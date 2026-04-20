Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الاتحاد ينضم للكبار، ريمونتادا الفتح ونجاة القادسية.. "جنون +90" يشعل الملحق

ملحق بعنوان لـ"الكبار فقط"..

لم تكن مجرد مباريات في "ملحق" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي يُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ بل ساحات لمعارك كروية حبست الأنفاس، حتى الرمق الأخيرة.

وبنهاية اليوم الإثنين "20 أبريل 2026"؛ تحدد بشكلٍ رسمي هوية الأندية الأربعة، التي تأهلت من "الملحق" إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة.

هذه الأندية الأربعة، انضمت إلى "الاتفاق، الهلال، النصر والتعاون"؛ الذين كانوا قد تأهلوا بشكلٍ مباشر، إلى دور ربع النهائي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز حصاد "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • الأندية المُتأهلة من "الملحق" إلى ربع النهائي

    كما ذكرنا.. تأهلت 4 أندية من "الملحق"، إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * نادي الاتحاد.

    * نادي القادسية.

    * نادي الفتح.

    * نادي الحزم.

    وبناء على ترتيب "مرحلة الدوري"، فإن الأندية الأعلى تصنيفًا في "الملحق"؛ هي من حجزت بطاقة التأهُل إلى ربع النهائي، بشكلٍ رسمي.

    مثلًا.. القادسية أنهى "مرحلة الدوري"، في المركز الخامس بجدول الترتيب؛ بينما جاء الفتح "سادسًا" والاتحاد "سابعًا"، حيث تأهلوا جميعًا.

    وربما النادي الوحيد الأقل تصنيفًا، والذي صعد إلى ربع النهائي، هو الحزم "التاسع"؛ وذلك في أعقاب تخطيه عقبة الأخدود، صاحب "المركز الثامن".

  • الاتحاد أنجز مهمة التأهُل في 6 دقائق

    تأهل عملاق جدة الاتحاد إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد تخطيه عقبة نادي نيوم (3-2)، في نتجة مباراتي ذهاب وإياب "الملحق".

    وعاد الاتحاد بتعادُل إيجابي (1-1) من أرض نيوم؛ قبل أن يحقق الفوز "إيابًا" في مدينة جدة، بهدفين مقابل واحد.

    وأنجز العميد المهمة في مباراة الإياب، خلال 6 دقائق فقط؛ حيث سجل فيصل بن نحيت وعمار الغامدي "الثنائية"، في الدقيقتين الرابعة والعاشرة.

    ولم يشفع هدف نيوم الذي جاء في الدقيقة 89، بواسطة اللاعب نواف البخيت؛ لإنقاذ الفريق الأول لكرة القدم من توديع الموسم، في "الملحق".


  • الفتح حقق الريمونتادا.. والقادسية أنقذ نفسه

    ومن ناحيته.. حقق نادي الفتح "ريمونتادا نارية" ضد نظيره الوحدة، في "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الفتح خسر لقاء الذهاب (2-3) على أرضية ميدان الوحدة؛ ولكنه عاد ورد إيابًا في ملعبه، بالفوز (4-2).

    وتقدم الفتح (3-1) على الوحدة، حتى الدقيقة 90+2؛ عندما سجل الفريق المكي هدفه الثاني، بواسطة سيف العمري.

    هذا الهدف أوصل المباراة إلى الشوطين الإضافيين؛ حيث خطف سعد الشرفا التأهُل لمصلحة "النموذجي"، في الدقيقة 119.

    ويدين الفتح بالفضل في هذا التأهُل؛ إلى ثلاثي المقدمة المُتألق، وهم: "جيفرسون راموس، سعد الشرفا وعثمان العثمان".

    أما القادسية فقد أنقذ نفسه بإعجوبة؛ حيث فاز ذهابًا (2-0) على الفيحاء، بأرضية ميدان الأخير.

    وفي الإياب.. تساهل بنو قادس كثيرًا، فتأخروا (0-2) على أرضهم؛ ما كان يعني وصول المباراة، إلى الشوطين الإضافيين.

    وظهر عمار اليهيبي وعمار الهاجوج، ثنائي القادسية المُتألق في الوقت الحاسم؛ حيث نجحا في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 86 و90+8، وبالتالي حسم التأهُل إلى ربع النهائي.

    وأخيرًا.. عبر الحزم بكل أريحية إلى ربع النهائي؛ بعدما فاز على أرضه (3-0) ضد الأخدود، ومن ثم التعادُل إيابًا بـ"هدف لمثله".

  • إحصائيات عامة من "ملحق" دوري جوّي

    لُعِبت 8 مباريات في "الملحق" المؤهل إلى ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ما بين لقاءات الذهاب، ومواجهات الإياب.

    خلال هذه المباريات الثماني؛ سُجِل 27 هدفًا بدون أي لقاء سلبي (0-0)، أي بمعدل 3.4 هدف في المواجهة الواحدة.

    ولم يتمكن أي فريق من الحفاظ على نظافة شباكه؛ بينما يُعتبر نادي الفتح صاحب أقوى هجوم، في "الملحق".

    - أرقام "ملحق" ربع نهائي دوري جوّي:

    * مباريات: 8.

    * أهداف: 27.

    * الأقوى هجومًا: الفتح "6".

    * الأقوى دفاعًا: الحزم "1".

    * الأضعف هجومًا: الأخدود "1".

    * الأضعف دفاعًا: الوحدة "6".

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.