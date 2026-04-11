أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مباريات مثيرة تشعل "الملحق".. والاتحاد في "مهمة معقدة" للانضمام إلى الهلال والنصر

بداية مرحلة الحسم ولا مجال للخطأ الآن..

حبس أنفاس، صراع على السيادة وموعد مع التاريخ؛ هكذا يبدو المشهد اليوم، ونحن نخطو أولى خطواتنا في مرحلة الحسم لمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ولم يعد الأمر مجرد مباريات تُلعب أو نقاط تُجمع حاليًا؛ بل بداية أدوار إقصائية حاسمة لكتابة المجد، بالحصول على لقب النسخة الأولى من هذه المسابقة الوليدة.

نعم.. الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري جوّي للنخبة، تنطلق مساء غدٍ الأحد "12 أبريل 2026"؛ وذلك بمباريات "الملحق" المؤهل إلى ربع النهائي، للمنافسة على اللقب.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ قبل انطلاق "الملحق" المؤهل إلى دور ربع النهائي لمسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • مباريات "ملحق" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة

    يشهد "الملحق" المؤهل إلى دور ربع النهائي لمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مباريات مثيرة للغاية؛ حيث سيُلعب "الذهاب" يومي 12 و13 أبريل، على أن يُقام "الإياب" في التاسع عشر والعشرين من نفس الشهر.

    وعلى رأس المباريات التي ستخطف الأنظار، في "الملحق" المؤهل إلى دور ربع النهائي؛ تلك التي ستجمع بين عملاق جدة الاتحاد ونظيره نيوم، مساء يوم الإثنين.

    مباريات "ذهاب" الملحق:

    - يوم الأحد 12 أبريل 2026:

    * الساعة "19.00": الفيحاء - القادسية.

    * الساعة "20.30": الوحدة - الفتح.

    - يوم الإثنين 13 أبريل 2026:

    * الساعة "18.10": نيوم - الاتحاد.

    * الساعة 20.15": الحزم - الأخدود.

    مباريات "إياب" الملحق:

    - يوم الأحد 19 أبريل 2026:

    * الساعة "18.45": الفتح - الوحدة.

    * الساعة "20.30": الاتحاد - نيوم.

    - يوم الإثنين 20 أبريل 2026:

    * الساعة "18.45": القادسية - الفيحاء.

    * الساعة "20.15": الأخدود - الحزم.

    وسينضم المتأهلون الأربعة من "الملحق"؛ إلى كل من "الاتفاق، الهلال، النصر والتعاون"، في دور ربع النهائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

  • نظرة عامة على أندية "ملحق" دوري جوّي للنخبة

    8 أندية ستخوض "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهي تلك التي احتلت المراكز من "الخامس إلى الثاني عشر".

    وحسب اللوائح.. يلعب الخامس مع الثاني عشر، السادس مع الحادي عشر، السابع مع العاشر والثامن مع التاسع؛ وذلك من مباراتي ذهاب وإياب، حيث تكون "العودة" على أرضية ميدان الفريق صاحب الترتيب الأعلى.

    وإذا نظرنا إلى الأندية المُتأهلة إلى "الملحق"، للمُنافسة على لقب دوري جوّي للنخبة؛ سنجد الآتي:

    * القادسية "الخامس": 36 نقطة من 11 انتصارًا؛ مقابل 3 تعادلات و6 هزائم.

    * الفتح "السادس": 35 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل 5 تعادلات ومثلهم في الهزائم.

    * الاتحاد "السابع": 34 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    * الأخدود "الثامن": 34 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    * الحزم "التاسع": 33 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل 3 تعادلات و7 هزائم.

    * نيوم "العاشر": 32 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل تعادلين و8 هزائم.

    * الوحدة "الحادي عشر": 30 نقطة من 8 انتصارات؛ مقابل 6 تعادلات ومثلهم في الهزائم.

    * الفيحاء "الثاني عشر": 29 نقطة من 8 انتصارات؛ مقابل 5 تعادلات و7 هزائم.

    ومن بين هذه الأندية، يمتلك فريق الفتح تحت 21 عامًا "أفضل هجوم وأقوى دفاع"؛ حيث سجل 42 هدفًا، بينما اهتزت شباكه 21 مرة.

  • "إحصائيات" عامة لمسابقة دوي جوّي للنخبة

    تميّزت مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بـ"الغزارة التهديفية" الكبيرة للغاية؛ وذلك على مدار 20 جولة من عمر المرحلة الأولى، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

    وخلال الـ20 جولة.. لُعِبت 240 مباراة في دوري جوّي للنخبة؛ أسفرت عن 192 حالة فوز، مقابل 48 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 14 لقاءً فقط، من أصل الـ240 مباراة في مرحلة الدوري، انتهوا بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، لهذه المسابقة الحديثة.

    وإجمالًا.. تم تسجيل 711 هدفًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا - حتى الآن -؛ بواقع 2.96 هدف في المباراة الواحدة.

    * أرقام دوري جوّي للنخبة 2025-2026:

    - مباريات: 240.

    - فوز: 192.

    - تعادل: 48.

    - أهداف: 711.

  • قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة بقيادة العريني

    على جانب آخر.. اشتعلت المنافسة على لقب هداف دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ونجح باسم العريني، مهاجم نادي التعاون المُتألق، في إنهاء المرحلة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة، "متصدرًا" لقائمة الهدافين؛ حيث هز شباك خصومه 18 مرة، خلال 20 جولة.

    العريني البالغ من العمر 22 سنة؛ هو أحد أبناء التعاون، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية.

    وتوّج هذا اللاعب "هدافًا"، في جميع المراحل السنية للمسابقات المحلية بالمملكة العربية السعودية؛ وصولًا إلى دوري جوّي للنخبة، الذي اِنطلق الموسم الحالي.

    * قائمة هدافي دوري جوّي:

    - 1/ باسم العريني "التعاون": 18 هدفًا.

    - 2/ جلال السالم "الاتفاق": 15 هدفًا.

    - 3/ عمار الغامدي "الاتحاد": 12 هدفًا.

    - 4/ عبدالله آل عجيان "الخلود": 11 هدفًا.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.