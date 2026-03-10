دموع مريرة لألفونسو ديفيز: صدمة الإصابة تلقي بظلالها على حفل بايرن ميونيخ ضد أتالانتا بيرغامو

في الدقيقة 70، انخفض ديفيز فجأة على ركبتيه عند خط الوسط وغطى وجهه بقميصه. بينما كان زملاؤه يحاولون مواساته، كانت الدموع تنهمر من عينيه. على الأقل كان قادراً على مغادرة الملعب بمفرده. لم يصدر تشخيص بعد، لكن مدير الرياضة ماكس إيبرل أشار إلى أن الإصابة "تتعلق بالعضلات". كما أعرب إيبرل عن تفهمه التام لرد فعل الكندي المضطرب.

"بالنسبة لأي رياضي يعاني من إصابة طويلة الأمد - تقاتل من أجل العودة ثم تتعرض لانتكاسة - فإن الأمر محبط للغاية. الفريق رائع في دعمه له. وسندعمه مرة أخرى. سندعمه لأننا سنحتاج إليه حتى نهاية الموسم"، قال إيبرل. من ناحية أخرى، أعرب جوشوا كيميش عن أمله في ألا تكون الإصابة "خطيرة": "لقد كلفنا ذلك الكثير في الموسم الماضي. لا يجب أن يحدث ذلك هذا الموسم".