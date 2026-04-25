Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الاتحاد بـ"مفاجأته المرتقبة" يتحدى الهلال في ربع النهائي.. ومهمة "مقلقة" للنصر!

الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الاتحاد تحت 21
الاتحاد تحت 21 ضد الهلال تحت 21
الفتح تحت 21 ضد النصر تحت 21
الفتح تحت 21
القادسية تحت 21 ضد التعاون تحت 21
القادسية تحت 21
التعاون تحت 21
الحزم تحت 21 ضد الاتفاق تحت 21
الحزم تحت 21
الاتفاق تحت 21
الخطوة الأولى نحو لقب دوري جوّي للنخبة..

حبس أنفاس، صراع على السيادة وموعد مع التاريخ؛ هكذا يبدو المشهد اليوم، ونحن نعيش في مرحلة الحسم بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

ولم يعد الأمر مجرد مباريات تُلعب أو نقاط تُجمع حاليًا؛ بل أدوار إقصائية حاسمة لكتابة المجد، بالحصول على لقب النسخة الأولى من هذه البطولة الوليدة.

نعم.. دور ربع النهائي من مسابقة دوري جوّي للنخبة، ينطلق مساء غدٍ الأحد "26 أبريل 2026"؛ وذلك بمباريات نارية، نحو اللقب.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك قبل انطلاق ربع نهائي مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • مباريات ربع نهائي دوري جوّي للنخبة

    يشهد ربع نهائي مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، مباريات مثيرة للغاية؛ حيث سيلعب "الذهاب" يومي 26 و27 أبريل، على أن يُقام "الإياب" في الثالث والرابع من مايو من شهر مايو القادم.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وعلى رأس المباريات التي ستخطف الأنظار، في ربع نهائي مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ تلك التي ستجمع عملاق الرياض الهلال مع النادي الجدّاوي الكبير الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية.

    وحسب خبر سابق نشرته صحيفة "الرياضية"، قد يشهد الكلاسيكو مفاجأة كبرى؛ وذلك باستعانة "اتحاد 21" بثلاثة محترفين أجانب، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    كما لن يكون عملاق الرياض الآخر النصر، في مهمة سهلة أبدًا؛ وذلك عندما يضرب موعدًا مع فريق الفتح تحت 21 عامًا، العنيد للغاية.

    مباريات "ذهاب" ربع النهائي:

    - يوم الأحد 26 أبريل 2026:

    * الساعة "19.15": الحزم - الاتفاق.

    * الساعة "20.00": الفتح - النصر.

    - يوم الإثنين 27 أبريل 2026:

    * الساعة "18.50": القادسية - التعاون.

    * الساعة 20.35": الاتحاد - الهلال.

    مباريات "إياب" ربع النهائي:

    - يوم الأحد 3 مايو 2026:

    * الساعة "18.50": الاتفاق - الحزم.

    * الساعة "20.15": النصر - الفتح.

    - يوم الإثنين 4 مايو 2026:

    * الساعة "19.15": التعاون - القادسية.

    * الساعة "20.15": الهلال - الاتحاد.


    • إعلان

  • نظرة عامة على أندية "ربع نهائي" دوري جوّي

    8 أندية ستخوض دور ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهي تلك التي احتلت المراكز من "الأول إلى الرابع"، بالإضافة إلى الرباعي المنضم إليهم من "الملحق".

    وحسب اللوائح.. تأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى "مباشرة"، إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، بينما خاضت الأندية من الخامس إلى الثاني عشر "ملحقًا"؛ بحيث يخوض صاحب الترتيب الأعلى، مباراة "الإياب" على أرضية ميدانه

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن

    وإذا نظرنا إلى الأندية المُتأهلة إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للمُنافسة على لقب دوري جوّي للنخبة؛ سنجد الآتي:

    * الاتفاق "الأول": 41 نقطة من 13 انتصارًا؛ مقابل تعادلين و5 هزائم.

    * الهلال "الثاني": 40 نقطة من 11 انتصارًا؛ مقابل 7 تعادلات وهزيمتين.

    * النصر "الثالث": 38 نقطة من 11 انتصارًا؛ مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

    * التعاون "الرابع": 37 نقطة من 12 انتصارًا؛ مقابل تعادل و7 هزائم.

    * القادسية "الخامس": 36 نقطة من 11 انتصارًا، مقابل 3 تعادلات و6 هزائم.

    * الفتح "السادس": 35 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل 5 تعادلات ومثلهم في الهزائم.

    * الاتحاد "السابع": 34 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    * الحزم "التاسع": 33 نقطة من 10 انتصارات؛ مقابل 3 تعادلات و7 هزائم.

    ونجح القادسية في تجاوز الفيحاء في دور "الملحق"، نحو ربع نهائي دوري جوّي للنخبة؛ في الوقت الذي تخطى فيه الفتح والاتحاد والحزم، عقبة الوحدة ونيوم والأخدود تواليًا.


  • "إحصائيات" عامة لمسابقة دوي جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    تميّزت مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بـ"الغزارة التهديفية" الكبيرة للغاية؛ وذلك على مدار 20 جولة من عمر المرحلة الأولى، ثم "الملحق" المؤهل إلى دور ربع النهائي.

    وخلال الـ20 جولة الماضية ودور "الملحق"؛ لُعِبت 248 مباراة في دوري جوّي للنخبة، أسفرت عن 197 حالة فوز مقابل 51 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 14 لقاءً فقط، من أصل الـ248 مباراة في مرحلة الدوري و"الملحق"، انتهوا بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، لهذه المسابقة الحديثة.

    وإجمالًا.. تم تسجيل 738 هدفًا في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا - حتى الآن -؛ بواقع 2.97 هدف في المباراة الواحدة.

    * أرقام دوري جوّي للنخبة 2025-2026:

    - مباريات: 248.

    - فوز: 197.

    - تعادل: 51.

    - أهداف: 738.

  • قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة بقيادة العريني

    على جانب آخر.. اشتعلت المنافسة على لقب هداف دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ونجح باسم العريني، مهاجم نادي التعاون المُتألق، في إنهاء المرحلة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة، "متصدرًا" لقائمة الهدافين؛ حيث هز شباك خصومه 18 مرة، خلال 20 جولة.

    العريني البالغ من العمر 22 سنة؛ هو أحد أبناء التعاون، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية.

    وتوّج هذا اللاعب "هدافًا"، في جميع المراحل السنية للمسابقات المحلية بالمملكة العربية السعودية؛ وصولًا إلى دوري جوّي للنخبة، الذي اِنطلق الموسم الحالي.

    * قائمة هدافي دوري جوّي:

    - 1/ باسم العريني "التعاون": 18 هدفًا.

    - 2/ جلال السالم "الاتفاق": 15 هدفًا.

    - 3/ عمار الغامدي "الاتحاد": 14 هدفًا.

    لكن.. الغامدي خاض مباراتي "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة؛ وذلك عكس منافسيه على لقب "الهداف"، وهما العريني والسالم.

    دوري جوّي للنخبة على stc tvشاهد الآن


    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.