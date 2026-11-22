بالحديث عن القمم الكبرى، فإنه من المتوقع أن يشهد جدول الهدافين تغييرًا في ترتيبه خلال تلك الجولة الساخنة، ولنبدأ بالحديث عن مباراة الأهلي والرياض، وصراع الوصافة في ترتيب دوري جوّي للنخبة.

ورغم أن الأهلي يملك هدافًا آخر، وهو زياد أبا، إلا أن موسى آدم، استطاع أن يتربع في صدارة الهدافين، بـ9 أهداف، بفضل ذكائه تكتيكيًا، ومهارته في الانطلاق خلف المدافعين، وتمركزه داخل منطقة الجزاء، فضلًا عن كونه الأكثر تسجيلًا في جولات مختلفة في دوري جوّي للنخبة، حيث لم يغب عن التسجيل سوى في 3 جولات من أصل 10.

على صعيد آخر، تجد الرياض يمتلك سلاحًا فتاكًا، وهو بتال الحارثي، الذي استغل فترة التوقف على أفضل نحو، ليقود فريقه لإسقاط نيوم، ليقتحم بقوة سباق الهدافين مع وصوله للهدف السابع.