أوضح أنشيلوتي أنه في حين أن الموهبة ليست موضع شك أبداً، فإن الجاهزية البدنية هي الأولوية المطلقة في اختياراته للتشكيلة. وأكد المدرب أنه لن تكون هناك معاملة خاصة للأسماء الكبيرة إذا لم تتمكن من تلبية المتطلبات الصارمة لبطولة كبرى.

وقال أنشيلوتي بحزم: «نيمار قادر على العودة. لقد قلت ذلك عدة مرات، وهو واضح جداً: لن أستدعي إلا اللاعبين الجاهزين بدنيًا». وأضاف: «بعد إصابته في الركبة (في ديسمبر)، تعافى نيمار بشكل جيد؛ إنه يسجل الأهداف. يحتاج إلى الاستمرار في السير بهذا الاتجاه وتحسين لياقته. إنه على الطريق الصحيح».