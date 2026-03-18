بعد أسبوع واحد، تتواجه الفرق التي لا تزال في المنافسة بدوري أبطال أوروبا مجدداً في مباريات العودة. بعد مباريات الأمس، تنطلق اليوم أربع مباريات أخرى: افتتحت مباراة برشلونة ونيوكاسل يوم الأربعاء الأوروبي، ومن بين المباريات المقررة في الساعة 21:00 هناك مباراة لندن بين توتنهام وأتلتيكو مدريد. فريق سيميوني على بعد خطوة واحدة من الدور ربع النهائي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 - حيث كان كينسكي بطلًا سلبيًا - وعليه الآن الحفاظ على هذا التقدم. على الجانب الآخر، هناك توتنهام بقيادة إيغور تودور، الذي تعادل مع ليفربول في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن موقفه لا يزال على المحك.
دوري أبطال أوروبا: توتنهام يفوز لكن أتلتيكو مدريد يتأهل؛ ثنائية تشافي سيمونز لم تكن كافية
الأهداف وأهم اللحظات
90' - ثنائية لـ «شافي سيمونز»: الهولندي يخدع موسو من ركلة جزاء احتسبت إثر مخالفة من جيمينيز على لاعب «البارسا» و«باريس سان جيرمان» السابق داخل منطقة الجزاء الإسبانية.
76' - هدف للكولتشونيروس: هانكو يسبق سار برأسه عند القائم الأول مستغلاً ركلة ركنية من الجهة اليسرى.
75' - تصدي رائع من فيكاريو الذي يحول ركلة حرة من جوليان ألفاريز من على حافة منطقة الجزاء إلى ركلة ركنية.
60' - توتنهام يقترب من تسجيل الهدف الثالث بفضل بيدرو بورو الذي يسدد الكرة نحو القائم الثاني، لكن موسو يتألق ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.
52' - توتنهام يتقدم مجدداً: غراي يسرق الكرة من أحد الخصوم، ويتبادل الكرة مرتين مع تشافي سيمونز الذي يسدد الكرة من على حافة منطقة الجزاء ويسجل الهدف.
47' - التعادل لأتلتيكو مدريد بهدف رائع من جوليان ألفاريز، بعد تمريرة من لاعب أتالانتا السابق لوكمان.
30' - توتنهام يتقدم: كولو مواني يفتتح التسجيل بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من تيل.
6' - هدف ملغى للوكمان، الذي يسجل من عرضية سيميوني لكن الحكم يلغي الهدف بسبب تسلل النيجيري بعد تأكيد VAR.
نتائج المباراة
توتنهام - أتلتيكو مدريد 3-2 (ذهاب 2-5)
الهدافون: 30' كولو مواني (توتنهام)، 47' ألفاريز (أتلتيكو)، 52' تشافي سيمونز (توتنهام)، 75' هانكو، 90' ركلة جزاء تشافي سيمونز.
توتنهام (5-4-1): فيكاريو؛ بيدرو بورو (من الدقيقة 74 بيرغفال)، روميرو (من الدقيقة 81 دانسو)، دراغوسين (من الدقيقة 66 أودوجي)، فان دي فين، سبنس؛ تشافي سيمونز، سار، جراي (من الدقيقة 81 غالاغر)، تيل (من الدقيقة 81 أولوسيسي)؛ كولو مواني. المدرب: تودور.
أتلتيكو مدريد (4-4-2): موسو؛ مولينا (من الدقيقة 64 كوكي)، لو نورماند، هانكو، روجيري؛ سيميوني (من الدقيقة 87 جيمينيز)، يورينتي، كاردوسو، لوكمان (من الدقيقة 63 سورلوث)؛ ألفاريز (من الدقيقة 84 ن. غونزاليس)، جريزمان (من الدقيقة 84 باينا). المدرب: سيميوني.
الحكم: سيبرت.
اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: تودور (المدرب)، فيكاريو، بورو، روميرو، أودوجي (ت)؛ روجيري، لوكمان، سورلوث (أ).
الطرد: -