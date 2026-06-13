يعود هذا الإجراء غير المعتاد إلى لائحة القوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تنص على ضرورة تدخل حكم الفيديو المساعد إذا ثبت معاقبة اللاعب أو الفريق الخطأ. وكان الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي هو من يتولى تقنية الفيديو في تلك المباراة، يعاونه مواطن "ماكيلي"، دينيس هيجلر.
لاقت هذه القاعدة الجديدة انتقادات لاحقة من الحكم السابق في الدوري الألماني (البوندسليجا)، باتريك إيتريش، الذي وصف التنسيق بين "ماكيلي" وطاقمه بأنه "خطأ إجرائي فادح". وعلق إيتريش على اللقطة الغريبة قائلًا: "الحكم نفسه لم يكن يعلم ما الذي يجري".
وبشكل عام، انتقد خبير التحكيم في شبكة "ماجنتا تي في" (MagentaTV) أن العديد من التعديلات القانونية التي استحدثها الفيفا مؤخرًا لم تحقق الزيادة المرجوة في وقت اللعب الفعلي. وأوضح: "وقت اللعب الفعلي في مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك بلغ 51 دقيقة. نحن نسعى للوصول إلى 60 أو 63 دقيقة، ولكن حتى الآن لم يأتِ هذا بأي نتيجة".