من دوري جوّي إلى النخبة الآسيوية: راكان الغامدي يثبت ضد العين.. موهبة يجب حمايتها أمام "ظلم" أنجي بوستيكوجلو

أسوأ شيء ممكن أن يحدث لموهبة شابة ما؛ هو أن يدخل إلى إحدى المباريات، ويكون فريقه بأكمله في حالة "غيبوبة كروية".

نعم.. هذا ما حدث مع الموهبة الشابة راكان الغامدي، نجم عملاق الرياض النصر؛ الذي شارك في الشوط الثاني ضد نادي العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.

الغامدي انتقل من المشاركة في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، إلى الظهور مع الفريق النصراوي الأول لكرة القدم في بطولة النخبة الآسيوية.

إلا أن ليلة الغامدي لم تنتهِ بشكلٍ جيد؛ حيث سقط مع النصر (0-4)، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور الغامدي في قمة النصر والعين الآسيوية..