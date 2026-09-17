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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الأهلي للثأر أمام القادسية .. والهلال يحلم بإسقاط "المنحوس الأكبر" وتعثر قطبي جدة!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الأهلي تحت 21
الاتحاد تحت 21
الهلال تحت 21
النصر تحت 21
الحزم تحت 21

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دوري جوي للنخبة..

وسط سيطرة من عملاقي جدة، ومطاردة هلالية، يستعد "عشاق المواهب"، لمتابعة الجولة الخامسة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الأهلي والاتحاد يسيران على الطريق الصحيح، ليتقاسما صدارة ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد الـ10 نقاط، بل إن عملاقي جدة، بأداء يعطي نوعًا من الإبداع الهجومي، في الوقت الذي يتفوق فيه الاتفاق على الجميع في الغزارة التهديفية، بينما يسير الهلال بثبات في مطاردة القمة.

الهلال سيواجه الجبلين، الذي يمكن اعتباره "المنحوس الأكبر" في دوري جوّي هذا الموسم، بعدما أسفرت الروزنامة عن وقوعه في مواجهات أمام مختلف الكبار، بين ملاقاة الحزم، في الجولة الأولى، رغم تحقيق المفاجأة بالتغلب عليه، ومن ثمّ الهزيمة الكبيرة أمام النصر برباعية، والتعادل مع الأهلي بهدفين لمثلهما.

أما عن المواجهة الكبرى في تلك الجولة، فإنها ستجمع بين القادسية والأهلي، في الوقت الذي يطمح فيه بنو قادس، للرد على خسارتهم أمام الاتحاد في جدة، بثنائية نظيفة، خلال الجولة الماضية، في الوقت الذي يسعى فيه "شباب" الأهلي للثأر من هزيمة الفريق الأول أمام فارس الشرقية في دوري روشن.

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وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..

  • مباريات الجولة الخامسة .. قمة القادسية والأهلي

    الأهلي والاتحاد، المتصدر والوصيف، سيكونان في مواجهتين خارج الأرض، حينما يحل الأول ضيفًا على القادسية في الخبر، بينما يلعب الثاني في المجمعة، ضد الفيصلي.

    ويبحث النصر، الذي سقط بـ"ريمونتادا" الفيحاء، بثلاثة أهداف لهدفين، عن التعويض، حينما يواجه ضمك في خميس مشيط، بينما يتطلع الهلال، لاستغلال أي تعثر محتمل لقطبي جدة، من أجل إسقاط الجبلين، والمنافسة على الصدارة، بعد مواجهة حائل.

    مواعيد مباريات الجولة الخامسة:

    السبت 19 سبتمبر:

    - مباراة الخلود ضد الاتفاق "17:15".

    - مباراة الفيصلي ضد الاتحاد "18:35".

    - مباراة التعاون ضد الرياض "18:40".

    - مباراة الوحدة ضد الأنصار "19:00".

    - مباراة نيوم ضد الخليج "19:10".

    - مباراة ضمك ضد النصر "21:00".

    - مباراة الجبلين ضد الهلال "21:00".

    الأحد 20 سبتمبر:

    - مباراة التضامن ضد الحزم "17:15".

    - مباراة الفتح ضد العروبة "18:20".

    - مباراة الفيحاء ضد النجمة "18:35".

    - مباراة الوطن ضد الأخدود "18:45".

    - مباراة القادسية ضد الأهلي "21:00".

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  • العيسى يواصل القمة

    وباستعراض إحصائيات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بعد نهاية الجولة الرابعة، فإن الجولة شهدت 7 فرق لم تهتز شباكها، في الوقت الذي تم تسجيل 34 هدفًا، حيث كان الاتفاق الأكثر تهديفًا برصيد 6 أهداف.

    وما يميز الاتفاق، مع مرور أولى أربع جولات، هو ابتعاده الشاسع في صدارة الأقوى هجوميًا، بتسجيل 20 هدفًا، في الوقت الذي يعد فيه الاتحاد والتعاون، الأقوى دفاعيًا، استقبال هدف وحيد.

    وفي سباق الهدّافين، فإن محمد العيسى، مهاجم الاتفاق، لا يزال يثبت بأنه عازم بقوة على جائزة الهدّاف، رغم أن الحديث لا يزال مبكرًا، بعدما هز شباك الوحدة، ليصل إلى هدفه السابع في دوري جوّي للنخبة، هذا الموسم، متفوقًا على إيفرسون راموس "الفتح" وزياد ملا "الأهلي" صاحبي الـ4 أهداف.

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

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