Nino Caracciolo

دجيكو ضد مويس كين .. الثنائية الذهبية من تحدي الهبوط إلى حلم كأس العالم!

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك
إيدين دجيكو
مويس كين
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
إيطاليا
كأس العالم

كان من المفترض أن يشكلا الثنائي المثالي في فريق فيورنتينا، لكن الأمور لم تسر على ما يرام

زملاء لمدة ستة أشهر، وخصمان مساء الثلاثاء في مباراة حاسمة تضع على المحك الرهان الأكبر: مقعد في بطولة كأس العالم المقبلة.

ستتواجه البوسنة وإيطاليا مساء الثلاثاء في نهائي التصفيات بعد أن أقصتا ويلز وأيرلندا الشمالية على التوالي، وذلك بفضل أهداف لاعبيهما رقم "9": إدين دجيكو ومويس كين.

الأول هو رمز منتخب بلاده، والثاني هو المهاجم الذي يعلق عليه جاتوزو وجميع مشجعي المنتخب الإيطالي آمالاً كبيرة في الوصول إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كان دجيكو وكين زميلين في فيورنتينا خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، الذي كان صعبًا للغاية بالنسبة للفيولا، والآن يجدان نفسيهما يتنافسان على مكان في كأس العالم القادمة.

  • "الثنائي المثالي" الذي لم ينجح

    في تصور نادي فيورنتينا، كان من المفترض أن يكون الثنائي دجيكو-كين هو الذي يقود الفريق إلى القمة. لكن الأمر لم يسر على هذا النحو، بل على العكس تماماً. «أنا وكين ثنائي مثالي ونكمل بعضنا البعض»، هكذا قال دجيكو فور وصوله إلى فلورنسا الصيف الماضي. «إدين هو قدوة لنا جميعاً»، هذا ما أكد عليه كين مراراً وتكراراً في إشادة منه للاعب إنتر السابق.

  • لم يجتمعا سوى مرتين منذ البداية

    لكن الثنائي دجيكو-كين لم ينجح أبدًا. ويرجع السبب في ذلك إلى أن لياقتهما البدنية لم تكن في أفضل حالاتها أبدًا، فضلاً عن عدم وجود تفاهم بينهما على أرض الملعب. أما الباقي، فقد جاء نتيجة النصف الأول الصعب للغاية من موسم فيورنتينا، والذي أثر سلبًا على المهاجمين أيضًا.

    لعب دجيكو وكين معاً منذ البداية في الدوري مرة واحدة فقط، في الهزيمة التي مني بها فيورنتينا على ملعب فرانكي أمام ليتشي، والتي كلفت بيولي منصبه، ومرة أخرى في الفوز في دوري المؤتمرات الأوروبية أمام دينامو كييف (وسجل كين هدفاً في تلك المباراة). وإجمالاً، لعبوا معاً لمدة 314 دقيقة فقط: وهي مدة قصيرة للغاية.

  • مفترق طرق في يناير

    في يناير، كان رحيل دجيكو عن فيورنتينا أمراً شبه حتمي: 11 مباراة دون أي هدف في الدوري، مقابل هدفين في 7 مباريات بين تصفيات دوري المؤتمرات والمرحلة المجموعات.

    أرقام تشهد على عدم وجود انسجام بينه وبين الفريق. خلال فترة الانتقالات الشتوية، اختار اللاعب البوسني الانضمام إلى شالكه 04، الذي يلعب في الدرجة الثانية الألمانية، ليذكر الجميع بأنه لا يزال يجيد أداء مهمته، كما تشهد على ذلك الأهداف الستة (و3 تمريرات حاسمة) التي سجلها في 8 مباريات. أما كين، فقد بقي في فيورنتينا على الرغم من إغراءات سوق الانتقالات، ويحاول بأهدافه (8 أهداف في 25 مباراة في الدوري الإيطالي) أن يقود الفيولا إلى البقاء في الدوري.

  • استمرارية الأزرق

    يجد مويس كين، وهو يرتدي قميص المنتخب الإيطالي، الاستمرارية التي لم يحظَ بها قط هذا الموسم مع فيورنتينا، ويرجع ذلك أيضًا إلى بعض المشاكل البدنية التي أعاقت أداءه. ويُعد الهدف الذي سجله ضد أيرلندا الشمالية هو الهدف الخامس على التوالي الذي يسجله المهاجم المولود عام 2000 مع المنتخب الوطني.

  • دجيكو الأسطوري

    لا يزال إدين دجيكو حتى اليوم رمز منتخب بلاده، فضلاً عن كونه أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 73 هدفاً سجلها في 147 مباراة. وكان آخر أهدافه، الذي كان له وزن كبير، في اللحظات الأخيرة من المباراة ضد ويلز، وهو الهدف الذي سمح للبوسنة بالتعادل ثم الفوز بركلات الترجيح. والآن، يأتي الفصل الأخير في طريقه إلى كأس العالم؛ لكن في هذه المرحلة سيتعين عليه مواجهة زميله السابق كين.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك
البوسنة
إيطاليا
إيطاليا