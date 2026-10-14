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أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | لا صوت يعلو على جوهرة الأهلي.. "أفضل 5 مواهب" في الجولة السادسة

NxGN دوري جوّي للنخبة
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
التعاون تحت 21
القادسية تحت 21
ضمك تحت 21
فقرات ومقالات

هذا هو الهدف الحقيقي من البطولة..

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة سادسة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين؛ مع تأجيل 4 مباريات دفعة واحدة، إلى شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة السادسة من دوري جوّي، للموسم الحالي..

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  • 5- أحمد نمازي

    في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ برز النجم الشاب أحمد نمازي مع فريق ضمك تحت 21 عامًا، في مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    ونظرًا للموهبة الكبيرة التي أظهرها، والمهارات الفنية العالية التي قدّمها في بعض المباريات؛ فقد استحق نمازي لقب "نيمار السعودي"، في إشارة إلى الساحر البرازيلي.

    وها هو نمازي يعود ويظهر مجددًا، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ بعدما قاد فريقه ضمك لإسقاط حامل اللقب نادي الحزم، بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

    وسجل نمازي هدفًا، خلال فوز ضمك على أرضية ميدان الحزم؛ ليستحق أن يدخل ضمن "أفضل 5 مواهب" في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.

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    4- عبدالمجيد شريف

    ساهم عبدالمجيد شريف بشكلٍ كبير، في الفوز الجنوني لنادي التعاون ضد نظيره الخليج، في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    نعم.. التعاون فاز على أرضية ميدان الخليج، بخمسة أهداف مقابل أربعة؛ في واحدة من أكثر مباريات دوري جوّي للنخبة 2025-2026، إثارة وندية.

    وخلال هذه المباراة؛ سجل شريف هدفين لـ"سكري القصيم" في شباك الخليج، وذلك على النحو التالي:

    * الهدف الأول: سجله في الدقيقة الثامنة.

    * الهدف الثاني: سجله في الدقيقة 26.

    وبخلاف الهدفين؛ قدّم شريف مستوى جيد للغاية ضد فريق الخليج تحت 21 عامًا، ليستحق أن يكون ضمن "أفضل 5 مواهب" في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

  • 3- مهند الجيزاني

    "اللاعب الذي قلب المباراة"؛ هكذا يستحق أن نطلق على النجم الشاب مهند الجيزاني، في مواجهة نادي القادسية تحت 21 عامًا ضد نظيره الأنصار.

    القادسية حقق فوزًا صعبًا للغاية على أرضية ميدان الأنصار، بهدفين مقابل واحد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وظل القادسية متأخرًا بهدف؛ حتى ظهر الجيزاني الذي سجل ثنائية متتالية في شباك الأنصار، على النحو التالي:

    * الهدف الأول: سجله في الدقيقة 53.

    * الهدف الثاني: سجله في الدقيقة 66.

    وبالتالي.. منح الجيزاني فريقه القادسية، 3 نقاط مهمة للغاية؛ ليستحق أن يدخل قائمة "أفضل 5 مواهب" في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي.

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  • 2- عمار الغامدي

    إذا كان عملاق جدة الاتحاد، "يتصدر" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بعد مرور 6 جولات - حتى الآن -؛ فإنه يدين بالفضل في ذلك إلى لاعب واحد أكثر من غيره، وهو المهاجم الشاب عمار الغامدي.

    الغامدي ذلك المهاجم البالغ من العمر 21 سنة، أكمل سلسلة تألقه مع الاتحاد؛ بتسجيله هدف الفوز الوحيد ضد نادي الخلود، في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027.

    هذا الهدف؛ هو "السابع" للاعب في الموسم الرياضي الحالي، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الثانية: هدف في فوز الاتحاد (2-0) ضد التضامن.

    * الجولة الثالثة: هدف في فوز الاتحاد (4-1) ضد الوحدة.

    * الجولة الرابعة: هدف في فوز الاتحاد (2-0) ضد القادسية.

    * الجولة الخامسة: 3 أهداف في فوز الاتحاد (3-1) ضد الفيصلي.

    * الجولة السادسة: هدف في فوز الاتحاد (1-0) ضد الخلود.

    أي أن الغامدي، سجل 7 أهداف من أصل 12 أحرزهم العميد الاتحادي، في ست جولات من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2026-2027؛ بالإضافة إلى هزه شباك جميع المنافسين، باستثناء نادي ضمك في التعادل السلبي (0-0) بالجولة الأولى.

    المهم؛ ما قدّمه الغامدي ضد فريق الخلود تحت 21 عامًا، يجعله يستحق دخول قائمة "أفضل 5 مواهب" في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي.

  • 1- موسى آدم

    يعيش فريق الأهلي تحت 21 عامًا، طفرة واضحة في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد معاناته الشديدة للغاية في مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، وتفاديه "الهبوط" في الجولات الأخيرة.

    والآن.. يحتل الأهلي "وصافة" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن عملاق جدة الآخر الاتحاد "المتصدر".

    وتألق أكثر من لاعب في صفوف "أهلي 21"، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أن أكثر اسم لفت الانتباه بالفعل، هو موسى آدم.

    آدم واصل إبداعاته مع الفريق الأهلاوي؛ وذلك خلال الفوز الصعب (2-1) ضد نادي الوحدة، في الجولة السادسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    وتمكن آدم من تسجيل ثنائية الأهلي، في شباك فريق الوحدة تحت 21 عامًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * الهدف الأول: سجله في الدقيقة السادسة.

    * الهدف الثاني: سجله في الدقيقة 44.

    وبصفةٍ عامة؛ أحرز آدم 6 أهداف في أول ست جولات من مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ونظرًا لكل ما قدّمه آدم ضد الوحدة، مع قيادته الأهلي لاحتلال "وصافة" جدول ترتيب دوري جوّي؛ فقد استحق موسى آدم أن يكون نجم الجولة السادسة، بالفعل.