتسجيله هدفين من ثلاثية فريقه، مع تقديم لمحات أكثر من رائعة.

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي تحدد البطل بشكلٍ رسمي.