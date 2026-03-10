في موسم صعب للغاية من ناحية الدوري، يواصل توتنهام مسيرته في دوري أبطال أوروبا: في دور الـ16، يلتقي مع أتلتيكو مدريد بقيادة تشولو سيميوني الذي سيلعب الليلة مباراة الذهاب على أرضه، المقرر إجراؤها في ملعب واندا متروبوليتانو في الساعة 9 مساءً. يأتي الكولتشونيروس بعد فوزه في الدوري الإسباني على ريال سوسيداد، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف برشلونة وريال مدريد. توتنهام - الذي يقوده إيغور تودور منذ حوالي شهر، وثلاث مباريات وثلاث هزائم - يمر بوضع صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يكافح من أجل عدم الهبوط.
دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد - توتنهام مباشر. خارج فيكاريو، التشكيلات الرسمية
أتلتيكو مدريد - توتنهام 0-0
أتلتيكو مدريد (4-4-2): أوبلاك؛ بوبيل، هانكو، لو نورماند، روجيري؛ سيميوني، م. يورينتي، كاردوسو، لوكمان؛ ألفاريز، لوكمان. المدرب: سيميوني.
توتنهام (3-4-3): كينسكي؛ روميرو، دانسو، فان دي فين؛ بورو، سار، جراي، سبنس؛ كولو ماني، ريتشارليسون، تيل. المدرب: تودور.
الحكم: جوزوبويوك.
الإنذارات: -
طرد: -
