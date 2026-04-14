"دعوه يرقص".. أسطورة برشلونة يرد على منتقدي لامين يامال!

وأكد راكيتيتش على ضرورة أن يستمتع اللاعبون باللحظة في المباريات الأوروبية الكبرى، على الرغم من الضغط الذي يرافق تمثيل برشلونة.

وقال أسطورة برشلونة، وفقًا لما نقلته صحيفة "بارسا يونيفرسال": "نحن نعرف أي المباريات هي مباريات خاصة، ونستعد لكل تفصيلة صغيرة بعناية أكبر، لا تنسوا أبدًا الاستمتاع بوقتكم والسعادة، لأن هناك ضغطًا كبيرًا، لكن هناك الملايين من الناس الذين يتمنون أن يكونوا مكانكم، مع لامين، ما نحتاج إلى فعله هو السماح له بالاستمتاع بوقته، والرقص، والقيام بما يحب، لكنني أود أيضًا أن أراه يتحمل المسؤولية".

وأضاف: "عادةً، لا يتعين عليك إخبار اللاعبين الشباب بالكثير، لكن لامين وصل إلى مرحلة يطالب فيها نفسه بالكثير ويريد المزيد، على الرغم من صغر سنه، وهذه هي المباريات التي يمكنه أن ينمو فيها كثيرًا، وبرشلونة بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى، منذ أن ظهر لأول مرة، كان يتمتع بالانسيابية، أعتقد أن هذه هي الكلمة المناسبة لوصف ذلك. أنا لست حديثًا جدًا، أنا من الطراز القديم، لكن هذه هي كرة القدم هذه الأيام، هذه الأمور جزء من اللعبة، لكن ما يهم هو ما يحدث على أرض الملعب بعد ذلك، وهو يقدم أداءً جيدًا هناك ولا يمكننا أن نطلب أكثر من ذلك."