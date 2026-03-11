Goal.com
إقصائيات الأبطال تفضح "حلاوة البدايات".. عندما سقطت "الأقنعة الإنجليزية" من باريس إلى العاصمة مدريد

خيبة إنجليزية كبيرة في ليالي الأبطال..

حبست القارة العجوز أنفاسها، طوال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهي تراقب "الإعصار الإنجليزي"، الذي يكتسح مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نعم.. 5 أندية إنجليزية حجزت مقاعدها ضمن "الثمانية الأوائل"؛ الذين تأهلوا بشكلٍ مباشر من مرحلة الدوري، إلى دور ثمن النهائي.

وبدا بعد نهاية مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية العريقة، أن الكأس ذات الأذنين، قد حزمت حقائبها بالفعل؛ لتقضي الصيف في ضباب لندن، أو في مانشستر أو على ضفاف الميرسيسايد.

لكن.. مع إطلاق صافرة بداية "ذهاب" ثمن النهائي، استيقظ عشاق "البريميرليج" على واقع مغايّر تمامًا؛ حيث تحوّل المارد الذي لا يُقهر إلى جسد مثقل بالإرهاق، وتلاشت الهيمنة أمام الدهاء التكتيكي الذي أعاد صياغة المشهد.

وسنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة، أن نقف على التراجع الإنجليزي الكبير في "ذهاب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ مع التأكيد على أن كل شيء ممكنًا بالطبع، في "الإياب"..

    الأندية الإنجليزية.. "0 فوز" في ذهاب ثمن النهائي

    لم يُحقق أي فريق إنجليزي الانتصار، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، من "ذهاب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ليس هذا فقط.. بل أن بعض الأندية الإنجليزية تلقت هزائم ثقيلة، تجعل العودة في النتيجة "إيابًا" احتمالية صعبة للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * ريال مدريد الإسباني (3-0) مانشستر سيتي.

    * باريس سان جيرمان الفرنسي (5-2) تشيلسي.

    * أتلتيكو مدريد الإسباني (5-2) توتنهام هوتسبير.

    أي أن أندية سيتي وتشيلسي وتوتنهام، مطالبين بالفوز بفارق 4 أهداف كاملة، على أرضية ميدانهم "إيابًا"؛ لكي يتأهلوا إلى ربع نهائي دوري الأبطال، أو بفارق 3 أهداف للوصول إلى الأشواط الإضافية وضربات الجزاء.

    وفي المقابل.. نجد آرسنال قد خطف التعادل (1-1) أمام مستضيفه باير ليفركوزن الألماني؛ ما يسهل مهمته نوعًا ما "إيابًا"، في إنجلترا.

    كذلك.. ليفربول ورغم خسارته (0-1) أمام مستضيفه جلطة سراي التركي؛ إلا أن النتيجة ممكنة التعويض "إيابًا"، عندما يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

    وضيّع نادي نيوكاسل فرصة ذهبية للفوز على ضيفه برشلونة الإسباني؛ ليكتفي بالتعادل (1-1) ويعقد موقفه "إيابًا"، حيث ستقام المباراة وقتها في أقليم كتالونيا.

    بمعنى أنه بلغة المنطق؛ هُناك فريق أو اثنان فقط من أصل ستة إنجليز، هما اللذان من الممكن أن يتواجدا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    نتائج الإنجليز في ذهاب ثمن النهائي غير منطقية!

    الآن.. يجب أن نطرح سؤالين مهمين؛ بعد نتائج الإنجليز في "ذهاب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: هل هذه النتائج منطقية؟

    * ثانيًا: لماذا كل هذا التراجع الإنجليزي؟

    وسنركز حاليًا على السؤال الأول؛ حيث ستكون الإجابة هي "لا"، بخصوص معظم المباريات.

    على سبيل المثال.. تعادل نيوكاسل مع برشلونة، هي نتيجة منطقية بنسبة كبيرة؛ باعتبار أن العملاق الكتالوني المرشح للمرور، مع عدم إغفال أن الفريق الإنجليزي عنيد على أرضه.

    أيضًا.. قد نعتبر أن تعادل آرسنال مع باير ليفركوزن طبيعيًا، رغم أن الفريق الإنجليزي كان مرشحًا للفوز؛ لكن يجب أن لا ننسى بأن المباراة أُقيمت في ألمانيا، وهو نفس الكلام بالنسبة للقاء ليفربول وجلطة سراي في تركيا.

    وبالنسبة لمانشستر سيتي ضد ريال مدريد، وتشيلسي ضد باريس سان جيرمان؛ فإن فوز أي طرف على الآخر، لم يكن ليعتبر مفاجأة.

    إلا أن المفاجأة الحقيقية؛ هي الخسائر الكبيرة التي تعرض لها كل من السيتزنس وتشيلسي، ذهابًا.

    مانشستر سيتي تقابل مع واحدة من أسوأ نسخ ريال مدريد، لذلك لم يكن أحد يتوقع خسارته بهذه النتيجة الثقيلة؛ بينما لا يُمكن أن ننسى فوز تشيلسي بـ"الثلاثة" على الفريق الباريسي صيفًا، ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية 2025.

    وقد يكون نهائي كأس العالم للأندية 2025، ليس مقياسًا للحكم أبدًا، خاصة أنه مر عليه 8 أشهر تقريبًا؛ ولكننا إذا نظرنا إلى واقع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، سنجد أنه يُعاني من تذبذب كبير في النتائج.

    باريس لم يعد مسيطرًا بالطول والعرض في فرنسا، بل ويتعرض لبعض الخسائر المفاجئة، وسط تراجع مستوى الكثير من لاعبيه؛ لذلك فإن تسجيل خماسية في شباك البلوز، ربما أمرًا مفاجئًا نوعًا ما.

    أما توتنهام؛ فبالرغم من معاناته الشديدة في الدوري الإنجليزي 2025-2026، إلا أن الفوارق مع أتلتيكو مدريد ليست تلك التي تجعله يخسر بـ"الخمسة".

    أسباب التراجع الإنجليزي في ذهاب ثمن النهائي!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. سنتطرق الآن للسؤال الثاني؛ والمتعلق بسبب التراجع الإنجليزي في "ذهاب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعد الهيمنة الكبيرة في مرحلة الدوري.

    ويُمكن تلخيص الإجابة على هذا السؤال، في مجموعة من النقاط السريعة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: طبيعة خروج المغلوب

    النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والقائم على مرحلة الدوري، والذي يلعب فيه كل فريق 8 مباريات؛ ربما يكون مكافئة للأندية الإنجليزية، ذات النفس الطويل والقائمة العميقة.

    نعم.. الأندية الإنجليزية تمتلك بدلاء بنفس جودة اللاعبين الأساسيين، وهو أمر ربما لا يتوفر في كثير من الفرق الأوروبية الأخرى؛ ما يمنحها تفوق كبير في مرحلة الدوري، تحديدًا.

    بينما مباريات خروج المغلوب لها حسابات أخرى؛ منها الحذر التكتيكي، مع التفاصيل البسيطة المُتعلقة بعامل الأرض "ذهابًا وإيابًا".

    * ثانيًا: ضريبة "البريميرليج" المرهق

    دائمًا ما تشتد المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بداية من شهر مارس؛ حيث تبدأ الأندية في حصد ثمار عملها، سواء بالتتويج باللقب أو حجز مقعد أوروبي.

    وبالتالي.. لعب الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، في نفس وقت الحصاد بالملاعب الإنجليزية؛ قد يُمثل إرهاقًا ذهنيًا وبدنيًا للاعبين.

    وقد يقول البعض إن هذا لا يحدث في إنجلترا فقط؛ لكن يجب أن لا ننسى "الرتم العالي في البريميرليج" بالمقارنة مع باقي المسابقات، إلى جانب أن هُناك بعض الدوريات الأخرى التي يكون المتصدر فيها فارق بنقاط كبيرة عن وصيفه.

    * ثالثًا: الفخ الذهني للتفوق

    اكتساح الأندية الإنجليزية لجميع منافسيها، في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ربما كان فخًا ذهنيًا، أكثر من كونه أمرًا مفيدًا.

    الأندية الإنجليزية ربما دخلت "ذهاب" ثمن نهائي دوري الأبطال، وهي تشعر بأنها المرشحة لتجاوز هذا الدور؛ وهو ما أثر على الروح أو عقلية المنافسة، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    كلمة أخيرة.. الأندية الإنجليزية أمام اختبار "الريمونتادا"

    الخلاصة بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أنه لا يجب أن نحكم على فشل الأندية الإنجليزية من "ذهاب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، طالما أن هُناك "إياب" سوف يُلعب.

    ولكن كما ذكرنا أيضًا؛ موقف معظم هذه الأندية أصبح صعبًا جدًا، وهو ضربة قوية للدوري الإنجليزي الذي يرى نفسه الأفضل في العالم.

    ولسنواتٍ عديدة تغنينا ببعض الأندية، خاصة عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة؛ اللذين حققا الكثير من "الريمونتادا"، سواء محليًا أو أوروبيًا.

    وها هي نسخة 2025-2026 الأوروبية تأتي؛ لتجعل الكثير من الأندية الإنجليزية أمام اختبار الحقيقة، وهل هم قادرون على "الريمونتادا" أم لا.

    ونحن شرحنا في السطور الماضية، ما يحتاجه كل نادٍ لتحقيق "الريمونتادا"؛ حيث يفصلنا أيام قليلة للغاية، لنُشاهد ما سيحدث على أرض الواقع.

