ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، ولم تكن فيورنتينا هي الوحيدة التي خاضت المباريات. عرض رائع وأهداف ونتائج مفاجئة في المباريات الأخرى أيضًا. لنرى كيف سارت الأمور.
Getty Images Sport
ترجمه
دوري المؤسسات الأوروبية، نتائج ومباريات دور الـ16: أداء جيد لرايو وستراسبورغ. خيبة أمل من كريستال بالاس
بدون مشاكل كبيرة وبهدف من ضربة خلفية، فاز شاختار على أرض ليخ بوزنان (1-3). نجاح آخر خارج أرضه في تركيا حيث فاز رايو فايكانو على سامسونسبور بنتيجة 3-1. سجل بانيشيلي هدفاً آخر في فوز ستراسبورغ 2-1 على رييكا. قدم أز أداءً جيداً وفاز 2-1 على سبارتا براغ بفضل ثنائية باروت.
حقق AEK فوزاً سهلاً على أرض سيلي: 4-0 وتأهل بالفعل. تعادل ماينز بدون أهداف على أرض سيغما أومولوك، وتعادل كريستال بالاس الذي لا يتجاوز 0-0 على أرضه مع AEK لارنكا (من هذه المباراة سيأتي المنافس المحتمل لفيولا). بعد أسبوع، ستكون هناك مباريات الإياب على الملاعب المعاكسة.
