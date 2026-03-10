Goal.com
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد - توتنهام LIVE 5-1: حارس مرمى توتنهام كينسكي يستبدل بفيكاريو بعد 17 دقيقة

في ملعب واندا متروبوليتانو، ستقام مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين فريق كولتشونيروس بقيادة سيميوني وفريق توتنهام بقيادة تودور.

في موسم صعب للغاية من حيث الدوري، يواصل توتنهام مسيرته في دوري أبطال أوروبا: في دور الـ16، يلتقي مع أتلتيكو مدريد بقيادة تشولو سيميوني الذي سيلعب الليلة مباراة الذهاب على أرضه، المقرر إجراؤها في واندا متروبوليتانو في الساعة 21:00. يأتي الكولتشونيروس بعد فوزه في الدوري الإسباني على ريال سوسيداد، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف برشلونة وريال مدريد. توتنهام - الذي يقوده إيغور تودور منذ حوالي شهر، وثلاث مباريات وثلاث هزائم - يمر بوضع صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يكافح من أجل عدم الهبوط.

  • جدول النتائج

    أتلتيكو مدريد - توتنهام 5-1

    أتلتيكو مدريد (4-4-2): أوبلاك؛ بوبيل، هانكو، لو نورماند، روجيري؛ سيميوني، م. يورينتي، كاردوسو، لوكمان؛ ألفاريز، لوكمان. مدرب: سيميوني. 

    توتنهام (3-4-3): كينسكي (من الدقيقة 17 فيكاريو)؛ روميرو، دانسو، فان دي فين؛ بورو، سار، جراي، سبنس؛ كولو ماني (من الدقيقة 46 سولانكي)، ريتشارليسون، تيل (من الدقيقة 46 غالاغر). المدرب: تودور.

    الحكم: جوزوبويوك.

    الهدافون: 6' م. لورينتي (أتلتيكو)، 14' جريزمان (أتلتيكو)، 15' ألفاريز (أتلتيكو)، 22' لو نورمان (أتلتيكو)، 26' بورو (توتنهام)، 55' ألفاريز (أتلتيكو).

    الحصول على بطاقات صفراء: سبنس، ريتشارليسون، جراي (ت).

    طرد: - 

