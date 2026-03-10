في موسم صعب للغاية من حيث الدوري، يواصل توتنهام مسيرته في دوري أبطال أوروبا: في دور الـ16، يلتقي مع أتلتيكو مدريد بقيادة تشولو سيميوني الذي سيلعب الليلة مباراة الذهاب على أرضه، المقرر إجراؤها في واندا متروبوليتانو في الساعة 21:00. يأتي الكولتشونيروس بعد فوزه في الدوري الإسباني على ريال سوسيداد، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف برشلونة وريال مدريد. توتنهام - الذي يقوده إيغور تودور منذ حوالي شهر، وثلاث مباريات وثلاث هزائم - يمر بوضع صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يكافح من أجل عدم الهبوط.
دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد - توتنهام LIVE 5-1: حارس مرمى توتنهام كينسكي يستبدل بفيكاريو بعد 17 دقيقة
أتلتيكو مدريد - توتنهام 5-1
أتلتيكو مدريد (4-4-2): أوبلاك؛ بوبيل، هانكو، لو نورماند، روجيري؛ سيميوني، م. يورينتي، كاردوسو، لوكمان؛ ألفاريز، لوكمان. مدرب: سيميوني.
توتنهام (3-4-3): كينسكي (من الدقيقة 17 فيكاريو)؛ روميرو، دانسو، فان دي فين؛ بورو، سار، جراي، سبنس؛ كولو ماني (من الدقيقة 46 سولانكي)، ريتشارليسون، تيل (من الدقيقة 46 غالاغر). المدرب: تودور.
الحكم: جوزوبويوك.
الهدافون: 6' م. لورينتي (أتلتيكو)، 14' جريزمان (أتلتيكو)، 15' ألفاريز (أتلتيكو)، 22' لو نورمان (أتلتيكو)، 26' بورو (توتنهام)، 55' ألفاريز (أتلتيكو).
الحصول على بطاقات صفراء: سبنس، ريتشارليسون، جراي (ت).
طرد: -
