دوري جوّي للنخبة | نهائي مبكر وقمة الاتحاد في جولة واحدة .. والهلال يحمّل الشلهوب مسؤولية الثأر!

قمتان كرويتان في جولة واحدة، هكذا يتطلع عشاق المواهب، لمتابعة الجولة الرابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

من يتابع منافسات دوري روشن السعودي، سيدرك بأن أسطورة الهلال، محمد الشلهوب، يحمل على عاتقه الثأر لهزيمة الكبار "المفاجئة" أمام نيوم، التي أوقفت سلسلة اللاهزيمة، في الوقت الذي يخوض فيه الاتحاد، قمة كروية ضد القادسية، علمًا بأن نقطة واحدة تفصل بين العميد "الوصيف" وبنو قادس، أصحاب المركز السادس.

وهناك قمة ثانية، رسمها نهائي النسخة الماضية من دوري جوّي للنخبة، بين الحزم "البطل" والفتح "الوصيف"، إلا أنه لن يكون في ملعب تمويل الأولى بالأحساء، الذي كان شاهدًا على تتويج الحزم، بل إنه سيستضيف النموذجي على ملعبه في الرس.

التعاون الذي أسقط الهلال، يخوض مواجهة "سهلة" أمام الأخدود، فيما يبحث النصر والأهلي عن تعويض "نزيف النقاط" في الجولة الماضية، أمام الفيحاء والوطن.

وعبر السطور التالية، نستعرض أهم النقاط التي يمكن ذكرها، حول منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد في دوري جوّي للنخبة، بموسم 2026-2027..