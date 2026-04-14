"دعوه يرقص".. أسطورة برشلونة يرد على منتقدي لامين يامال!
راكيتيتش يدافع عن يامال وسط انتقادات متزايدة
أصبح يامال مؤخرًا موضوعًا رئيسيًا للنقاش بعد أن أثارت سلسلة من التصريحات وردود الفعل الغاضبة على استبداله جدلاً بين المشجعين والمحللين.
ولا يزال الجناح البالغ من العمر 18 عامًا أحد ألمع المواهب في برشلونة، لكن شخصيته وثقته بنفسه أثارت ردود فعل متباينة.
وفي الوقت الذي يستعد فيه برشلونة لمباراة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، تدخل لاعب خط وسط البلوجرانا السابق راكيتيتش للدفاع عن الشاب، حيث يعتقد الكرواتي أن الاهتمام يجب أن يظل منصبًا على قدرات يامال الاستثنائية بدلاً من الضجة المحيطة به.
راكيتيتش يحث الشاب على الاستمتاع باللحظة
وأكد راكيتيتش على ضرورة أن يستمتع اللاعبون باللحظة في المباريات الأوروبية الكبرى، على الرغم من الضغط الذي يرافق تمثيل برشلونة.
وقال أسطورة برشلونة، وفقًا لما نقلته صحيفة "بارسا يونيفرسال": "نحن نعرف أي المباريات هي مباريات خاصة، ونستعد لكل تفصيلة صغيرة بعناية أكبر، لا تنسوا أبدًا الاستمتاع بوقتكم والسعادة، لأن هناك ضغطًا كبيرًا، لكن هناك الملايين من الناس الذين يتمنون أن يكونوا مكانكم، مع لامين، ما نحتاج إلى فعله هو السماح له بالاستمتاع بوقته، والرقص، والقيام بما يحب، لكنني أود أيضًا أن أراه يتحمل المسؤولية".
وأضاف: "عادةً، لا يتعين عليك إخبار اللاعبين الشباب بالكثير، لكن لامين وصل إلى مرحلة يطالب فيها نفسه بالكثير ويريد المزيد، على الرغم من صغر سنه، وهذه هي المباريات التي يمكنه أن ينمو فيها كثيرًا، وبرشلونة بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى، منذ أن ظهر لأول مرة، كان يتمتع بالانسيابية، أعتقد أن هذه هي الكلمة المناسبة لوصف ذلك. أنا لست حديثًا جدًا، أنا من الطراز القديم، لكن هذه هي كرة القدم هذه الأيام، هذه الأمور جزء من اللعبة، لكن ما يهم هو ما يحدث على أرض الملعب بعد ذلك، وهو يقدم أداءً جيدًا هناك ولا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك."
التوجيه والقيادة عاملان أساسيان بالنسبة للنجم الشاب
وفي حين أشاد راكيتيتش بالموهبة الفطرية التي يتمتع بها يامال، أقرّ بأن إدارة موهبة ناضجة قبل الأوان كهذه تتطلب قيادة قوية داخل غرفة الملابس.
وأوضح قائلاً: "أعتقد أن كلمة صعب لا تفي بالغرض تمامًا، لكنني أعتقد أنه سيستفيد من وجود قائد مثل كارلوس بويول أو راكيتيتش أو تشافي، لكن الأمر ليس سهلاً، لأننا بعد ذلك، عندما تسوء الأمور، نلقي باللوم على صغر سنه – وهذا ينطبق على الجيد والسيئ على حد سواء".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يوجه برشلونة الآن كامل اهتمامه إلى المواجهة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد، في محاولة لضمان مكان له في الدور نصف النهائي. وقد خسر الفريق مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، ويحتاج الآن إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث ينتظره مواجهة مع إما آرسنال أو سبورتنج لشبونة.