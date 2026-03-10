أتلتيكو مدريد - توتنهام 0-0

أتلتيكو مدريد (4-4-2): أوبلاك؛ بوبيل، هانكو، لو نورماند، روجيري؛ سيميوني، م. يورينتي، كاردوسو، لوكمان؛ ألفاريز، لوكمان. المدرب: سيميوني.

توتنهام (3-4-3): كينسكي؛ روميرو، دانسو، فان دي فين؛ بورو، سار، جراي، سبنس؛ كولو ماني، ريتشارليسون، تيل. المدرب: تودور.

الحكم: جوزوبويوك.

الإنذارات: -

طرد: -