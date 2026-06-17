أمر لا علاقة له بكرة القدم .. ميسي يفسر سبب دموعه بعد "الهاتريك" التاريخي للأرجنتين في كأس العالم

كشف النجم الأسطوري ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين عن سبب بكائه بعد تسجيله الهدف الأول من بين الأهداف الثلاثة التي سجلها في الفوز على الجزائر، فجر الأربعاء على ملعب آروهيد بكنساس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026.

الأسطورة ليونيل ميسي، اختار أن يدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه ويصبح الهداف التاريخي للبطولة بعد هاتريك رائع سجله لمنتخب بلاده في شباك الجزائر، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا ويعادل رقم أسطورة ألمانيا ميروسلاف كلوزه الصامد منذ 2014.

وبالفعل، سيطر نجم إنتر ميامي على عناوين الأخبار في ستاد كانساس سيتي، ليس فقط بفضل إنجازاته التي عادلت الأرقام القياسية على أرض الملعب، بل أيضًا بسبب احتفاله العاطفي الذي دفع اللاعب المخضرم إلى البكاء.