تعامل الحكم داني ماكيلي مع اللقطة على الفور، حيث أشهر البطاقة الصفراء في وجه "ريم" واحتسب ركلة حرة لصالح باراجواي. وتم السماح للمنتخب اللاتيني بتنفيذ الركلة بالفعل - والتي شتتها الدفاع الأمريكي بسهولة بعد محاولة رأسية فاشلة - قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو (VAR) ويتواصل مع حكم الساحة.

في الواقع، لم يلمس "ريم" خصمه "ألميرون" على الإطلاق في ذلك الالتحام المباشر. وبدلًا من ذلك، سقط اللاعب الباراجوياني في وقت لاحق، وهو ما أظهرته الإعادات التلفزيونية البطيئة بوضوح.

لفت حكم الفيديو انتباه "ماكيلي" إلى ما يُعرف رسميًا بـ "الخطأ في تحديد الهوية" (mistaken identity). وعلى إثر ذلك، أوقف الحكم الهولندي المباراة مجددًا وسط دهشة كبيرة من اللاعبين، وقام بإلغاء البطاقة الصفراء التي منحها لـ "ريم"، ليشهرها في النهاية في وجه "ألميرون" بداعي التمثيل.



