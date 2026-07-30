فرصة ذهبية للنصر والهلال ولن تكون سهلة يا الأهلي .. الآسيوي يكافئ السعودية بقرارات جديدة في دوري أبطال النخبة!

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قراراته الجديدة، بشأن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقًا بدلًا من 24، كما في النسختين الماضيتين.

وكان الاتحاد الآسيوي قد اعتمد النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، لتقام بنظام "النخبة"، في 2023، حيث تقام بنظام مرحلة الدوري، والتي تقسم الأندية المشاركة إلى مجموعتين "الشرق والغرب"، ثم يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، فيما تقام الأدوار من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية، بنظام "التجمع"، من مباراة واحدة، وتقام جميعها في دولة واحدة.

واستضافت السعودية، الأدوار النهائية في النسختين الماضيتين "2024-2025" و"2025-2026"، حيث تمكن الأهلي من حصد اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني "في الأولى"، بهدفين دون مقابل، ثم ماتشيدا زيلفيا الياباني "في الثانية"، بهدف نظيف.