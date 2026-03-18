90' - ثنائية لـ «شافي سيمونز»: الهولندي يخدع موسو من ركلة جزاء احتسبت إثر مخالفة من جيمينيز على لاعب «البارسا» و«باريس سان جيرمان» السابق داخل منطقة الجزاء الإسبانية.

76' - هدف للكولتشونيروس: هانكو يسبق سار برأسه عند القائم الأول مستغلاً ركلة ركنية من الجهة اليسرى.

75' - تصدي رائع من فيكاريو الذي يحول ركلة حرة من جوليان ألفاريز من على حافة منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية.

60' - توتنهام يقترب من تسجيل الهدف الثالث بفضل بيدرو بورو الذي يسدد الكرة نحو القائم الثاني، لكن موسو يتألق ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.

52' - توتنهام يتقدم مجدداً: غراي يسرق الكرة من أحد الخصوم، ويتبادل الكرة مرتين مع تشافي سيمونز الذي يسدد الكرة من على حافة منطقة الجزاء ويسجل الهدف.

47' - التعادل لأتلتيكو مدريد بهدف رائع من جوليان ألفاريز، بعد تمريرة من لاعب أتالانتا السابق لوكمان.

30' - توتنهام يتقدم: كولو مواني يفتتح التسجيل بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من تيل.

6' - هدف ملغى للوكمان، الذي يسجل من عرضية سيميوني لكن الحكم يلغي الهدف بسبب تسلل النيجيري بعد تأكيد VAR.



