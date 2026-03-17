دفعة غير متوقعة لتوتنهام مع عودة لاعب أساسي من الإصابة قبل الموعد المحدد بشهرين، مما قد يعزز آمال الفريق في العودة إلى دوري أبطال أوروبا

كما تلقى المدرب المؤقت تودور دفعة دفاعية بعودة كريستيان روميرو إلى تدريبات الفريق الأول، بعد غياب الأرجنتيني عن مباراة التعادل 1-1 أمام ليفربول. وكان روميرو قد اضطر إلى التغيب عن رحلة أنفيلد بعد اصطدام رأسه برأس زميله جواو بالينها خلال الهزيمة في مباراة الذهاب أمام أتلتيكو - وهو حادث أشار تودور إليه باعتباره دليلاً آخر على سوء الحظ «اللا يصدق» الذي يلازم توتنهام. ورغم أن التعادل أمام الريدز كان أول مرة يتجنب فيها توتنهام الهزيمة تحت قيادة تودور، إلا أن الفريق اضطر لخوض المباراة بدون روميرو وبالهينها بسبب الإجراءات الصارمة المتعلقة بالارتجاج. وعلى الرغم من عودته إلى الملاعب، سيظل روميرو بحاجة إلى تقييم دقيق وفقًا لتلك الإرشادات الطبية نفسها قبل أن يُسمح له بالعودة للمنافسات.