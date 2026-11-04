دموع ميسي وصخرة "كورت ديري" لا تكفي .. حسابات الكاف تسلب محمد صلاح قلعته الأخيرة بين ملوك إفريقيا!

عندما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2026؛ والتي خلت تمامًا من اسم "الملك المصري" محمد صلاح، نجم طرابزون التركي، نزل الخبر بشكل مفاجئ على عشاق كرة القدم في القارة السمراء الذين اعتادوا تواجد الفرعون في مثل هذه المحفل.

خروج مفاجئ وأثار تساؤلات عريضة حول المعايير التي يُستند إليها في تقديم أو استبعاد أساطير القارة، خصوصًا أن لاعب بقيمة صلاح قدم في العام الميلادي 2026 عدة أدلة دامغة تمنحه فرصة ولو كانت ضئيلة في المنافسة على اللقب مع غيره من أبناء القارة السمراء، إلا أن الصدمة جاءت اليوم بغياب اسمه حتى ضن العشرة المرشحين للفوز بالجائزة التي سيتم الكشف عنها في لاجوس يوم 7 ديسمبر المقبل.

ويطرح "Goal.com" في السطور التالية، نقاشًا حول اختفاء اسم صلاح من بين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب في 2026.