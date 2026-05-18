دموع وممر شرفي.. ليفاندوفسكي يودع جماهير برشلونة في ليلة عاطفية بكامب نو
وداع عاطفي في كامب نو
لم يستطع المهاجم البولندي تمالك مشاعره في عدة مناسبات، خاصة مع ترديد الجماهير لاسمه بصوت مدوٍ في أرجاء الملعب. لقد كان تكريمًا مستحقًا للاعب قاد هجوم البلوجرانا منذ عام 2022، لتبقى الصورة الأبرز لتلك الليلة هي دموع ليفاندوفسكي وهو يحيي الجماهير للمرة الأخيرة على أرض ملعب فريقه.
وحرص هانزي فليك على منح القناص البولندي التكريم الذي يستحقه، حيث دفع به أساسيًا أمام ريال بيتيس قبل أن يستبدله في الدقيقة 83 ليمنحه فرصة الخروج وسط ممر شرفي فردي. وعلى الرغم من أنه لم يزر الشباك في الانتصار بنتيجة 3-1، إلا أن المدرجات ظلت ممتلئة لفترة طويلة بعد صافرة النهاية، حيث رفضت الجماهير المغادرة قبل إلقاء النظرة الأخيرة على نجمها صاحب القميص رقم تسعة.
"البارسا سيبقى دائمًا في قلبي"
وعقب المباراة، أمسك المهاجم بالميكروفون لتوجيه رسالة إلى الجماهير، برفقة زوجته وأطفاله. وكان قد أكد بالفعل رحيله هذا الصيف قبل انطلاق المباراة، مشيرًا إلى شعوره بأن مهمته قد انتهت بعد تتويجه بسبعة ألقاب في إسبانيا. وجاء خطابه بمثابة شكر نابع من القلب لمدينة استقبلته بأذرع مفتوحة خلال فترة انتقالية حاسمة في تاريخ النادي.
وقال ليفاندوفسكي: "بالنسبة لي، هذا يوم عاطفي وصعب للغاية. عندما وصلت إلى برشلونة، كنت أعلم أن هذا النادي عملاق، لكن دعمكم كان مذهلاً. منذ البداية، شعرت وكأنني في وطني هنا. لن أنسى أبدًا سماعكم وأنتم تهتفون باسمي. شكرًا لزملائي في الفريق، وللمدربين، ولكل من يعمل في النادي. لقد كان اللعب للبارسا شرفًا كبيرًا لي. لقد تشاركنا لحظات عظيمة خلال هذه السنوات الأربع. أنا فخور جدًا بكل ما حققناه. اليوم أودع هذا الملعب، لكن البارسا سيبقى دائمًا في قلبي. فيسكا بارسا وفيسكا كتالونيا".
فليك يشيد بـ "المحترف الحقيقي"
وفي حديثه قبل المباراة، انهال فليك بالمديح على اللاعب الذي سبق ودربه في بايرن ميونخ. ووصف مدرب برشلونة ليفاندوفسكي بأنه "محترف حقيقي ونموذج يُحتذى به" للاعبين الشباب في الفريق. واعترف المدرب الألماني أنه بينما يجب على النادي الآن التطلع إلى المستقبل، فإن تعويض لاعب بهذا الحجم سيكون مهمة شبه مستحيلة لإدارة الكشافة.
وقال مدرب البارسا: "لقد سارت المحادثة بشكل جيد. لقد تحدث مع الفريق وودعهم. لقد كانت فترة عظيمة، وقلت له إنني فزت بكل الألقاب معه، وهو ما يمثل تسعة ألقاب في المجموع. لقد كان العمل معه امتيازًا كبيرًا؛ إنه محترف حقيقي. هو نموذج يحتذى به، ويعتني بنفسه جيدًا، ولهذا السبب يلعب بهذا المستوى. الآن هو يريد التغيير، ويريد الانتقال. هذا أمر جيد له وللنادي. إنه إنسان رائع ولاعب استثنائي".
وأضاف فليك: "لن يكون من السهل تعويض ليفاندوفسكي أبدًا. لقد كان المهاجم الأفضل في العقد الماضي. لن يكون من السهل تعويضه على الإطلاق. علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كنا سنتعاقد مع لاعب آخر، لكن الأمر لن يكون سهلاً".
إرث من الأهداف والقيادة
يرحل ليفاندوفسكي عن برشلونة بعد أن حجز لنفسه مكانة دائمة في كتب تاريخ النادي، حيث يحتل المركز الرابع عشر في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 119 هدفًا. وإلى جانب جائزة "البيتشيتشي" وألقاب الدوري الإسباني، وفر وجوده القيادة المخضرمة اللازمة لمساعدة تشكيلة شابة على التطور. وأثناء مروره عبر الممر الشرفي الأخير الذي شكله زملاؤه، كان الاحترام المتبادل بين اللاعب والمؤسسة واضحًا لكل الحاضرين.
وفي حين تظل وجهته المقبلة موضوعًا للكثير من التكهنات، مع تقارير تفيد بوجود عروض ضخمة على الطاولة من السعودية واهتمام من الدوري الأمريكي للمحترفين، فإن تأثيره في كتالونيا قد حُفر في الصخر. انتهت الليلة بحمل زملائه له وقذفه في الهواء في منتصف الملعب، في ختام احتفالي لمسيرة استمرت أربع سنوات أعادت برشلونة إلى قمة كرة القدم الإسبانية.