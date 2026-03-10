دوري أبطال أوروبا، ذهاب دور الـ16: أتلتيكو مدريد - توتنهام LIVE

في موسم صعب للغاية من ناحية الدوري، يواصل توتنهام مسيرته في دوري أبطال أوروبا: في دور الـ16، يلتقي مع أتلتيكو مدريد بقيادة تشولو سيميوني الذي سيلعب الليلة مباراة الذهاب على أرضه، والمقرر إجراؤها في ملعب واندا متروبوليتانو في الساعة 9 مساءً. يأتي الكولتشونيروس بعد فوزه في الدوري الإسباني على ريال سوسيداد، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف برشلونة وريال مدريد. توتنهام - الذي يقوده إيغور تودور منذ حوالي شهر، وثلاث مباريات وثلاث هزائم - يمر بوضع صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يكافح من أجل البقاء.