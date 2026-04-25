دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | بقيادة "مارادونا الاتحاد" وهدافي المسابقة.. معركة المواهب تشتعل في ربع النهائي

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال المرحلة الأولى و"الملحق"؛ يؤكد أن الأدوار الإقصائية من ربع النهائي إلى المشهد الختامي، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق دور ربع النهائي من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي يُلعب "ذهابًا" يومي 26 و27 أبريل الجاري، و"إيابًا" في الثالث والرابع من مايو القادم؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

