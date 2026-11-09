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محمود خالد

دوري جوّي للنخبة | الاتحاد في القمة بـ"الأربعة" والكرة تعاند هداف الأهلي .. والنصر يسقط في فخ الديربي!

فقرات ومقالات
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الهلال تحت 21
الاتحاد تحت 21
الأهلي تحت 21
النصر تحت 21
الحزم تحت 21
الأنصار تحت 21
الاتفاق تحت 21

تعرف على حصاد الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة "2026-2027"..

الاتحاد يؤمن صدارته، والأهلي يواصل المطاردة، والصراع على أشده في مراكز التأهل للأدوار الإقصائية، في وجود الهلال والنصر، والحزم، حامل اللقب، يستمر في الزحف، إثارة لا تنتهي، مع الوصول إلى الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بموسم 2026-2027، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv" من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وأجريت مباريات الجولة العاشرة على مدار أيام 7 و8 و9 نوفمبر، قبل دخول فترة التوقف، فيما تقرر تأجيل ثلاث مباريات؛ حيث يلتقي العروبة والقادسية في 17 ديسمبر، فيما يحل الفيحاء ضيفًا على الفيصلي في 18 ديسمبر، بينما يواجه التعاون نظيره الجبلين، في الـ26 من الشهر المُقبل.

stc tv jawwyشاهد دوري جوّي مجانًا على stc tv

وعبر السطور التالية، نستعرض حصاد الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي..

  • رباعية اتحادية .. ليلة عودة الهداف!

    في ميدان أباسكو، خرج الاتحاد بانتصار عريض على "مضيفه" الأنصار، في ليلة عودة الهدّاف عمار الغامدي للتسجيل، بعد غيابه بسبب معاناته من كدمة في الركبة.

    مباراة شهدت تألق الحارس الاتحادي عبد الله فلاته، في إنقاذ مرماه من فرصتين محققتين، فيما تسبب مؤيد راشد، بهدف خاطئ في مرماه، منح العميد التقدم في الدقيقة 15، ثم أضاف عدنان البشري الهدف الثاني بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بالدقيقة 36.

    وبينما كانت المباراة تسير نحو صافرة النهاية، تمكن راكان عسيري من إضافة الهدف الثالث، فيما تسبب عمار الغامدي في ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها بنجاح، بهدفين سريعين في الدقيقتين الثانية والسابعة بالوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

  • الأهلي يكرّس معاناة الاتفاق

    ورفض الأهلي مزيدًا من ابتعاد الاتحاد في الصدارة، حيث انتزع فوزًا ثمينًا على ملعبه بجدة، ضد الاتفاق، بثنائية نظيفة، كان بطلها الأول هو زياد أبا، الذي أسكن شباك النواخذة "مرتين".

    في لقاء كان شعاره "الكرة لا تحب موسى آدم"، كان سوء التوفيق حاضرًا لهدّاف دوري جوّي للنخبة، الذي أهدر أكثر من فرصة محققة، بالتوغل في العمق، فيما استعاد زياد ألقه بسلاح التسديد من الجهة اليمنى.

  • الهلال يتجاوز ضمك .. والنصر يسقط في فخ التعادل

    وعلى ملعب جامعة الأميرة نورة، تمكن الهلال من تجاوز عقبة ضمك، بثنائية نظيفة، في مباراة حُسمت عمليًا في أولى ثلث ساعة، حيث سجل تركي الغميل وسلطان الشجاع هدفين سريعين في الدقيقتين 10 و14، فيما واصل ضمك اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد العمري للإنذار الثاني.

    في المقابل، سقط النصر في فخ التعادل مع الرياض بنتيجة (1-1)، حيث تقدم بتال الحارثي من علامة الجزاء، ثم تعادل عبد الرحمن العنزي للعالمي، مستغلًا ركلة ركنية ليقتنص رأسية في الزاوية اليمنى، خلال الدقيقتين 3 و25.

    وكانت المباراة شاهدة على تحركات عبد الرحمن سفياني "الخطيرة" في العمق، وتألق المدافع نايف الشويرخ في منع فرصة محققة للرياض من خط المرمى، وسط قسم بتال الحارثي للحكم المساعد، بأن الكرة تجاوزت الخط.

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  • حامل اللقب يفوز بعد غياب .. ونيوم ينتصر بـ"الهاتريك"

    وبعد ست جولات من الغياب، عاد الحزم، حامل اللقب، للفوز أخيرًا في دوري جوّي للنخبة، بعد التغلب على الخليج في الرس، بثنائية نظيفة من توقيع أمادو ديانج وحسان إدريس، في الدقيقتين 16 و73.

    أما عن الفتح، وصيف النسخة الماضية، فقد انتصر على مضيفه الخلود بنتيجة (3-1)، حيث جاءت الثلاثية عن طريق جو فيكتور دوس سانتوس، وروبن كيلدر ومحمد الجزيري، في الدقائق 16 و41 و70، بينما وقّع عبد الملك الحربي على هدف الخلود، في الدقيقة 59.

    واستطاع نيوم أن يحقق فوزًا ساحقًا على الوطن بنتيجة (4-0)، في مباراة شهدت تألقًا لافتًا من غالي الشمري الذي سجل ثلاثية، فيما أضاف حسن العبود رابع الأهداف، في الدقائق 25 و47 و51 و54.

    وبثلاثية زياد الشمري ونواف الجداوي ومحمد الشمري، حسم التضامن مباراة الأخدود خارج ملعبه، في الدقائق 45+2 و56 و58، فيما رد أصحاب الأرض بثنائية نوح اليامي وحمد آل مسعد، في الدقيقتين 30 و90+1.

    وفي مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق، تغلب الوحدة على مضيفه النجمة، بهدف نظيف من توقيع محمد السفياني في الدقيقة 65، بينما غادر مؤيد الخزيم وهتان عسيري الملعب بالبطاقة الحمراء.

  • جدول ترتيب دوري جوّي بعد الجولة العاشرة

    وحافظ الاتحاد على موقعه في صدارة ترتيب دوري جوّي للنخبة، مع الوصول إلى منتصف مباريات مرحلة الدوري "المنتظم"، بوصوله للنقطة 26، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن الأهلي، فيما جاء الفتح ثالثًا بـ20 نقطة، بينما حافظ التعاون على مركزه الرابع، رغم تأجيل مباراتين له، آخرها أمام الجبلين.

    ويواصل الهلال مطاردة المربع الذهبي، حيث يحل سادسًا بـ17 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون والرياض، فينما جاء النصر بالمركز التاسع بـ14 نقطة.

    وفيما يلي، نستعرض مراكز دوري جوّي للنخبة بعد الجولة العاشرة، المؤهلة إلى المراحل الإقصائية، سواءً بالتأهل المباشر أو إلى الملحق..

    مراكز التأهل المباشر..

    * الأول: الاتحاد - 26 نقطة.

    * الثاني: الأهلي - 22 نقطة.

    * الثالث: الفتح - 20 نقطة (مع تأجيل مباراة).

    * الرابع: التعاون - 18 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

    مراكز التأهل إلى الملحق..

    * الخامس: الرياض - 18 نقطة (مع تأجيل مباراة).

    * السادس: الهلال - 17 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

    * السابع: الاتفاق - 15 نقطة.

    * الثامن: الفيحاء - 15 نقطة (مع تأجيل مباراة).

    * التاسع: النصر - 14 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

    * العاشر: نيوم - 14 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

    * الحادي عشر: القادسية - 11 نقطة (مع تأجيل مباراة).

    * الثاني عشر: الجبلين - 11 نقطة (مع تأجيل مباراتين).

  • دوري جوي للنخبة في سطور

    وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

    ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

    النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

    وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

    * مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

    * بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

    * يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

    * تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

    * يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

    أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

    وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.