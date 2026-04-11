Corinthians v Santos - Campeonato Paulista 2025Getty Images Sport
Donny Afroni

دفعة لكأس العالم لنيمار بعدما ألمح كارلو أنشيلوتي إلى أنه سيكون مستعدًا لاصطحاب نجم البرازيل إلى كأس العالم - بشرط واحد

اشتدّ الجدل حول مكانة نيمار في المنتخب البرازيلي مع اقتراب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد مُنح نيمار فرصة مهمة تتعلق بمستقبله الدولي بعدما فتح كارلو أنشيلوتي الباب أمام عودة محتملة إلى كأس العالم. ورغم غيابه عن الاستدعاءات الأخيرة، لا يزال المهاجم حاضرًا بقوة في حسابات الجهاز الفني لـ«السيليساو» قبل البطولة.

  • أنشيلوتي يُبقي الباب مفتوحًا

    واصل نيمار معاناته من مشكلات الإصابات منذ عودته من تمزّق الرباط الصليبي الأمامي، وغاب عن أول 10 مباريات من الموسم بعد خضوعه لعملية تنظير جراحي في ركبته اليسرى في ديسمبر. ثم عاد لاحقاً للمشاركة، لكنه استُبعد من قائمة سانتوس عدة مرات بسبب مخاوف تتعلق بالجاهزية البدنية والإيقاف. ومع ذلك، أوضح أنشيلوتي أن الباب ما يزال مفتوحاً أمام الهداف التاريخي للبلاد. وفي حديثه إلى L’Equipe، أقرّ المدرب الإيطالي بمكانة نيمار، مع توضيح ما يتعين على نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق القيام به بالضبط لضمان حجز تذكرته إلى أميركا الشمالية.

    الإنذار النهائي للياقة البدنية

    أوضح أنشيلوتي أنه في حين أن الموهبة ليست موضع شك أبداً، فإن الجاهزية البدنية هي الأولوية المطلقة في اختياراته للتشكيلة. وأكد المدرب أنه لن تكون هناك معاملة خاصة للأسماء الكبيرة إذا لم تتمكن من تلبية المتطلبات الصارمة لبطولة كبرى. 

    وقال أنشيلوتي بحزم: «نيمار قادر على العودة. لقد قلت ذلك عدة مرات، وهو واضح جداً: لن أستدعي إلا اللاعبين الجاهزين بدنيًا». وأضاف: «بعد إصابته في الركبة (في ديسمبر)، تعافى نيمار بشكل جيد؛ إنه يسجل الأهداف. يحتاج إلى الاستمرار في السير بهذا الاتجاه وتحسين لياقته. إنه على الطريق الصحيح».

  • أسطورة قيد التقييم

    بتسجيله 79 هدفاً في 128 مباراة، يظل نيمار شخصيةً محورية في تاريخ السيليساو، ويدرك أنشيلوتي تماماً رغبة الجمهور في رؤية المهاجم يحظى بمحاولة أخيرة للفوز بالكأس التي أفلتت منه طوال مسيرته. وقال المدرب موضحاً: «نيمار جزء من تاريخ كرة القدم البرازيلية، ولا يزال جزءاً منه. إنه موهوب جداً، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنه يمكنه مساعدتنا على الفوز بكأس العالم المقبلة. في الوقت الحالي، يتم تقييمه من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF)، ومن قبلي، ولا يزال أمامه شهران ليُظهر أنه يمتلك الصفات اللازمة للعب في كأس العالم المقبلة».

    التجهيزات المنزلية الأساسية توفر المنصة

    تبدأ فرصة نيمار لإثبات قيمته على الفور مع مواجهات محلية حاسمة لسانتوس. ومن المتوقع أن يقود خط الهجوم هذا السبت في مواجهة بارزة ضمن الدوري البرازيلي ضد أتلتيكو-مينيرو على ملعب فيلا بيلميرو. وإذا تمكن نيمار من الحفاظ على مستواه الحالي وتجنب أي انتكاسات بدنية إضافية، فإن حلم رقصة أخيرة في كأس العالم يبقى حيًا إلى حد كبير.

