من "دوري جورجينا" إلى "الخوض في الأعراض" .. كيف محت شهور تاريخًا كاملًا بين الأهلي والنصر!

إن سألت أي شخص في الوسط الرياضي السعودي عن أكثر نادٍ كان لا يتمنى أن يحقق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، فالإجابة الغالبة ستكون "الاتحاد لكل تأكيد".

بعيدًا عن شعارات الوطنية وما شابه، فالأمر مفهوم تمامًا .. لا أحد يريد أن يُكسر رقمه القياسي، والاتحاد حتى وسط كبواته، ظل 11 عامًا يتفاخر بكونه النادي السعودي الوحيد الذي حقق لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين (2004 و2005).

لكن ما إن حقق الراقي اللقب بالفعل أمس السبت، بالفوز أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، تنحى الاتحاد عن الصورة نهائيًا تقريبًا، فقلة هي من تحدثت عن صراع "كبير جدة وصغيرها"، والبقية جعلوا النصر في وجه المدفع.

حالة التلاسن طبيعية في كرة القدم، لكن على مدار سنوات لم تصل حالة "الاحتقان" بين الأهلي والنصر لمثل ما وصلت إليه في الموسم الجاري!