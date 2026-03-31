دراما ركلات الترجيح أمام الدنمارك: التشيك تتأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام 20 عامًا

خاضت التشيك مرتين جولة ركلات الترجيح – وفي المرتين حافظت على رباطة جأشها. وبعد مباراتين مثيرتين للغاية، تأهلت المنتخب للمرة الأولى منذ 20 عامًا إلى كأس العالم.

تأهلت جمهورية التشيك إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 20 عامًا بعد مباراة درامية أخرى في كرة القدم. وفاز فريق المدرب ميروسلاف كوبيك في المباراة النهائية الحاسمة من التصفيات ضد الدنمارك بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

  • انتهت المباراة في براغ بالتعادل 2-2 (1-1، 0-1) بعد 120 دقيقة. سجل ميشال ساديليك الركلة الجزائية الأخيرة، بعد أن أضاع الدنماركيون راسموس هويلوند وأنديرس دراير وماتياس جنسن فرصهم.

    في الوقت الأصلي للمباراة، وضع بافيل سولك (3) ولاديسلاف كريتشي (100) الفريق المضيف في المقدمة مرتين أمام 19 ألف متفرج، ثم تعادلت الدنمارك بهدفين سجلهما يواكيم أندرسن (72) وكاسبر هوج (111).

  • ثلاثي الدوري الألماني بقيادة باتريك شيك يعيد التشيك إلى المسار الصحيح

    في النهاية، كان الفوز من نصيب المضيفين، الذين أشركوا في التشكيلة الأساسية ثلاثي الدوري الألماني باتريك شيك (باير ليفركوزن)، وفلاديمير كوفال وروبن هراناتش (كلاهما من تي إس جي هوفنهايم).

    قبل خمسة أيام، فازت التشيك في نصف النهائي ضد أيرلندا بركلات الترجيح بعد أن كانت متأخرة 0-2. والآن يتوجه الفريق إلى كأس العالم حيث يلتقي في المجموعة A مع كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والمضيفة المكسيك.