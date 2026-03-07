دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مهمات سهلة للكبار في الجولة 18.. والأهلي أمام لقاء مصيري لتفادي الهبوط

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

Getty/Goal

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ17 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع الثامن عشر.

الأسبوع الثامن عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد - الثامن من مارس 2026 -، على أن ينتهي يوم الثلاثاء الموافق العاشر من نفس الشهر - مع تأجيل لقاء العروبة والفتح إلى الأول من أبريل -.