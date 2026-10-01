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علي سمير

دعوة للكارهين بلا شخصنة .. كريستيانو رونالدو دمر تاريخه بـ"عجرفة هوملاندر" وذكاء عدوه كان سيمنحه "الخروج الآمن"

فقرات ومقالات
مقالات رأي
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
النصر
دوري روشن السعودي

مزيج بين النقاش الجاد والسخرية في مكان واحد!

في البداية وقبل الحديث عن أي شيء، إن كنت من محبي أو عاشقي بطلنا اليوم، فلا تقرأ هذه السطور، لأنك وللأسف ستسمع كل ما لا تحب، وستظن أننا "نُشخصن" الأمور مع نجمك المفضل.

ولكن هذا غير صحيح، القصة لا تتعلق بـ"الشخصنة" أبدًا، بل بتسبب أحدهم في جلب الهجوم والانتقاد العنيف نحوه، ليس بفعل أعدائه، بل بمجهود شخصي بحت سواء لتصرفات أو تصريحات خرج بها.

ولذلك .. لا تغضب أو تنزعج لأنها ضريبة الشهرة، وكما قال المثل المعروف "من لا يتحمل الحرارة فلا يدخل المطبخ"، فنجمك يحصل على الكثير من المزايا عندما ينجح ويتألق، فلا بأس من مهاجمته في أوقات الخطأ.

وأما بالنسبة للشامتين والكارهين، فمهما شعرتم من سعادة .. هذا لا يعني أن كاتب هذه السطور ينتمي لكم .. تصرفات بطل الحلقة فقط هي من جلبتني إلى هنا ..

والآن دعونا نبدأ سلسلة "دعوة للكارهين بلا شخصنة" بالحلقة الأولى ومعنا .. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    النهاية الطبيعية

    ما أروعها من بداية للسلسلة، في الحقيقة تصرفات البرتغالي أغضبت الكثيرين من عشاق كرة القدم في الفترة الأخيرة، سواء جماهير النصر أو منتخب بلاده، فهو يعتقد أنه يجب أن يلعب ويشارك بسبب اسمه فقط بغض النظر عن أي معايير أخرى تخص الجهد البدني أو المردود على أرض الملعب.

    كلنا تابعنا الضجة الواسعة التي أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية، والتي جعلنا نؤمن أن اللحظة قد حانت بالفعل لاعتزاله الدوري، عندما قرر جورج جيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي، تهميش كريستيانو رونالدو تمامًا في الفوز الأخير على النرويج في دوري الأمم الأوروبية، مما أغضب مهاجم النصر معتقدًا أن تاريخه لم يُحترم.

    وبعد هذا الموقف اجتمع رونالدو بجيسوس ورئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا لتهدئة الأوضاع، ولكن النتيجة جاءت عكسية بصورة يبدو أنها كتبت نهاية النجم الأيقوني مع منتخب بلاده، ليعلن رسميًا مغادرته لمعسكر الفريق لفترة التوقف الدولي الحالية، متمنيًا التوفيق للجميع، مُلمحًا إلى بعض التفاصيل التي ستضع مدربه في موقف مُحرج امام الجميع.

    صاحب الـ41 سنة "العمر مجرد رقم ولكن ليس بهذا الشكل"، يعتبر أن وجوده مع منتخب البرتغال لا يزال ضروريًا حتى الآن، رغم أن كل المؤشرات تقول عكس ذلك منذ بداية الموسم الحالي 2026/2027 مع النصر، والهجوم المتزايد عليه في أسبوع تلو الآخر، حيث اشتد الأمر بالخسارة أمام العين الإماراتي 4/0 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    حدث نادر لا يمكن تصديقه .. الجماهير السعودية من كل انتماء، سواء النصر أو الهلال أو الاتحاد أو الاهلي، جميعهم اجتمعوا على أن رونالدو قد "انتهى تمامًا"، والعالمي أصبح بحاجة إلى لاعب جديد، من طينة أولي واتكينز مهاجم الهلال، الذي جعل عشاق النصر يرون كل ما يفتقدونه في وجود رونالدو.

    وحتى جورج جيسوس، لم ينتبه لأي ضجة محتملة وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة الدنمارك القادمة عن وعده لرونالدو بلعب 30 دقيقة ضد النرويج "وهو ما لم يُنفذ":"أنا المدرب، يمكنني الخروج بأي وعد، أنا من قلت له لن تلعب وأخبرته أنني لو احتجت عليه سيشارك لمدة 30 دقيقة، وإن لم أحتاجك فلن تظهر مع الفريق".

    وأضاف:"كريستيانو لا يمكنه تغيير أفكاري كمدرب، لا هو ولا حتى رئيس الاتحاد البرتغالي، لا يوجد أي شخص في كرة القدم سيجبرني على أي شيء".

    كلمات حادة تؤكد شيء واحد فقط، الوضع لن يتحسن ورونالدو استمر في الإصرار على فرض نفسه حتى أصبح غير مرغوب فيه، ليخرج من البرتغال بطريقة لا يستحقها على الإطلاق بعد كل ما قدمه لبلاده وكل الأندية التي لعب لها.

  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    تعلم من عدوك

    في كل مرة يظهر أي سؤال يخص الحديث عن اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، أو حتى في العصر الحديث، لا يخرج ليونيل ميسي للإجابة رغم أنه الأحق باللقب، بل رونالدو ليقول لنا بشكل غير مباشر "ليس أنا"!

    كل منهما ترك أوروبا، ميسي عمره 39 سنة ورونالدو 41 عامًا، ووفقًا للمعطيات الأخيرة، سنجد أن الأرجنتيني تفوق على نظيره البرتغالي رغم كل محاولات الأخير لإخبارنا أنه الأفضل وإجبارنا على إلغاء عقولنا وتصديقه.

    ميسي سجل 8 أهداف في بطولة كأس العالم الأخيرة، وكان أحد أهم وأفضل نجوم المسابقة على الإطلاق، وقاد الأرجنتين "وحده" حرفيًا للوصول إلى النهائي التي خسرته ضد إسبانيا، ولولاه لما عبر الفريق دور الـ32 أو حتى الـ16.

    وبدلًا من الذهاب للاستماع إلى خطابات تحفيزية لمدربي التنمية البشرية عن أن "العمر مجرد رقم" وكل هذه الأمور، قرر ميسي الاستسلام للأمر الواقع والاعتراف بـ"سنة الحياة"، ليعتزل دوليًا ويغادر المشهد والجميع يهتف باسمه ويشعر بالحزن لسماع هذه الأنباء.

    لماذا فعل ميسي ذلك؟ لأنه أذكى من رونالدو وأكثر واقعية وأقل اندفاعية منه، الأرجنتيني يعلم مهما كانت قوته وجودته الآن، فهو سيتحول إلى عبء على الفريق في إحدى الفترات التي لا يستطيع فيها جسده تحمل المهام الشاقة على أرض الملعب في المحافل الدولية، والذهاب في رحلات مستمرة من أمريكا الشمالية إلى الجنوبية في التصفيات والبطولات القارية.

    خروج ليو الآن فتح أيضًا الباب أمام نيكو باز وفرانكو ماتانتونو لعل يصبح أي منهما خليفته أو حتى يقترب منه، وكذلك يمنح خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز الفرصة للظهور في المشهد الرئيسي، بعدما عاشا في ظله لسنوات طويلة مع المنتخب.

    وعلى الجانب الآخر هناك رونالدو، الذي لم يفعل ربع ما قام به ميسي في كأس العالم، ومع ذلك ظل متمسكًا بالاستمرار، رافضًا فتح الباب أمام جواو فيليكس وجونسالو راموش وبيدرو نيتو ورافائيل لياو وغيرهم من اللاعبين المميزين في التنفس والحصول على فرصة اللعب بطريقة جماعية لا تستهدف خدمته فقط.

    البرتغال كان لديها أحد أفضل الأجيال في تاريخ البرتغال بعد الفوز بيورو 2016 "رونالدو لديه كل الفضل في الفوز به"، ولكن هذه المجموعة فشلت في تحقيق أي شيء بعد ذلك، ومن أهم الأسباب وراء ذلك هي أن كريستيانو لم يساعد هؤلاء النجوم بالشكل الكافي مثلما يفعل ميسي في الأرجنتين، ولم يمنحهم الفرصة بالتنحي جانبًا ولو في بعض الأوقات.

    غضبه وشعوره بالاضطهاد وهو عمره 41 بسبب الجلوس على الدكة ضد النرويج، وهو في أسوأ مستوياته على الإطلاق، أمر غير مفهوم ويعكس الجانب السلبي من رونالدو الذي يشعر باستمرار أنه يستحق كل شيء!

  • Cristiano Ronaldogetty

    الحلم مشروع ولكن

    لا يمكننا بأي شكل من الأشكال الحديث عن عدم أحقية رونالدو في ممارسة كرة القدم ولو حتى في عامه الخمسين، هو حر لطالما يشعر باللياقة والجاهزية، خاصة وأنه أصبح على بُعد 21 هدفًا من الوصول إلى الهدف رقم ألف.

    ولكن "وإن كان يظن عكس ذلك" فالكرة الأرضية لا تدور من حوله، ربما كان الأمر كذلك في حقبته الذهبية مع ريال مدريد، ولكن الآن الوضع اختلف، جماهير البرتغال والنصر لها متطلبات، ووجوده بصفة أساسية كلاعب يخوض كل مباراة قد يتسبب في الكثير من الأضرار للطرفين.

    تصرفات رونالدو الأخيرة، حولته من أسطورة إلى "ميم" على مواقع التواصل الاجتماعي، ليشبهه الكثيرون بشخصية "Homelander" السينمائية المعروفة، وذلك بسبب العديد من الصفات المشتركة بينهما.

    النرجسية والغرور، الهوس بالإنجاز والأرقام القياسية، التركيز على المظهر الخارجي والحديث دائمًا عن الوسامة والتفوق في كل شيء، استخدام جملة "أنا الأفضل" بصفة مستمرة، كلها أشياء تؤكد لنا أن رونالدو جعل من نفسه "هوملاندر" كرة القدم بلا منازع.

    هل تجاهل الدون تعبيرات وجه زملائه وردود أفعاله في حالات عدم التمرير أو إضاعة فرصة سانحة؟ ماذا عن هجوم النقاد والجماهير السعودية على مستواه في الفترة الأخيرة وحالة الاعتمادية الغريبة بانتظار تسجيل الأهداف بسهولة بدلًا من الانتظار أمام المرمى وفي مناطق الخطورة فقط دون مساعدة من حوله؟!

    ربما حان الوقت للبرتغالي أن يستسلم أخيرًا للحقيقة التي ظل يتجاهلها طوال مسيرته، وهي أن لكل شيء نهاية، وأنه ليس الأفضل كما اعتقد خلال حياته، وحتى إن كان كذلك، فهذا لا يمنع أن يتنحى جانبًا للرضوخ أمام سنة الحياة .. وهي أن هذا العصر ليس عصره، وهناك من يستحقون الحصول على فرصة مكانه.

    لو استمر رونالدو في تقديم مستوياته المُحبطة مع النصر، فمن حق جمهور العالمي أن يطالب بوضعه على الدكة والتعاقد مع مهاجم آخر، ولو أراد العودة للبرتغال مرة أخرى قبل نهاية مسيرته، فعليه التخلي عن أحلام اللعب كأساسي في اليورو وعمره 43 سنة، والسماح لغيره بالتألق وللمجموعة بأن تعمل معًا دون التركيز على شخص واحد فقط.

    وإذا قرر النجم المخضرم الرحيل عن النصر، من حقه الاستمرار أيضًا والانتقال إلى فريق آخر يمكنه استيعاب الانخفاض الشديد في مردوده الفني والبدني بشكل واضح ومُرعب.

    كل ما قلناه ليس تقليلًا من رونالدو، البرتغالي سيظل قيمة هائلة وأحد أهم الأيقونات في تاريخ اللعبة، صاحب السطور السابقة لا ينتمي للكارهين وليس منهم، بل يحترم كريستيانو ويؤمن بأنه سيمنع نفسه من نهاية أسطورية استحقها بفضل جهده وعرقه وإنجازاته التي لا حصر لها!

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