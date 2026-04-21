علي رفعت

دعارة وغسيل أموال: فضيحة كبرى في الدوري الإيطالي.. 50 لاعبًا في ورطة والتحقيقات جارية!

الدوري الإيطالي

تفكيك منظمة إجرامية في قلب ميلانو!

نجحت قوات الشرطة المالية في مدينة ميلانو في تفكيك شبكة متهمة باستغلال النساء وإدارة فعاليات ليلية مشبوهة استهدفت فئات ثرية من المجتمع الرياضي.

أسفرت العملية التي تمت بناء على طلب النيابة العامة عن وضع أربع أشخاص تحت الإقامة الجبرية بتهم تسهيل أعمال غير قانونية كالدعارة وممارسة غسل الأموال الناتجة عن هذه التجارة.

وتمكنت السلطات من مصادرة مبالغ مالية ضخمة تزيد عن مليون يورو بحسب ما ذكرت "لا جازيتا ديلو سبورت"، اعتبرتها أرباحًا غير مشروعة تم جمعها على مدار سنوات من العمل تحت ستار وكالة لتنظيم الحفلات والمناسبات.

  • نجوم الدوري الإيطالي وسباقات السيارات قيد التساؤل


    أفادت التحقيقات الجارية حتى تاريخ 21 من شهر أبريل لعام 2026 أن نحو 50 لاعبًا من أندية الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم وردت أسماؤهم كزبائن لهذه الشبكة.

     وتضمنت القائمة لاعبين من فريقي ميلان وإنتر إضافة إلى رياضيين من مجالات أخرى، وكشفت التسجيلات الهاتفية أن سائقًا في سباقات السيارات العالمية طلب صراحة الحصول على خدمات مرافقات من هذه المنظمة. 

    وأشارت الوثائق القضائية إلى أن إحدى النساء المرتبطات بالشبكة أصبحت حاملًا نتيجة علاقتها بأحد اللاعبين المشهورين مما أثار موجة من الجدل الواسع في الأوساط الرياضية الإيطالية رغم عدم الكشف عن أسماء اللاعبين علنًا حتى الآن.


  • غاز الضحك والرفاهية الزائفة


    أوضحت وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية أن المنظمة كانت تقدم خدمات متكاملة تشمل حفلات في مواقع حصرية وإقامة في فنادق فاخرة بمدينة ميلانو. 

    وكان الزبائن يطلبون استخدام مادة كيميائية مخدرة تعرف باسم غاز الضحك كوسيلة للترفيه خلال تلك التجمعات. 

    وبينت التحقيقات أن الشبكة كانت توفر حزمًا كاملة تكلف آلاف اليوروهات وتضمن للزبائن الأثرياء والرياضيين المحترفين الوصول إلى خدمات خاصة وتوفير مرافقات يتم استقدامهن وإسكانهن في عقارات تابعة للوكالة لضمان استمرارية النشاط.


  • الوضعية القانونية وتصريحات الجهات الأمنية


    أكدت السلطات أن الزبائن الذين تم تحديد هوياتهم لا يخضعون للتحقيق الجنائي في الوقت الحالي لأن ممارساتهم لا تعد جريمة في نصوص القانون الحالي.

    وصرحت الشرطة حول هذا الأمر قائلة: "للأسف هذا ليس جريمة ولا يصنف كذلك في القانون لأن الفتيات كن موافقات تمامًا ولم يظهر أي مؤشر على وجود عنف في أعمال التحقيق".

    وأوضحت الجهات الأمنية أن الشبكة كانت تعمل بذكاء خلف واجهة قانونية لوكالة تنظيم فعاليات ومناسبات مما مكنها من الاستمرار لفترات طويلة قبل أن يتم رصد التحركات المالية المشبوهة التي أدت في النهاية إلى سقوط الرؤوس المدبرة ومصادرة الأموال المهربة.

  • نظام الاستغلال المالي وحالات إنسانية معقدة


    تولى الثنائي إيمانويل بوتيني وديبورا رونكي إدارة هذه المنظومة حيث كانا يقتطعان 50 بالمئة على الأقل من المبالغ التي يدفعها اللاعبون مقابل الخدمات بينما تذهب البقية للفتيات اللواتي كن يضطررن أيضًا لدفع مبالغ مقابل السكن في غرف تابعة للوكالة. 

    وتشير الوثائق إلى حالة فتاة كولومبية في عام 2022 أجبرت على تقديم خدمات مقابل 1000 يورو لم تحصل منها إلا على نصف المبلغ. 

    ووفقًا لأوراق القضية فإن عدد الفتيات المتورطات تجاوز 100 فتاة من جنسيات مختلفة، وظهرت في التحقيقات مراسلات تعود لشهر ديسمبر من عام 2025 تؤكد فيها إحدى الفتيات حملها بعد ليلة قضتها مع لاعب كرة قدم شهير. 

    كما اتضح أن الشبكة كانت تعمل بكثافة في وقت جائحة كورونا والإغلاق الذي جرى في العالم أجمع، ولم تقتصر على لاعبي كرة القدم فقط بل شملت لاعبي هوكي ورجال أعمال ومشاهير.

    واستخدم الرياضيون غاز الضحك في غرف الفنادق الفاخرة لأنه لا يترك أثرًا في اختبارات المنشطات مما وفر لهم وسيلة للترفيه دون المخاطرة بمسيرتهم المهنية.